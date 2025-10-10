UDMR a făcut primul comentariu public de la incidentul care a marcat congresul său, când Sorin Grindeanu, președintele PSD, a ieșit din sală în timpul intonării Imnului Ținutului Secuiesc, o entitate administrativă care nu are recunoaștere oficială în România.

La congresul de vineri, UDMR și-a conturat planurile pentru perioada următoare, punând accent pe păstrarea coeziunii în rândul comunității și pe întărirea abilitații acesteia de a reacționa și de a se mobiliza eficient.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat totodată numirea lui Antal Árpád, edilul orașului Sfântu Gheorghe, în poziția de director strategic al formațiunii.

UDMR a transmis că este necesar să existe o comunicare clară și o acțiune hotărâtă în orice moment și că, în cadrul celui de-al 17-lea congres, formațiunea și-a stabilit ca obiective pentru următorii ani păstrarea unității comunității și întărirea capacității acesteia de rezistență și mobilizare.

”Trebuie să vorbim clar şi să acţionăm hotărât, în orice moment. Cel de-al 17-lea Congres al UDMR a stabilit obiectivele pentru anii următori: menţinerea unităţii comunităţii şi consolidarea capacităţii sale de rezistenţă şi de acţiune”, anunţă UDMR.

Conform UDMR, documentul adoptat la congres reflectă o abordare directă a realității, identificând provocările emergente ale societății și conturând soluții concrete pentru perioada următoare. În paralel, Kelemen Hunor a desemnat pe Antal Árpád, primarul orașului Sfântu Gheorghe, în rolul de director strategic al formațiunii.

UDMR a precizat că noul director strategic va avea rolul de a sprijini elaborarea și transmiterea obiectivelor pe termen mediu și lung ale formațiunii, coordonând în același timp activitățile politice, organizatorice și cele dedicate întăririi comunității.

UDMR a transmis, prin documentul adoptat la congres, intitulat „Puterea noastră – unitatea, Viitorul nostru – comunitatea”, că își dorește o Românie în care statul servește cetățenii, fără a-i domina, un stat puternic, dar neabuziv, o țară considerată partener de încredere și previzibil atât în regiune, cât și în Uniunea Europeană și pe plan internațional, unde drepturile minorităților sunt protejate și fiecare persoană trăiește cu demnitate egală.

”Totodată, la noi capătă accent nu doar ceea ce cerem, dar şi ceea ce oferim. Maghiarii din Transilvania îmbogăţesc ţara prin taxe, prin valori culturale, prin construcţii, spitale, specialişti, sportivi, medici, şcoli şi prin copiii lor. Toate acestea ne întăresc încrederea comunitară şi demonstrează cât se poate de limpede că avem cu ce ne mândri. Noi, maghiarii, vrem o Românie în care să ne putem păstra şi dezvolta limba, cultura, şcolile şi instituţiile. O ţară în care diversitatea nu este un dezavantaj, ci o valoare. O ţară în care existenţa minoritară nu este o constrângere, ci o contribuţie la patria comună”, se mai arată în document.

UDMR a arătat că misiunea sa guvernamentală vizează protejarea familiilor muncitoare și că a intrat în guvern pentru a evita colapsul economic și pentru a sprijini comunitățile maghiare, inclusiv administrațiile locale, prevenind comasarea satelor și desființarea județelor. Formațiunea a explicat că a preluat responsabilități guvernamentale pentru ca povara crizei să fie împărțită și între cei cu mai multe resurse, nu doar între familiile obișnuite, angajați, profesori, întreprinderi mici și mijlocii sau administrațiile locale.

De asemenea, UDMR a subliniat necesitatea reformei statului, dorind un aparat mai eficient, transparent și echitabil, cu resurse folosite în beneficiul cetățenilor și pentru obiective sociale esențiale, precum reducerea inegalităților, sănătate, educație, locuri de muncă și infrastructură.

Formațiunea a insistat că sprijinul pentru familii și abordarea provocărilor demografice trebuie să rămână priorități ale guvernării, asigurând familiilor tinere siguranță, locuințe și oportunități pentru a-și crește copiii acasă și a avea perspective de viitor pe pământul natal.

UDMR a precizat că sprijină scăderea vârstei de vot la 16 ani, considerând că acest lucru le oferă tinerilor responsabilitate și transmite mesajul că se așteaptă la contribuția lor în luarea deciziilor care influențează viitorul comunității.

”Credem că cele mai bune decizii se iau la nivel local, de aceea respingem comasarea forţată a comunelor şi desfiinţarea judeţelor. Vrem o ţară în care administraţiile locale să fie puternice, libere şi capabile să aducă dezvoltare comunităţilor lor. Cât mai multe competenţe centrale trebuie transferate către autorităţile locale şi judeţene, pentru ca acestea să poată oferi servicii publice de calitate şi o viaţă mai bună cetăţenilor”, arată UDMR în documentul programatic.

UDMR a transmis că intenționează să organizeze un turneu național pentru liderii săi guvernamentali, care va include forumuri publice și întâlniri profesionale tematice. Formațiunea a menționat că va lansa platforme digitale pentru a oferi cetățenilor informații interactive despre activitatea guvernamentală zilnică și că senatorii și deputații săi vor relua audiențele în mediul rural.

De asemenea, UDMR a precizat că va crea o platformă digitală rapidă, menită să asigure transparență în procesul de înregistrare și soluționare a problemelor cetățenești, folosind inteligența artificială pentru a cartografia tematic problemele comunității pe baza datelor colectate din rețelele sociale și forumurile online.

UDMR a arătat că, într-un context politic în care forțele extremiste și antimaghiare au obținut succese fără precedent, consideră că are responsabilitatea de a contribui la izolarea acestora.

Formațiunea a subliniat că guvernarea implică riscuri, iar în situații de deteriorare economică, creștere a datoriei publice sau aplicare a unor măsuri de austeritate, UDMR poate fi trasă la răspundere chiar dacă nu a inițiat respectivele măsuri.

În aceste condiții, menținerea credibilității comunității și a influenței politice reprezintă o provocare, mai ales într-o coaliție guvernamentală românească adesea instabilă.

Totuși, UDMR a precizat că obiectivele sale rămân constante: protejarea și consolidarea comunității maghiare, dezvoltarea Transilvaniei și a localităților locuite de maghiari, reducerea inegalităților teritoriale și de venit, construirea unei societăți mai drepte bazate pe muncă și facilitarea modernizării României.