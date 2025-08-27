În ultima perioadă, numeroși clienți ai CEC Bank au raportat e-mailuri înșelătoare, care par trimise de bancă. Aceste mesaje încearcă să te păcălească prin urgență, promisiuni sau avertismente false. Scopul? Să îți fure datele personale sau bancare.

Primul indiciu că este o tentativă de phishing este adresa de e-mail a expeditorului. E-mailurile reale de la CEC Bank se termină în @cec.ro. Dacă adresa pare ciudată, conține caractere în plus sau domenii necunoscute, trateaz-o cu suspiciune.

De asemenea, mesajele conțin adesea greșeli gramaticale, exprimări nefirești sau traduceri defectuoase. Acesta este un semnal clar că nu provin din surse oficiale. Atacatorii cibernetici folosesc adesea traduceri automate, care lasă urme evidente.

Un alt indiciu îl reprezintă linkurile suspecte, care te invită să apeși urgent pentru a „evita blocarea contului” sau pentru a „actualiza datele personale”. Aceste linkuri duc către pagini false, create pentru a-ți colecta datele confidențiale.

Un exemplu recent de tentativă de fraudă este un e-mail primit de mai mulți utilizatori, care pare trimis de „CEC Banca pentru Locuințe” – o instituție care nu există. Acest mesaj îți spune că ți-au fost restricționate funcționalitățile contului deoarece nu ai actualizat documentele la timp.

Mesajul conține un buton denumit „Confirmați acum”, care îți promite acces la cont dacă urmezi câțiva pași simpli. În realitate, acel link duce către o pagină periculoasă, unde orice informație introdusă poate fi folosită pentru a-ți fura banii.

De asemenea, mesajul creează presiune psihologică printr-un termen-limită. Astfel de amenințări sunt tipice în tentativele de phishing.

„Dragă Client, Am fost nevoiți să restricționăm unele funcționalități ale contului până la actualizarea informațiilor dumneavoastră. Datele pe care ni le-ați furnizat anterior nu mai sunt valabile. Deoarece nu v-ați actualizat la timp documentul de identitate, nu mai puteți adăuga sau primi bani în contul dumneavoastră. Puteți utiliza în continuare fondurile pe care le aveți deja în cont. Cum îmi pot actualiza datele ? Faceți clic pe linkul direct de mai jos pentru a deschide o fereastră securizată a browserului.

Asigurați-vă că verificarea necesară este introdusă în întregime.

Acum puteți începe! De acum încolo, serviciile bancare online vor fi mai convenabile ca niciodată.

Verificați identitatea dumneavoastră aici: Confirmați acum Dacă nu ați făcut acest lucru înainte de 22.08.2025, unele dintre funcțiile contului dumneavoastră vor fi restricționate pe viață. Cu prietenie, CEC Banca pentru Locuințe”

CEC Bank nu îți va cere niciodată prin e-mail sau telefon:

datele de conectare;

coduri pentru resetarea accesului;

informații personale sau bancare.

Dacă ai primit un mesaj suspect, nu acționa impulsiv. Nu accesa linkurile și nu oferi nicio informație. În schimb, raportează imediat incidentul către serviciul de suport al băncii. Astfel, banca poate lua măsurile necesare pentru a proteja alți clienți.

Este esențial să verifici întotdeauna: dacă adresa de e-mail a expeditorului se termină în @cec.ro; dacă linkul trimis te duce pe un site legitim, precum cec.ro sau ceconline.ro; dacă limbajul folosit este coerent și lipsit de greșeli.

Pentru a evita problemele, urmează aceste reguli de bază: