Interzis pentru românii care stau la curte. Deși multe metode de combatere a dăunătorilor par bune în teorie, nu toate sunt eficiente în practică. Există suficiente motive pentru care o metodă de combatere a dăunătorilor poate avea efect invers, inclusiv rezistența la dăunători, atragerea dăunătorilor secundari, dificultatea aplicării și ineficiența, scrie The Spruce.

De exemplu, ați putea pulveriza soluții pentru a scăpa de sirfide fără să realizați că ați eliminat unul dintre principalii prădători ai afidelor. Sau ați putea aplica un spray sau ulei antidăunători care elimină dăunătorii, dar pe măsură ce reziduurile persistă, începe să atragă dăunătorii.

Adesea, mulți plantează ierburi despre care se spune că resping dăunătorii, dar nu fac decât să creeze un mediu propice altor insecte rele. Dacă vrei să iei în serios combaterea dăunătorilor din grădină, există cinci metode de combatere a dăunătorilor care trebuie evitate.

Există multe dispozitive anti-dăunători pe piață, concepute speciale pentru a ucide țânțarii și insectele zburătoare, dar, așa cum explică Lindsey Chastain, fondatoare și CEO la The Waddle and Cluck, acestea fac mai mult rău decât bine.

„Dispozitivele anti-dăunători pentru țânțari nu ucid atât de mulți țânțari și ucid prea multe insecte bune, cum ar fi polenizatorii și moliile”, spune Chastain.

În schimb, ea sugerează îndepărtarea apei stătătoare pentru a împiedica țânțarii să depună ouă.

Deși unele parfumuri din plante resping dăunătorii, acestea au o bază de ulei mult mai concentrată.

„O concepție foarte greșită este că plantele anti-dăunători, cum ar fi lavanda, busuiocul, gălbenelele, menta și rozmarinul, vor ține insectele la distanță”, spune Elam Miller, proprietarul The Hen House Collection. „În realitate, majoritatea acestor plante afectează anumiți dăunători și, chiar și atunci, doar la o distanță foarte mică”, explică el.

Poți observa daunele provocate de melci în curte: aceștia lasă găuri distinctive în frunze și o dâră de reziduuri strălucitoare. Dar e mai dificil să scapi de ele. Miller spune că o metodă comună de control al melcilor – împrăștierea cojilor de ouă în toată grădina – este inutilă.

„Împrăștierea cojilor de ouă nu va funcționa”, spune Miller. „Am testat această metodă, iar melcii pur și simplu trec peste ele”, adaugă el.

În plus, orice reziduu rămas în cojile de ouă ar putea atrage alți dăunători.

Dacă problema sunt șerpii, atunci e bine de știut că ”granulele pentru îndepărtarea șerpilor nu funcționează.

Există zvonuri conform cărora adăugarea unei folii de uscare pe fundul unui ghiveci poate descuraja țânțarii de ciuperci, dar știința din spatele acestui lucru este îndoielnică.

„Am auzit și de oameni care adaugă folii de uscare în ghivecele de flori”, spune Chastain. „Nu există dovezi că vor funcționa”, avertizează el.

Pentru a garanta o abordare mai sigură și mai eficientă a controlului dăunătorilor, experții sugerează încercarea următoarelor metode.

Plantare strategică: Potrivit lui Miller, una dintre cele mai eficiente modalități de a descuraja dăunătorii este plantarea strategică pentru a evita ciclurile sezoniere ale dăunătorilor. De exemplu, Miller plantează dovleceii cu două săptămâni mai târziu decât de obicei pentru a evita cel mai nepotrivit moment pentru ploșnițele de dovleac.

Folosește plante care maschează mirosul: Deși ierburile nu funcționează întotdeauna pentru a descuraja dăunătorii, unele plante puternic parfumate pot devia dăunătorii. Miller sugerează utilizarea plantelor care maschează mirosul, cum ar fi vetricea sau pelinul, pentru a dezorienta anumiți dăunători.

Mulci în jurul plantelor: Pentru a opri târâtoarele, Chastain sugerează mulcirea în jurul bazei plantelor. Acest lucru poate opri orice târâtoare.

Folosește plante care atrag prădătorii: Există unele plante despre care se știe că atrag prădătorii dăunători. Chastain recomandă plantarea mărarului și a alisului pentru a atrage buburuzele și chrysopea.