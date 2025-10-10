PIB România trimestrul II 2025: Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere de 0,3% pe seria brută și de 2,3% pe seria ajustată sezonier, conform datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

„Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial pentru perioadele anterioare s-a modificat faţă de varianta provizorie (1), publicată în Comunicatul de presă nr. 222 din 5 septembrie 2025, ca urmare a revizuirii datelor pentru perioada 2018 – 2024 şi a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2025”, precizează INS.

Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul României pentru semestrul I 2025 a fost estimat la 926,920 miliarde lei la prețuri curente, înregistrând o creștere reală de 1,5% față de aceeași perioadă a anului 2024.

Pe seria brută, Produsul Intern Brut pentru semestrul I 2025 a atins 821,829 miliarde lei la prețuri curente, marcând un avans real de 0,3% comparativ cu semestrul I 2024.

Pentru trimestrul II 2025, PIB-ul ajustat sezonier a fost estimat la 467,684 miliarde lei la prețuri curente, în creștere reală cu 1,2% față de trimestrul I 2025 și cu 2,3% comparativ cu trimestrul II 2024.

Pe seria brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul II 2025 a fost de 446,487 miliarde lei la prețuri curente, înregistrând o creștere reală de 0,3% comparativ cu trimestrul II 2024.

Analizând contribuția categoriilor de resurse și utilizări la evoluția PIB, față de varianta provizorie anterioară, dinamica PIB a rămas neschimbată, în timp ce valoarea adăugată brută a înregistrat o creștere de +0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat ajustări între cele două estimări ale PIB. Agricultura, silvicultura și pescuitul au scăzut de la 0,1% la 0,0%, cu un volum de activitate ușor majorat (+0,1 pp, de la 102,5% la 102,6%). Industria nu a contribuit la creșterea PIB (0,0%), dar volumul activității a crescut cu +0,1 pp (99,8% → 99,9%). Construcțiile au urcat de la +0,1% la +0,2%, cu un volum de activitate mai mare cu +0,1 pp (102,8% → 102,9%).

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea, hotelurile și restaurantele au menținut o contribuție de +0,1% la PIB, iar volumul activității a crescut cu +0,2 pp (100,4% → 100,6%). Informațiile și comunicațiile au păstrat aceeași contribuție (+0,1%), dar volumul a scăzut ușor cu -0,1 pp (101,2% → 101,1%). Intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la PIB, dar volumul a crescut cu +0,1 pp (99,1% → 99,2%).

Tranzacțiile imobiliare au crescut de la -0,1% la 0,0%, cu volum mai mare cu +0,2 pp (99,3% → 99,5%). Activitățile profesionale, științifice și tehnice, serviciile administrative și serviciile suport au rămas la -0,3%, fără modificări ale volumului (96,9%). Administrația publică, apărarea, asigurările sociale, învățământul și sănătatea nu au contribuit la PIB și volumul a rămas 99,8%. Activitățile culturale, de recreere, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au avut contribuție și volumul a rămas 100,7%.

Din perspectiva utilizării PIB, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor a scăzut de la +0,9% la +0,6%, cu volum mai mic cu -0,3 pp (101,2% → 100,9%). Consumul final individual al administrațiilor publice a urcat de la -0,1% la +0,2%, cu volum mai mare cu +3,6 pp (98,6% → 102,2%). Consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a scăzut de la -0,2% la -0,5%, cu volum mai mic cu -3,5 pp (98,8% → 95,3%). Formarea brută de capital fix a păstrat aceeași contribuție (-0,1%), dar volumul a crescut cu +0,1 pp (99,7% → 99,8%).