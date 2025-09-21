Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ploiești a lansat un ghid în format PDF prin care clarifică regimul fiscal aplicabil persoanelor fizice care desfășoară activități ocazionale. Documentul include explicații și exemple practice pentru trei categorii: prestatori casnici, zilieri și antreprenori persoane fizice.

Conform documentului, prestatorul casnic este o persoană fizică ce poate desfăşura activităţi casnice în una sau mai multe gospodării, exclusiv în schimbul tichetelor de activităţi casnice. Aceste activități sunt ocazionale, necalificate, nu au scop comercial și nu sunt destinate terților.

Un prestator casnic poate fi și îngrijitorul informal al unei persoane cu pierdere de autonomie funcțională (Legea nr. 292/2011), cu excepția membrilor de familie.

Regulile principale:

plata se face doar prin tichete de activități casnice, disponibile la AJOFM-uri sau online;

o zi de muncă nu poate depăși 12 ore ;

; tichetele sunt preschimbate în numerar de prestator la AJOFM sau prin platformele electronice.

Din punct de vedere fiscal, se aplică:

impozit pe venit : 10% din 50% din valoarea tichetului;

: 10% din 50% din valoarea tichetului; CAS : 25% din 50% din valoarea tichetului;

: 25% din 50% din valoarea tichetului; CASS: nu se datorează.

„Dacă se preschimbă minim 85 de tichete în fiecare lună (85 x 15 lei = 1.275 lei) atunci se obține calitatea de asigurat CASS și asigurat CAS”, arată ANAF Ploiești.

Angajatorii pot acorda angajaților tichete casnice sub formă de bonus sau primă, în afara salariului de bază, suportând valoarea lor nominală. În acest caz, angajații datorează doar impozit pe venit, fără contribuții sociale.

Există și beneficii suplimentare:

angajatorii care oferă cel puțin 600 de tichete (9.000 lei) pentru același angajat într-un an primesc, gratuit, în anul următor, 50 de tichete (750 lei) ;

pentru același angajat într-un an primesc, gratuit, în anul următor, ; beneficiarii casnici care achiziționează și utilizează minimum 600 de tichete primesc 75 de tichete gratuite (1.125 lei).

Zilierii

Pentru zilieri, relația de muncă se stabilește prin acord verbal, fără contract scris, conform legislației.

Principalele reguli sunt:

activitatea minimă acceptată este de o zi (8 ore);

plata orară nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară;

munca ocazională poate fi prestată doar în domeniile prevăzute de Clasificarea CAEN.

ANAF oferă și un exemplu practic: dacă o persoană fizică prestează servicii de curățenie la un restaurant timp de două săptămâni, contra unei sume de 2.500 lei, va plăti CAS de 25% (625 lei) și impozit pe venit de 10% (188 lei), dar nu va datora CASS.

Antreprenorii persoane fizice

Ghidul clarifică și situația contractului de antrepriză, cunoscut și ca „prestări servicii”. Acesta presupune ca antreprenorul (persoană fizică) să execute lucrări sau servicii materiale ori intelectuale pentru un beneficiar (persoană fizică sau juridică), pe riscul și răspunderea sa.

Caracteristicile acestui tip de contract:

activitatea este independentă, fără subordonare față de beneficiar;

antreprenorul își organizează singur munca și modalitatea de realizare;

poate fi ocazional și punctual, fără intenția de continuitate.

În această categorie se includ și venituri din activități care nu fac parte din producție, comerț, profesii liberale sau drepturi de proprietate intelectuală, precum și unele activități agricole, de silvicultură sau piscicultură.

Obligațiile fiscale pentru plătitorul de venit (persoană fizică sau juridică) sunt:

calcularea impozitului de 10% ;

; reținerea și declararea acestuia (formular D100);

depunerea declarației informative (D205);

completarea Declarației Unice (D212) dacă există obligația de plată a CASS.

Prin acest ghid, ANAF Ploiești oferă un cadru clar pentru reglementarea fiscală a muncii ocazionale, fie că este vorba despre prestatori casnici, zilieri sau persoane fizice care activează pe baza contractelor de antrepriză. Scopul principal este simplificarea și uniformizarea modului în care se calculează și se plătesc taxele, atât pentru contribuabili, cât și pentru angajatori sau beneficiari.