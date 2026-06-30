THE SET a prezintat viziunea asupra designului de evenimente. Mobilierul este adus în centrul conceptului

THE SET și-a lansat oficial viziunea asupra unei noi direcții în designul evenimentelor, printr-o experiență care a pus în prim-plan rolul mobilierului în definirea identității unui spațiu. Brandul românesc specializat în mobilier premium pentru evenimente a prezentat modul în care aceeași locație poate fi transformată în concepte complet diferite.

Lansarea oficială a avut loc în grădina unui conac interbelic, unde același spațiu a fost reinterpretat prin unsprezece concepte de design, realizate cu ajutorul celor cinci colecții THE SET.

Fiecare amenajare a arătat cum aceeași selecție de mobilier poate genera identități și atmosfere diferite atunci când piesele devin punctul de plecare al unui concept de design.

În locul unei prezentări clasice de produse, invitații au parcurs mai multe universuri estetice, în care mobilierul, lumina, aranjamentele florale, muzica și gastronomia au fost integrate într-o experiență construită în jurul designului.

Potrivit reprezentanților brandului, THE SET a luat naștere din convingerea că mobilierul merită un rol mai important în industria evenimentelor.

Compania arată că piața din România a evoluat în ultimii ani în zona decorului floral, a conceptelor creative și a experiențelor oferite invitaților, iar prin această abordare își propune să completeze această evoluție, astfel încât mobilierul să nu mai fie privit doar ca un element funcțional, ci ca unul care definește caracterul unui spațiu și influențează atmosfera unui eveniment.

O parte dintre piesele din portofoliu au fost concepute și dezvoltate de echipa THE SET, iar altele sunt inspirate din designul rezidențial și din mobilierul întâlnit în hoteluri și restaurante din diferite părți ale lumii. Acestea formează colecții create pentru a oferi profesioniștilor din industrie posibilitatea de a construi spații cu identitate și experiențe memorabile.

Fondatoarea THE SET, Cătălina Didilă, a explicat că evenimentul nu a avut ca scop prezentarea unor produse, ci a posibilităților pe care le oferă mobilierul atunci când este gândit ca element de design și nu doar ca o necesitate logistică, aceasta fiind, potrivit declarației sale, filosofia brandului.

„În această seară nu ne-am propus să prezentăm produse, ci posibilități. Ne-am dorit să arătăm cum același spațiu poate spune povești complet diferite atunci când mobilierul este gândit ca element de design, nu doar ca o necesitate logistică. Aceasta este, de fapt, filosofia THE SET”, a spus Cătălina Didilă.

Universul THE SET este construit în jurul a cinci colecții, fiecare având propria direcție estetică.

Stainless Steel explorează eleganța inoxului, a sticlei și a liniilor arhitecturale contemporane. Essential propune un stil minimalist bazat pe echilibru, funcționalitate și versatilitate.

Jaipur aduce culori și texturi inspirate din arhitectura și cultura regiunii Rajasthan, reinterpretate într-o manieră contemporană.

Aman pune accent pe materialele naturale și pe o atmosferă inspirată de resorturile exclusiviste, iar Glam completează portofoliul prin finisaje sofisticate și detalii dedicate evenimentelor elegante.

Prin combinarea acestor colecții, echipa THE SET a realizat unsprezece interpretări diferite ale aceluiași spațiu pentru a demonstra modul în care mobilierul poate deveni unul dintre principalele instrumente de design într-un eveniment.

În completarea experienței prezentate la lansare, THE SET dezvoltă The Set AI Designer, o platformă bazată pe inteligență artificială care va genera propuneri de amenajare pornind de la descrierea unui eveniment.

Potrivit companiei, platforma va permite utilizatorilor să exploreze diferite direcții estetice și să vizualizeze amplasarea mobilierului înainte de implementarea proiectului.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai industriei de evenimente, designului, arhitecturii, mediului de afaceri și creatori de conținut, într-un context dedicat prezentării universului THE SET.