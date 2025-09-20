Potrivit explicațiilor oferite de Tudor Ciuhodaru, intoxicația apare din cauza gazelor rezultate în urma fermentației alcoolice, în special dioxidul de carbon, care este inodor, incolor și insipid. Efectele asupra organismului apar prin reducerea cantității de oxigen în spațiile închise unde fermentează vinul. Gravitatea intoxicației depinde de organismul expus, dar și de durata și intensitatea expunerii.

Simptomele clinice pot varia de la amețeli, cefalee, grețuri și vărsături, până la sincopă asociată sau nu cu tulburări cardiace și respiratorii. Cazurile severe pot evolua până la obnubilare, comă sau chiar deces. Pacienții afectați pot necesita măsuri urgente, precum resuscitare respiratorie, suport volemic, antidotism, oxigenoterapie sau analeptice respiratorii.

„Pericol nevăzut: fierbe tulburelul. Au apărut primele cazuri de intoxicație cu gaze de fermentație. Două persoane din Frenciugi au fost la un pas de tragedie din cauza mustului pus la fermentat. Atenție, nu e de glumit! Intoxicația cu gaze de fermentație poate fi letală. Până când legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate va fi adoptată”, a scris medicul pe Facebook.

Specialistul recomandă reguli stricte de siguranță pentru a evita aceste intoxicații: nu intrați în încăperile în care fierbe vinul fără ventilație corespunzătoare și fără să anunțați pe cineva care poate interveni rapid; nu intrați nepregătit în încăperi unde există deja o victimă; asigurați ventilația corespunzătoare înainte de a intra și verificați nivelul oxigenului, de exemplu cu o lumânare aprinsă. Salvatorul poate deveni, de asemenea, o victimă dacă nu respectă aceste reguli.

Numărul și severitatea accidentelor legate de fermentarea vinului este în creștere. Butoaiele cu must depozitate în beciuri fără căi de aerisire reprezintă un pericol real.

Tudor Ciuhodaru subliniază că este esențială adoptarea legii care îi poartă numele, legea Ciuhodaru, care prevede predarea educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor în toate instituțiile de învățământ.