Deși scopul inițial al codurilor QR este de a facilita accesul rapid la informații sau servicii online, acestea pot fi manipulate cu ușurință.

În locul unui link legitim, un atacator poate ascunde în spatele unui astfel de cod un site fals, conceput pentru a colecta date personale, parole sau informații bancare. Acestea sunt cunoscute sub numele de atacuri de tip phishing și pot imita perfect paginile unor instituții sau companii cunoscute.

Un alt risc apare atunci când codurile QR sunt suprapuse peste cele originale. În multe cazuri, infractorii cibernetici lipesc un autocolant peste afișele existente, înlocuind destinația reală a linkului cu una frauduloasă. Astfel, utilizatorul este redirecționat către o pagină care pare legitimă, dar care are scopul de a compromite dispozitivul sau de a sustrage date sensibile.

În plus, unele coduri QR pot direcționa automat către descărcarea unei aplicații malițioase. Printr-un singur gest, telefonul poate fi infectat, oferind atacatorilor acces la fișiere, contacte sau conturi de utilizator. De aceea, orice acțiune care implică instalarea unei aplicații după scanarea unui cod ar trebui privită cu precauție.

Mulți utilizatori tratează scanarea unui cod QR ca pe o activitate banală, fără să acorde atenție sursei sau conținutului linkului. Una dintre cele mai mari greșeli este instalarea aplicațiilor direct dintr-un cod necunoscut. Astfel de aplicații pot conține programe care urmăresc activitatea pe telefon, accesează fișierele personale sau colectează date fără acordul utilizatorului.

De asemenea, experții recomandă să nu fie introduse date personale sau bancare pe site-uri accesate printr-un cod QR necunoscut. În lipsa unei verificări atente, utilizatorul poate ajunge pe o pagină falsă care imită un serviciu oficial. Introducerea datelor în astfel de formulare poate duce la pierderi financiare sau la compromiterea conturilor online.

Nu în ultimul rând, mulți oameni presupun în mod greșit că toate codurile QR expuse în spațiul public sunt sigure. În realitate, orice autocolant sau afiș poate fi modificat fără ca proprietarul locației să observe. Din acest motiv, specialiștii în securitate recomandă prudență și verificarea atentă a contextului în care apare codul.

Pentru a reduce riscul incidentelor cibernetice, utilizatorii pot adopta câteva măsuri de precauție de bază. În primul rând, este recomandată folosirea aplicației de cameră integrată în telefon pentru scanarea codurilor QR, și nu a unor aplicații descărcate din surse necunoscute. Cititoarele de coduri integrate în sistemul de operare au, de regulă, filtre de securitate mai bune și pot avertiza în cazul unor linkuri suspecte.

O altă regulă importantă este verificarea atentă a linkului deschis după scanare. Domeniul trebuie să corespundă exact site-ului dorit, iar conexiunea trebuie să fie securizată (https). În cazul oricărei suspiciuni, este mai sigur ca adresa să fie introdusă manual în browser, în loc să fie accesată direct din cod.

De asemenea, aplicațiile de plăți și serviciile bancare ar trebui folosite doar prin intermediul platformelor oficiale, nu prin linkuri trimise sau afișate aleatoriu. Iar atunci când un cod QR pare neobișnuit sau lipit peste altul, este mai bine să fie ignorat.

În situațiile în care există dubii, cea mai sigură soluție rămâne verificarea directă a site-ului sau a serviciului printr-o căutare manuală. Conform experților, această mică verificare poate preveni pierderi importante de bani sau date.