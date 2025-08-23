Informație pentru cei care au casă la curte. Acest produs de curățenie banal, care se ală în toate gospodăriile, este ușor de utilizat și e mult mai ieftin. Și mai important, poate ajuta la ținerea dăunătorilor la distanță și la protejarea plantelor, scrie tomsguide.com.

Se pare că săpunul poate face mult mai mult decât să curețe pielea. Potrivit experților, săpunul este un repelent excelent, netoxic, care poate fi folosit pentru a descuraja dăunătorii comuni, inclusiv afidele, limacșii și ploșnițele.

Asta pentru că aceste insecte urăsc parfumul dulce și reziduurile de săpun și fie vor fi ucise la contactul cu săpunul, fie le vor ține departe. Mai mult, săpunul perturbă învelișul exterior al insectelor cu corp moale, ceea ce le va sufoca și deshidrata, provocându-le moartea.

Spre deosebire de substanțele chimice, săpunul este, în general, sigur de utilizat în preajma copiilor mici și a animalelor de companie și nu va dăuna creșterii plantelor.

Așezați o bucată de săpun ușor parfumat lângă plantele din curte sau frecați puțin săpun pe frunze. Săpunul natural fabricat din agenți de curățare pe bază de plante, fără parfumuri puternice, parabeni sau aditivi nocivi.

Acest lucru îl face sigur de utilizat în casă și în curte.

Alternativ, puteți face un spray cu săpun, pe care îl puteți pune în curte.

„Spray-ul cu săpun este o modalitate excelentă de a împiedica dăunătorii să mănânce plantele și să-și extindă populația”, afirmă Joshua Houston, expert în combaterea dăunătorilor.

Pentru a-l prepara, este nevoie este o lingură de săpun lichid și de apă, amestecate într-o sticlă cu pulverizator. Fiecare gospodărie ar trebui să aibă deja aceste articole în casă pentru că pot combate ploșnițele, gândacii, muștele albe și infestările cu afide.

Funcționează prin blocarea porilor pe care aceștia îi folosesc pentru a respira, rezolvând problema dăunătorilor, fără a utiliza substanțe chimice care pot provoca daune pe termen lung casei și grădinii.