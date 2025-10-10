„Un Stock Option Plan nu e o promisiune verbală și nici o simplă cesiune de acțiuni. Este o strategie de loializare și eficiență fiscală. Transformi venitul salarial într-un venit din investiții și economisești până la 37% din taxe, dar doar dacă documentezi corect procesul”, a explicat Andreea Cosmănescu.

Consultantul a atras atenția că multe companii greșesc în implementarea acestor programe, din lipsă de consiliere specializată:

„De evitat o cesiune de acțiuni — aceea e o vânzare și implică alte taxe. De evitat și promisiunile verbale. Un plan de tip Stock Option trebuie documentat, trebuie să existe evaluări, contracte și raportări clare. Altfel, riscul este ca ceea ce ai vrut să fie o facilitate să devină o obligație fiscală suplimentară.”

Pe lângă programele de loializare pentru angajați, Cosmănescu a explicat și cum pot fi aplicate corect facilitățile de cercetare-dezvoltare și inovare (R&D), care aduc beneficii semnificative atât companiilor, cât și angajaților:

„Cei implicați în proiecte de cercetare-dezvoltare pot fi scutiți de impozitul pe venit, iar companiile pot obține deduceri suplimentare de până la 50% la cheltuielile eligibile. Dar trebuie să existe un dosar complet, cu bugete, justificări, documente și certificări. Ce nu e pe hârtie, pentru ANAF nu există.”

Ea a subliniat că aceste facilități nu sunt noi, ci există de peste opt ani, dar sunt prea puțin utilizate din cauza lipsei de informare:

„Din păcate, mulți antreprenori nu știu că pot aplica aceste facilități. Vorbim de avantaje directe — poți crește salariile nete fără să mărești brutul și poți reduce baza de impozitare a companiei. E o formă de susținere a inovației, dacă știi să o folosești.”

Totodată, Taxelle consiliază companii care dezvoltă produse noi sau îmbunătățesc servicii existente:

„Chiar dacă lansezi un produs pe piață după un an, poți beneficia de facilitate dacă demonstrezi că lucrezi în continuare la îmbunătățiri semnificative. Important este să ai dosarul complet și să știi cum să documentezi efortul de cercetare.”

În final, Andreea Cosmănescu a transmis un mesaj pentru mediul de afaceri românesc: