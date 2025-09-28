În schimb, este vorba despre atmosferă – iar investiția în plantele luxoase potrivite poate contribui mult la îmbunătățirea acesteia. Fie că este vorba de legănatul blând al ierburilor ornamentale, de frunzele luxuriante ale unei ferigi verzi sau de imaginea superbă a unui trandafir roșu intens, trucul este să alegeți acele plante care au un impact vizual puternic.

Luxul nu trebuie să însemne o întreținere intensă; multe plante care arată scump sunt foarte ușor de cultivat, mai ales atunci când sunt alese pentru a se potrivi tipului de sol și mediului, scrie homesandgardens.com.

Fie că reproiectezi o proprietate sau vrei să înnobilezi o curte modestă de la oraș, acestea sunt plantele aprobate de designeri care te vor ajuta să-ți transformi curtea într-un refugiu de lux.

Este o veste bună pentru oricine știe să cultive ferigi, deoarece aceste plante au fost mult timp considerate plante de lux.

„Ferigile arborescente pot transforma instantaneu un spațiu. Aura lor preistorică și prezența sculpturală le fac să pară luxoase”, spune Seth Pearsoll, director de creație la Expoziția Florală la Societatea Horticolă din Pennsylvania.

Majoritatea are nevoie de protecție împotriva iernilor aspre, așa că sunt adesea cultivate în ghivece sau în microclimate protejate.

Poate că știți deja cum să cultivați bujori, dar bujorii de copac (cunoscuţi și sub numele de Paeonia suffruticosa) duc lucrurile cu un pas mai departe.

„Bujorul de copac a devenit mai popular recent, probabil datorită florilor sale opulente, mari și rafinate”, spune Ellen Mary Webster, peisagist profesionist.

Bujorii de copac pot fi galbeni, roz, roșu închis și, pe lângă faptul că miros divin, au petale care arată ca mătasea. Cultivați-le în plin soare sau la umbră foarte ușoară. Vor avea nevoie de un sol bun, bine drenat și merită așteptarea pentru a înflori.

Dacă sunteți în căutarea unor plante de lux, considerați este timpul să învățați cum să cultivați hortensiile ca un profesionist.

„Hortensiile vin într-o gamă vastă de soiuri, dimensiuni, nuanțe și condiții de creștere preferate, ceea ce face ușoară găsirea unei hortensii potrivite”, explică designerul Linda Vater, care evaluează „florile lor mari, asemănătoare norilor, variind de la albastru și roz pal la alb strălucitor. „Hortensiile aduc plenitudine și grație grădinii, cu un sezon lung de înflorire care le adaugă farmec și eleganță”, continuă ea, subliniind că expunerea lor la soare și rezistența pot varia în funcție de soi.

Hydrangea macrophylla (hortensie cu frunze mari) ​​preferă umbra parțială până la umbră totală.

„Cu toate acestea, Hydrangea paniculata înflorește în plin soare și poate tolera de la soare complet până la umbră parțială”, adaugă ea.

Există o mulțime de soiuri de arțari japonezi din care puteți alege, iar frunzele lor vibrante și forma sculpturală sunt o alegere ideală pentru oricine este în căutarea unei plante cu adevărat luxoase.

„Soiurile cu frunziș filiform sau pestriț transformă instantaneu o grădină”, spune Seth. Cultivarea arțarilor japonezi este mult mai ușoară decât ați putea crede, atâta timp cât plantați în locul potrivit și le mențineți bine udate.

„Orhideele terestre rezistente, precum Bletilla sau Cypripedium, par mai mult decât simple plante de lux; sunt secrete șoptite peisajului”, spune Seth. Aceste plante poartă misterul orhideelor ​​de interior, dar prosperă în umbră parțială și în sol bogat și umed.

Trandafirii sunt unele dintre cele mai iubite plante de lux, continuând să fie foartetde populare.