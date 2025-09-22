Ministrul Nazare a participat recent la reuniunea informală a miniștrilor de Finanțe de la Copenhaga, dar și la discuții în Statele Unite, înainte ca premierul Ilie Bolojan să ajungă la Bruxelles pentru întâlniri cu comisarii europeni.

Întrebat în cadrul unei intervenții la Antena 3 despre posibilitatea unor creșteri de taxe, oficialul a clarificat:

„Nu am discutat acolo de creşteri de taxe – ca să vă răspund la întrebare. Deşi, există această informaţie în spaţiul public, pot să vă confirm acum: nu am discutat despre alte creşteri pe taxe sau altceva în plus faţă de ceea ce ştim în momentul de faţă”, a declarat Nazare.

Această poziție indică faptul că subiectele fiscale de la Copenhaga s-au concentrat pe evaluarea situației bugetare existente, fără introducerea de noi măsuri fiscale pentru cetățeni.

Întrebat dacă românii pot primi garanții că nu vor exista majorări suplimentare de taxe, Nazare a precizat că discuțiile se bazează pe date concrete, evaluate temeinic, și nu pe speculații. El a adăugat că nivelul taxelor vizate este deja inclus în pachetele fiscale existente și că nu se analizează alte măsuri fiscale în acest moment.

„Nu vreau să discutăm pe ipoteze. Nivelul taxelor pe care am vrut să le creștem sunt cuprinse deja în pachetele fiscale I și II. Nu discutăm chestiuni legate de zvonuri, discutăm niște date care sunt temeinic evaluate – un impact fiscal pe ambele pachete, care a fost comunicat și nu are rost să discutăm alte chestiuni legate de taxe în acest moment, în situația în care se află în România astăzi”, a mai spus Nazare.

Ministrul a menționat că discuțiile la Bruxelles, în care este implicat premierul, vor influența rectificarea bugetară. Concluziile acestor negocieri vor fi analizate politic în coaliție și integrate în procesul decizional.

Ministrul Finanțelor a subliniat că participarea României la reuniunile internaționale este esențială pentru transmiterea poziției țării și pentru pregătirea deciziilor fiscale. Nazare a explicat că prezența la întâlnirile de la Washington și Bruxelles a permis discutarea directă a situației bugetare și a viitoarei rectificări.

„Cred că e foarte important să fim prezenţi atât la Washington, cât şi la Bruxelles, să fim cât mai prezenţi la reuniunile unde România are un cuvânt de spus şi trebuie să transmită mesaje. De aceea, la reuniunea informală de la Copenhaga a Consiliului ECOFIN, am valorificat la maximum potenţialul de a discuta cu toţi ceilalţi miniştri de Finanţe, (…) şi cu comisarul Dombrovskis, astfel încât, să pregătim temeinic momentul Consiliului ECOFIN din octombrie și să transmitem mesajele importante legate de situaţia fiscal-bugetară a României, inclusiv cea legată de viitoarea rectificare bugetară”, a mai spus ministrul.

Nazare a afirmat că participarea la reuniunile de la Washington și Bruxelles a permis discutarea directă a situației bugetare și a viitoarei rectificări.

Întrebat despre măsurile de ajustare a deficitului și despre posibilitatea unor creșteri de taxe, Nazare a declarat că Ministerul de Finanțe gestionează situația fiscal-bugetară astfel încât țintele să fie în acord cu angajamentele României.

El a menționat că există un contact permanent cu Comisia Europeană și cu agențiile de rating și că, deși reducerea rapidă a deficitului nu este posibilă, rectificarea bugetară va fi realizată pentru a reflecta realitatea cheltuielilor și a investițiilor esențiale.

„Rolul Ministerului de Finanţe este să gestioneze situaţia actuală în aşa fel, încât, ţintele fiscal-bugetare să fie în deplin acord cu angajamentele României. Şi acest lucru îl facem cât se poate de bine, astfel încât, avem un contact permanent cu Comisia şi cu Agenţiile de Rating”, a spus el.

Ministrul a menționat discuțiile recente cu Agenția de Rating S&P, care va evalua România în octombrie. El a explicat că reducerea rapidă a deficitului nu este posibilă, dar rectificarea bugetară va asigura acoperirea cheltuielilor esențiale și investițiilor, menținând deficitul în limite acceptate de Comisia Europeană și finanțatori.

„În schimb, ce vă asigur, este că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât, acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România în acest moment, asigurând atât cheltuielile esenţiale, cât şi investiţiile”, a mai explicat Nazare.

Referitor la criticile asupra ANAF, Nazare a respins ideea desființării instituției, susținând reforme pe termen mediu:

„Eu cred că înainte să desființăm ar trebui să ne gândim cum reconstruim, nu neapărat să pornim de la ideea de desfințare sau să pornim de la ideea de reconstrucție”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul a recunoscut nemulțumirile publicului față de activitatea ANAF, dar a evidențiat și progresele în colectarea veniturilor:

„Există un mare nivel de așteptare, dar și foarte multă dezamăgire pe care a provocat-o ANAF de-a lungul timpului. În același timp, există și vești bune în privința colectării ANAF”, a mai spus el.

Performanțele recente includ o creștere a veniturilor colectate cu peste două miliarde de lei față de planul inițial. Nazare a precizat că digitalizarea instituției va fi complet implementată până la finalul anului 2026.

Întrebat despre speculațiile privind o eventuală numire a sa ca premier, Nazare a evitat răspunsul direct:

„România nu are în acest moment nevoie de o schimbare de guvern. Stabilitatea este extrem de importantă, de care avem nevoie”, a mențonat ministrul.

Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe, afiliată Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor „Sed Lex”, a reacționat la declarațiile lui Ionuț Dumitru, consilier al prim-ministrului, referitoare la desființarea și reorganizarea ANAF. Sindicaliștii contestă analogia cu modelul grecesc și atrag atenția asupra aplicabilității sale limitate în contextul României.

„ANAF nu trebuie desființată doar pentru că trebuie să facem o instituție transparentă și depolitizată ca la greci. Depolitizarea se poate face imediat dacă există voință politică. La fel și transparența. Singura condiție: să existe voință politică”, afirmă președintele Federației, Vasile Marica.

Aceștia susțin că opiniile exprimate „se înscriu în tonul politicienilor aflați la putere, care își argumentează opiniile prin exemple din străinătate, fără a analiza dacă acestea se potrivesc României”. Federația subliniază necesitatea unei viziuni coerente și a unor propuneri fundamentate pe realitățile instituției și ale mediului fiscal românesc.