Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a lansat un avertisment ferm în legătură cu situația energetică a României, subliniind că, în lipsa unor decizii rapide și ferme, țara ar putea ajunge într-o poziție de vulnerabilitate față de statele de la care importă energie. Declarațiile au fost făcute vineri seară, în cadrul unei emisiuni difuzate la postul B1 TV.

Potrivit ministrului, România și-a pierdut statutul de exportator de energie, devenind, în prezent, dependentă într-o proporție semnificativă de piețele externe pentru a-și acoperi consumul intern. Acest fenomen are implicații directe nu doar asupra securității energetice, ci și asupra prețurilor plătite de consumatori.

„România, din exportator de energie, s-a transformat în importator şi astăzi cumpărăm aproximativ 22% din energia pe care o consumăm de pe pieţe externe la un preţ foarte mare”, a afirmat Bogdan Ivan.

Întrebat dacă o astfel de situație ar trebui să atragă atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), Ivan a confirmat că este vorba despre o problemă de securitate națională.

„Evident, pentru că dacă noi nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul, riscăm, pe lângă povară suplimentară care este pusă pe buzunarul oamenilor, riscăm să fim şi mai dependenţi energetic de alte state, iar dacă vorbim despre oprirea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, vom ajunge să crească şi mai mult preţul”, a avertizat ministrul.

Ivan a atras atenția asupra dezechilibrelor majore dintre capacitatea de producție energetică și necesarul real al țării. În ultimii ani, România a scos din funcțiune mii de megawați din capacitățile instalate, fără ca aceștia să fie înlocuiți proporțional. Acest dezechilibru riscă să se adâncească și mai mult dacă proiectele planificate rămân blocate în stadiul de intenție.

„România a scos din producţie 7000 de megawaţi capacităţi instalate şi a pus în loc 1200. Țara noastră nu produce suficientă energie câtă are nevoie”, a explicat oficialul.

Referindu-se la investițiile planificate în domeniul energiei regenerabile și în centralele pe gaze naturale, ministrul a menționat că implementarea acestora întârzie, ceea ce afectează serios perspectivele energetice ale României pentru următorii ani.

„Noi ca ţară ne-am asumat că până în 2025 o să punem în funcţiune patru parcuri fotovoltaice foarte mari, o să punem încă două centrale pe gaz de 1100 de megawaţi. Iar ele sunt pe hârtie”, a spus el, sugerând că progresele în aceste proiecte sunt aproape inexistente.

În acest context, Ivan a subliniat că este de datoria sa, ca ministru al Energiei, să aducă aceste probleme în atenția conducerii statului. Lipsa unor măsuri rapide nu doar că menține România într-o poziție vulnerabilă, dar afectează și echilibrul general al pieței energetice.

„Eu nu pot să descopăr aceste lucruri fără să informez preşedintele României, ceilalţi miniştri membri de CSAT, premierul, guvernul României, pentru că e o situaţie extrem de complicată, în care astăzi stăm şi căutăm soluţii, dar noi puteam să preîntâmpinăm aceste situaţii”, a precizat el.

În încheiere, ministrul a avertizat că, dacă nu se iau decizii urgente privind finalizarea centralelor pe gaz și echilibrarea pieței energetice, românii vor suporta consecințele prin creșteri de tarife și instabilitate în alimentarea cu energie.