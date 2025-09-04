Bogdan Ivan a precizat că afirmațiile potrivit cărora România ar oferi gratuit energie Republicii Moldova sunt false. Ministrul a explicat că toate tranzacțiile de energie, inclusiv cu țările vecine, se fac pe bursă, iar vânzarea și cumpărarea depind de prețul stabilit pentru anumite intervale orare.

„Să mai fac o specificaţie foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova şi aşa mai departe. Am cerut datele pe piaţa SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacţionează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcţie de preţul la anumite intervale orare, se vinde şi se cumpără”, a declarat el la finalul ședinței de Guvern de joi, 4 septembrie.

Oficialul a explicat că în luna iulie, România a importat energie electrică cu 104 euro/MWh și a vândut-o cu 127 euro/MWh, realizând astfel un preț de vânzare mai mare decât cel de achiziție.

„Şi ca să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide odată acest mit, la nivelul lunii iulie, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro per megawatt şi a vândut cu 127 euro, adică a vândut mai scump decât a importat”, a continuat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a adăugat că „în luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie şi a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”.

Ministrul a mai precizat că prețul energiei electrice în Republica Moldova este redus datorită unui mecanism de subvenționare implementat de guvern și eliminării TVA-ului aplicat energiei.

Acesta a explicat că Guvernul la de Chișinău aplică un mecanism de protecție a consumatorilor, subvenționând consumul de până la 110 kWh, iar diferența fiind suportată de populație, și a eliminat TVA-ul la energia electrică, ceea ce a condus la un preț mult mai mic.

El a adăugat că, dacă aceste două măsuri ar fi aplicate, diferența de preț între Republica Moldova și România, Bulgaria sau Grecia nu ar fi semnificativă.

„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecţie a consumatorilor din această ţară, prin care subvenţionează un consum de până la 110 kW oră, doar diferenţa rămânând să fie plătită de oameni, şi au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi preţul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferenţă foarte mare de preţurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova”, a spus oficialul.

Bogdan Ivan a dorit să elimine „acest mit odată şi aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România îşi foloseşte o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preţ într-o ţară vecină, ţară prietenă, o ţară cu foarte mulţi prieteni, extrem de importantă pentru noi, pe care o preţuim, dar una e una şi alta-i alta”.