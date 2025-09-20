Pentru a ține păianjenii departe de casă, entomologii au testat diferite mirosuri și efectul lor asupra respingerii păianjenilor. Entomologii au ajuns la concluzia că substanțele volatile eliberate de anumite arome, cum ar fi uleiul de mentă și castane, pot fi eficiente în descurajarea păianjenilor, conform The Spruce.

Iată șapte arome pe care le poți folosi în jurul casei pentru a descuraja păianjenii

Nu este clar de ce păianjenii se feresc de uleiul de mentă; cu toate acestea, cercetătorii au găsit dovezi că o fac. O teorie ar fi că nu le place acest miros puternic.

O altă teorie are de-a face cu un compus chimic (monoterpenoizi) găsit în uleiurile esențiale, care acționează ca un fumigant.

Deși nu este la fel de comun ca uleiul de mentă, puteți cumpăra ulei esențial de castan, care poate respinge păianjenii.

Pliculețele și uleiurile esențiale cu parfum de lavandă resping moliile, furnicile și alte insecte de care păianjenii se bucură.

Uleiul esențial de busuioc este deosebit de eficient împotriva țânțarilor, pe care păianjenii îl vânează ca hrană.

Mirosul de cimbru s-a dovedit a fi un repelent foarte eficient împotriva muștelor și țânțarilor.

Repelent natural împotriva țânțarilor, uleiul de pin ajută la reducerea insectelor hrănitoare pentru păianjeni.

Uleiul de arbore de ceai s-a dovedit că distruge sau suprimă creșterea paraziților precum purici, lipitori, păduchi și căpușe, lăsând păianjenii fără hrană.

Se spune că păianjenii urăsc toate mirosurile de citrice, așa că frecați coaja unei portocale sau lămâi de-a lungul plintelor, pervazului ferestrelor și rafturilor cu cărți.

Folosiți produse de curățare cu parfum de lămâie și ardeți lumânări cu citronella atât în ​​interiorul, cât și în afara casei.

Păianjenilor le place să aibă locuri unde să se ascundă, așa că păstrați-vă casa îngrijită și ordonată, făcând curățenie în mod regulat. Ștergeți des praful și scuturați cărțile! Musculițele de vin sunt o gustare delicioasă pentru păianjeni.

Verificați în mod regulat fructiera sau locul în care țineți fructe pentru a elimina surse care pot atrage păianjenii.