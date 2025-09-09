ELCEN a confirmat că se află sub verificarea DNA pe data de 9 septembrie 2025, când procurorii efectuează percheziții la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autoritățile competente.

Acțiunea vizează obținerea unor documente și informații necesare pentru investigarea în curs, iar ELCEN cooperează integral pentru a facilita desfășurarea verificărilor. Potrivit unui comunicat, conducerea companiei și-a reafirmat angajamentul față de respectarea legii și transparența în activitatea desfășurată.

„Compania Electrocentrale București (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, 9 septembrie 2025, reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autoritățile competente. Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor. Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului”, a transmis compania într-un comunicat.

Procedurile în desfășurare nu afectează continuitatea activității companiei și nici asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național.

„Menționăm că desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național. Compania va continua să colaboreze strâns cu autoritățile și va comunica în mod transparent orice informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta aflată în desfășurare”, a subliniat ELCEN.

Claudiu Crețu este un nume important în sectorul termoficării din Capitală. Acesta se află sub investigația pentru fapte de dare și luare de mită în cursul anului 2025, iar numele său a atras multă atenție după ce procurorii DNA au descins marți, 9 septembrie, la sediul ELCEN și la mai multe adrese din București și județul Ilfov, într-un dosar de corupție care îl vizează.

Acesta a absolvit Seminarul Teologic din Galați și Facultatea de Teologie din București, urmând apoi Dreptul în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, un masterat în Administrație Publică Europeană și un program internațional româno-francez la ASE București și Școala de Stat din Paris. De la 2005 până în 2013, Crețu a activat ca ofițer de poliție, apoi a fost detașat la Departamentul de Integritate al ANAF și a ocupat funcții importante la RADET, înainte de a ajunge în conducerea ELCEN.

Claudiu Crețu a urcat treaptă cu treaptă până la poziția de director general, beneficiind de susținerea politică a unor lideri PNL, inclusiv în perioada în care ministru al Energiei era Sebastian Burduja.

În privința averii, Claudiu Crețu deține terenuri agricole în Ilfov și Brăila, un apartament cumpărat în 2010 împreună cu soția, iar aceasta mai deține o casă separată de 250 mp. Crețu are un Audi, o motocicletă Honda și un Renault din 2015, și a vândut o casă în 2022 pentru 170.000 de euro. Salariul său anual era de 186.358 de lei, iar soția, angajată la Compania Municipală Energetica Servicii, avea un venit anual de 98.400 de lei.

Perchezițiile DNA vizează opt locații, inclusiv sediul ELCEN, domiciliile unor persoane fizice și sedii sau puncte de lucru ale unor societăți comerciale. Acțiunea a fost autorizată de instanța competentă și face parte din cercetările într-o cauză penală privind suspiciuni de corupție săvârșite de funcționari publici din cadrul companiei de stat.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat. În cursul zilei de 09 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, au transmis procurorii într-un comunicat.

Acesta este acuzat că ar fi primit mită în valoare de 40.000 de lei pentru a urgenta plata unor facturi în valoare totală de peste 7 milioane de lei. Ancheta vizează șapte suspecți, iar perchezițiile s-au desfășurat la sediul central al companiei, pe Splaiul Independenței, precum și la domiciliile funcționarilor implicați. Sesizarea către DNA a fost transmisă de angajați ai Electrocentralei București.

Reprezentanții companiei de stat au precizat că ancheta procurorilor nu afectează serviciile oferite bucureștenilor, iar locuitorii capitalei vor avea în continuare apă caldă la robinete.

Claudiu Crețu, desemnat „Managerul anului” în 2024, conduce ELCEN în perioada în care compania a depus proiecte de finanțare pentru trei centrale noi, menite să crească eficiența și sustenabilitatea sistemului de încălzire centralizată din București. Din declarația sa de avere, reiese că Crețu primește aproximativ 95.000 de euro anual ca director general și aproape 6.000 de euro pentru activitatea sa în consilii de administrație.

Ministerul Energiei este acționarul majoritar al ELCEN, cu peste 97% din acțiuni. Compania are o cifră de afaceri de 2,5 miliarde de lei conform raportului anual de activitate și este principalul furnizor de energie termică din capitală. Ancheta DNA are în vedere suspiciuni de corupție care implică funcționari publici din cadrul ELCEN și se desfășoară în baza mandatelor legale emise de instanță.