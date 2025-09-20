Ceaiul este una dintre cele mai populare băuturi din lume, fiind asociat cu relaxarea, tradiția și beneficiile pentru sănătate. Însă, în ultimii ani, specialiștii atrag atenția asupra unui aspect adesea trecut cu vederea de consumatori: pliculețele de ceai din comerț.

Deși aparent inofensive, acestea pot conține substanțe toxice, microplastice și reziduuri chimice care ajung direct în băutura noastră, transformând o sursă de sănătate într-un potențial pericol pentru organism.

Analize recente arată că pliculețele nu conțin doar frunze uscate, ci și materiale folosite pentru ambalaj, precum hârtie tratată, nailon sau plastic biodegradabil. Studiile indică faptul că un singur plic de ceai din nailon poate elibera aproximativ 11,6 miliarde de microplastice și 3,1 miliarde de nanoplastice la temperaturi apropiate de fierbere, potrivit Environmental Science & Technology.

Aceste particule nu sunt vizibile cu ochiul liber, însă ingerarea lor poate afecta flora intestinală, digestia și sistemul imunitar. Cercetările recente au descoperit urme de microplastice în sânge, plămâni și chiar în placentă, sugerând efecte pe termen lung. Astfel, consumul zilnic de ceai din plic devine o sursă constantă de contaminare.

Problemele nu se opresc la ambalaj. Chiar și frunza de ceai poate fi o sursă de riscuri. Analize independente au arătat că multe ceaiuri din comerț conțin reziduuri de pesticide folosite în procesul de cultivare.

Chiar dacă nivelurile sunt considerate „în limitele admise”, expunerea cumulativă poate genera dereglări hormonale și crește riscul de cancer. În plus, unele pliculețe sunt tratate cu agenți de albire pentru a avea un aspect mai curat, substanțe care pot elibera compuși toxici în apă.

Aditivii din ceaiurile aromate reprezintă un alt factor de risc. Aromele artificiale, coloranții sau zahărul pot transforma ceaiul într-o băutură mai puțin sănătoasă decât pare. Studiile menționează că aromele sintetice pot provoca alergii, dureri de cap sau intoleranțe la persoanele sensibile.

Combinația dintre pesticide, aditivi și microparticule de plastic creează un „cocktail” dificil de gestionat de organism, consumat zilnic, fără ca mulți să fie conștienți de efectele sale.

Specialiștii recomandă alegerea ceaiului vrac ca alternativă sigură. Frunzele integrale oferă un gust mai bogat și reduc riscul contaminării cu microplastice. Instrumente simple, precum sitele din inox sau infuzoarele din sticlă, nu eliberează substanțe dăunătoare.

De asemenea, consumatorii ar trebui să opteze pentru ceaiuri certificate bio, cultivate cu mai puține pesticide, și să verifice atent eticheta produsului.

Un ceai de calitate menționează doar plantele sau amestecurile de plante, fără arome sau coloranți artificiali. Plicurile din hârtie netratată sau biodegradabilă reprezintă, de asemenea, o opțiune mai sigură.

Ceaiul rămâne o băutură valoroasă pentru sănătate, însă beneficiile sale reale sunt păstrate doar dacă este consumat în formă naturală.