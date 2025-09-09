Marcel Ciolacu a fost acuzat că, în primul său mandat ca premier, a cheltuit 65 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, cât toate Executivele în ultimii 15 ani. Întrebat dacă se teme că va ajunge la închisoare, Ciolacu a spus că acel fond nu este administrat de prim-ministru, ci de Ministerul Finanțelor, atunci condus de Marcel Boloș.

„Pentru ce să fac pușcărie? O plângere penală e mereu. Și când am fost viceprimar, ce să-mi facă? Să mă cheme la DNA. De ce să mă aducă? Nu o să mă aducă, că n-am furat nimic, n-am făcut nimic ilegal, n-am furat nimic. Nu concep acest lucru, e posibil să mă trezesc cu o citație, îmi vin clasări fără să fiu chemat. Poate voi fi chemat. Care 65? Am ieșit și am spus: uite banii. De aia l-am certat pe Boloș, nu puteai să ieși să spui că primul-ministru al României a băgat actul normativ în guvern la nevoia mea și a colegilor. Ce, am împărțit bani la prieteni? Erau din fondul de rezervă al Guvernului”, a declarat el la România TV.

Totodată, Ciolacu a comentat decizia ministrului Energiei, Bogdan Ivan, de a înainta către CSAT un material privind situația facturilor uriașe la curent pe care le plătesc românii.

„Domnul ministru Ivan a făcut referire că se duce cu o informație în CSAT pentru a vedea ce se întâmplă în sistemul de energie. Informezi despre măsurile pe care dorești să le iei, este total incorect să plătești energie consumată anterior, că vin regularizări, să plătești cu TVA mărit. Eu am ținut controlul 1 an și șase luni. Sunt ferm convins că în perioada următoare ministrul energiei împreună cu Sorin Grindeanu, cu echipa pe care o dorește, o să prezinte aceste măsuri, propuneri de măsuri. O să venim cu ele în coaliție”, a afirmat fostul șef al Executivului.

Marcel Ciolacu a dat de înțeles că are încredere în actuala guvernare, însă a criticat concedierile masive. Despre actualul premier, Ilie Bolojan, a spus că nu-l consideră un om de rea credință, însă soluția în politică nu este să dai cât mai mulți oameni afară.

De asemenea, fostul prim-ministru i-a dat dreptate președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că nu avem un plan economic.