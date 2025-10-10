Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că în prezent există o susținere politică clară pentru introducerea unei măsuri care să interzică cumulul pensiei cu salariul în instituțiile de stat. Oficialul a explicat că demersul este parte a unei reforme mai ample care vizează eficientizarea administrației publice și stimularea angajării tinerilor.

„Da, cred că este normal să facem eforturi pentru a oferi mai multe posibilități tinerilor (…) Eu susțin că trebuie să facem tot posibilul ca aceste locuri de muncă, din administrația publică centrală și locală, să se elibereze în momentul în care cineva trebuie să iasă la pensie și să fie puse la dispoziția celor care vin din urmă, a tinerilor”, a explicat Tanczos Barna, la TVR Info.

Vicepremierul a subliniat că măsura este gândită pentru a răspunde provocărilor generate de apropiata pensionare a „generației decrețeilor”. Potrivit acestuia, odată cu ieșirea la pensie a unui număr mare de angajați din sectorul public, va fi nevoie de o nouă generație de profesioniști care să ocupe aceste posturi.

„România va avea o mare problemă în sistem atunci când vor începe să iasă la pensie aceste generații, pentru că va fi nevoie de un val mare de tineri care să le înlocuiască”, a precizat el.

Tanczos Barna a afirmat că există în acest moment o dorință fermă la nivel guvernamental de a reglementa situația celor care, după pensionare, continuă să lucreze în sistemul public. Oficialul a descris fenomenul ca fiind o anomalie care trebuie corectată, mai ales în contextul presiunilor asupra bugetului și al nevoii de a crea locuri de muncă pentru tineri.

„Avem cea mai mare presiune acum și cea mai mare voință și dorință politică de a face ordine în această situație. Sunt foarte multe persoane care ies la 50 de ani la pensie. Și este total anormal ca a doua zi să se reangajeze tot la stat, eventual la aceeași instituție, pe un alt post. Dacă dorești să muncești în continuare, ești invitatul nostru, ai pregătire, experiență, poți să fii extrem de util pentru administrația locală, centrală. Dacă ai vrut să ieși la pensie, ok, e dreptul tău, dar poți să te duci în privat să muncești.”, a declarat vicepremierul.

Prin această măsură, Executivul urmărește să creeze un echilibru între experiența profesională a celor care se pensionează și nevoia de reînnoire în sectorul public. În același timp, oficialul a subliniat că tinerii trebuie să aibă șansa de a accesa locuri de muncă stabile în administrație, fără a fi blocați de un sistem rigid.

Pe lângă măsurile legate de piața muncii, Tanczos Barna a vorbit și despre reforma administrativă, precizând că nu susține ideea desființării comunelor sau orașelor. În schimb, UDMR propune o reorganizare a serviciilor la nivel local, astfel încât mai multe primării să poată colabora prin structuri comune.

„Eu sunt de acord cu reforma administrativă, dar nu în sensul desființării comunelor sau orașelor sau alipirii unor comune de dragul de a face reformă. Cred că în sistemul administrației locale există deja câteva posibilități. De aducere sub aceeași umbrelă a unor servicii care să fie prestate pentru mai multe primării”, a explicat vicepremierul.

Acesta a dat exemplul unor activități care pot fi gestionate în comun, precum urbanismul, contabilitatea sau fondul funciar.

„Într-o microregiune, de exemplu, dacă urbanismul este gestionat de o asociație de dezvoltare intercomunitară, dacă activitatea economică de contabilitate și de ceea ce face un director economic sau o primărie la 3-4 primării, din punctul meu de vedere, se poate organiza la fel cum se organizează la 10-20 de firme de către o echipă specializată. La fel și problemele de fond funciar, la un moment dat pot fi aduse sub aceeași umbrelă, ca să nu avem în fiecare primărie specialiști angajați pe această problemă”, a spus Tanczos Barna.

Tanczos Barna a adăugat că UDMR susține o abordare pragmatică a reformei, bazată pe eficiență și cooperare între autoritățile locale, nu pe desființări administrative.