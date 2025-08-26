Rezultatele finale la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, după contestații, se afișează azi. Elevii pot afla notele la probele susținute atât online, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, cât și la centrele de examen, pe aviziere.

Ca să promoveze Bacalaureatul, elevii trebuie:

să participe la toate probele de competențe;

să susțină toate probele scrise;

să ia cel puțin nota 5 la fiecare probă;

la fiecare probă; să aibă o medie generală de minimum 6 la scris.

Calendarul Bacalaureatului 2025 – sesiunea de toamnă:

11 august – Limba română (scris)

12 august – Proba obligatorie a profilului (scris)

13 august – Proba la alegere a profilului și specializării (scris)

14 august – Limba maternă (scris)

18 august – Afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)

19–20 august – Vizualizare lucrări și contestații

26 august – Afișarea rezultatelor finale

Ministerul Educației anunță că rata de promovare la Bac 2025, sesiunea de toamnă, este de 28,4% – aceeași pentru absolvenții din promoția 2025 (4.508 promovați) și pentru cei din promoțiile trecute (2.798 promovați).

Din cei 30.279 de elevi înscriși, s-au prezentat la examene 25.710 (adică 84,9%). 69 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor mai putea da examenul în următoarele două sesiuni.

La sesiunea din iulie 2025 au fost înscriși 107.956 de candidați, dintre care s-au prezentat 104.758. Rata de promovare a fost de 74,3% inițial, apoi a crescut la 76,5% după contestații. În iulie au fost obținute 32 de note de 10 (față de 23 înainte de contestații). În 2025, numărul mediilor de 10 este cel mai mic din ultimii 11 ani (din 2014).

Ministerul Educației a anunțat că peste 18.000 de elevi nu au promovat Bacalaureatul 2025, nici după sesiunea de toamnă. Mulți dintre ei trebuie acum să caute un loc de muncă, unde diploma poate conta pentru job și salariu.

Cei mai mulți candidați respinși sunt din mediul rural și din licee tehnologice, zone care, de ani de zile, trimit pe piața muncii tineri fără diplomă de Bac.

Totuși, situația e mai bună decât în anii trecuți: în 2024 au picat peste 25.500 de elevi, în 2023 peste 30.000, iar în 2022 aproape 35.000.

La Bacalaureatul de toamnă 2024 s-au înscris 33.676 de candidați, dar s-au prezentat la probe 28.016. 48 de elevi au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În total, au promovat examenul (au luat medii peste 6) 8.206 candidați – cifre valabile înainte de contestații.

Din promoția 2024 au promovat 5.855 de elevi (rată de promovare 31,2%).

Din promoțiile anterioare au promovat 2.351 de elevi (rată de promovare 25,4%).

Rata generală de promovare la sesiunea de toamnă 2024, înainte de contestații, a fost de 29,3%.