Problemele au început odată cu introducerea unui sistem de depozitare pentru recipientele mici. Tot mai mulți oameni caută în pubele sticle sau doze pentru a încasa valoarea garanției, iar acest lucru lasă în urmă gunoaie împrăștiate pe străzi. Anul trecut, un sfert dintre locuitorii Amsterdamului au declarat că zonele lor sunt murdare sau foarte murdare, iar în centrul orașului doi din cinci rezidenți au făcut aceeași constatare.

Autoritățile au testat eliminarea coșurilor de gunoi din zonele aglomerate, precum străzi comerciale și parcuri, și au observat o reducere a deșeurilor vizibile. Hester van Buren, responsabilă cu finanțele și gestionarea colectării gunoiului, a explicat că, deși pare ilogic, prezența coșurilor atrage mai mult gunoi, iar acestea ajung să fie deschise de mai multe ori pe zi, răspândind resturile pe trotuare și atrăgând dăunători.

„Teoria geamurilor sparte este că gunoiul atrage mai mult gunoi. Oamenii aruncă sticle cu resturi pe ele în pubele. (…) Pubele sunt trase deschise de trei ori pe zi și, bineînțeles, gunoaiele care se împrăștie în jur atrag dăunători”, a spus Hester van Buren, conform The Guardian.

Planul municipalității prevede eliminarea coșurilor din zonele cu restaurante unde operatorii au obligația legală să asigure curățenia, dar și din locurile în care există containere subterane la îndemâna cetățenilor. În paralel, orașul testează soluții alternative, cum ar fi coșuri care se închid automat după folosire sau containere speciale unde oamenii pot dona sticle goale, după modelul aplicat deja în Danemarca.

Amsterdam nu este singura capitală europeană care anunțat reguli noi în gestionarea deșeurilor. De exemplu, primăria Madridului va începe, în luna septembrie, aplicarea unei taxe municipale pentru gestionarea deșeurilor. Această măsură va afecta 1,5 milioane de locuințe și aproximativ 1,4 milioane de persoane fizice. E

ste pentru prima dată când capitala Spaniei percepe o astfel de contribuție directă pentru serviciile de salubritate. Chiar dacă media anuală a taxei este estimată la 140 de euro per gospodărie, diferențele dintre cartiere sunt semnificative. În timp ce locuitorii din Aravaca vor achita, în medie, 574 de euro, cei din Villaverde vor plăti doar 47 de euro.