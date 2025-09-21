Este obligatoriu dacă stai la curte și ai grădină. Cel mai rău este când puneți piatra greșită folosită în locul nepotrivit, o paletă imensă de materiale combinate aiurea și, în special, gazonul artificial. Dar există și alte idei de design care, în cel mai bun caz, pot face ca o grădină să pară un proiect eșuat.

Înțelegerea modului în care trebuie amenajată grădină este un punct de pornire esențial pentru un design confortabil, scrie homesandgardens.com.

Este esențial să țineți cont că grădinile trebuie explorate. Acest lucru se poate realiza doar atunci când vă puteți plimba în jurul ei, o puteți studia și inspecta și vă puteți afla în jurul plantelor.

Ar trebui să stabiliți întotdeauna trasee prin grădină atunci când abordați un design nou. Aceste trasee trebuie să vă ghideze prin marile momente ale grădinii. De asemenea, ar trebui să luați în considerare traseele necesare pentru desfășurarea sarcinilor de grădinărit.

O bună înțelegere a schemelor de culori din grădină este crucială pentru succesul estetic. Alegerea unei scheme de culori pentru fiecare secțiune a grădinii sau, dacă este vorba de un spațiu mai mic, pentru întreaga grădină, este un apsect necesar.

Experții spun că o grădină albă, bine echilibrată, este extrem de elegantă.

Limitarea întregii grădini la o paletă de culori in doar una sau două nuanțe, oricât de frumos proiectată și armonizată ar fi, poate fi neplăcută vizual.

Foișoarele ocupă mult spațiu într-o grădină. De aceea, e mult mai bine să ignori tendințele efemere de pe TikTok și modele trecătoare și să alegi un stil care va rămâne atemporal.

Cultivarea unei plante cățărătoare pentru umbră, cum ar fi vița de vie sau iasomia frumos parfumată, deasupra unei pergole, creează un loc de luat masa în aer liber, mult mai frumos decât un foișor închis.

Să dedici cea mai mare parte a grădinii gazonului este o risipă. Este superfluu și neproductiv.

Acest spațiu ar trebui umplut cu plante, iazuri, locuri de relaxare, elemente acvatice, paturi înalte, alei șerpuitoare, copaci, pajiști cu flori sălbatice și lista poate continua.