Inteligența artificială schimbă prognozele meteo. Impactul asupra climei este analizat cu prudență

Clima și prognozele meteo intră într-o nouă etapă tehnologică, pe măsură ce inteligența artificială este integrată tot mai mult în instrumentele utilizate de meteorologi și cercetători. Marile centre de prognoză și companii din tehnologie investesc în sisteme capabile să genereze estimări rapide privind evoluția vremii, folosind volume uriașe de date. Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii avertizează că inteligența artificială nu poate înlocui încă modelele bazate pe legile fizicii și nici expertiza umană. Dezbaterea este deosebit de importantă într-un context în care fenomenele extreme influențate de schimbările climatice devin tot mai frecvente.

Clima și prognozele meteo reprezintă unele dintre domeniile în care inteligența artificială produce deja schimbări vizibile. În loc să rezolve milioane de ecuații complexe pentru fiecare simulare, noile modele bazate pe învățare automată identifică tipare din datele istorice și estimează modul în care atmosfera va evolua în următoarele ore sau zile.

Spre deosebire de aplicațiile populare bazate pe modele lingvistice, utilizate pentru generarea de text sau imagini, sistemele folosite în meteorologie sunt construite pe tehnici de învățare automată dezvoltate și testate de cercetători de-a lungul mai multor ani.

Interesul pentru această tehnologie a crescut rapid după ce companii precum Google, Microsoft, Nvidia sau Huawei au prezentat modele capabile să ofere prognoze competitive în raport cu sistemele tradiționale. Ulterior, marile centre meteorologice au început să dezvolte propriile soluții.

Un exemplu este Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), care a introdus în operațiuni un model bazat pe inteligență artificială ce funcționează în paralel cu sistemele clasice de prognoză. Principalul avantaj este viteza. Potrivit datelor prezentate de instituție, un model AI poate genera prognoze în doar câteva minute și cu un consum energetic mult mai redus decât sistemele tradiționale.

Deși rezultatele sunt încurajatoare pentru prognozele de rutină, situația se schimbă atunci când este vorba despre evenimente meteorologice excepționale.

Modelele de inteligență artificială învață din ceea ce au văzut în trecut. Din acest motiv, pot întâmpina dificultăți atunci când trebuie să anticipeze fenomene foarte rare sau situații care nu au existat în datele folosite pentru antrenare.

Cercetările recente au arătat că unele sisteme bazate pe învățare automată tind să subestimeze atât frecvența, cât și intensitatea fenomenelor record. Cu alte cuvinte, există riscul ca evenimentele extreme să fie prezentate drept mai puțin severe decât sunt în realitate.

Problema devine și mai importantă în contextul schimbărilor climatice. Dacă planeta intră într-o perioadă cu temperaturi, precipitații sau furtuni care depășesc experiența trecută, modelele AI pot avea dificultăți în estimarea corectă a acestor situații.

Din acest motiv, specialiștii consideră că inteligența artificială trebuie utilizată împreună cu modelele bazate pe fizică și nu ca un înlocuitor complet al acestora.

În domeniul cercetării climatice, rolul inteligenței artificiale este diferit de cel din prognoza meteo.

Oamenii de știință nu urmăresc doar să afle dacă va ploua mâine sau săptămâna viitoare, ci încearcă să răspundă unor întrebări mult mai complexe. De exemplu, cum se va modifica clima dacă emisiile de dioxid de carbon continuă să crească sau ce efecte vor avea temperaturile mai ridicate asupra norilor, oceanelor și calotelor glaciare.

În aceste situații, modelele bazate exclusiv pe date istorice nu sunt suficiente. Cercetătorii trebuie să se bazeze în continuare pe legile fizicii pentru a estima modul în care planeta va reacționa la condiții care nu au existat până acum.

Totuși, inteligența artificială este utilizată pentru a accelera anumite procese și pentru a reduce timpul necesar simulărilor. Unele echipe de cercetare au înlocuit deja componente foarte complexe ale modelelor climatice cu sisteme AI care oferă rezultate similare, dar folosesc mult mai puține resurse de calcul.

„Cred că pariul nostru esențial este că este important să păstrăm barierele de protecție fizice, astfel încât să putem prezice cu încredere clima pentru care nu avem date”, a declarat Tapio Schneider.

Specialiștii spun că inteligența artificială este un instrument, nu un înlocuitor al cercetătorilor

O altă provocare importantă este transparența. În multe cazuri, modelele de inteligență artificială funcționează ca o „cutie neagră”, iar cercetătorii nu pot explica întotdeauna exact cum a fost obținut un anumit rezultat.

Acesta este unul dintre motivele pentru care comunitatea științifică adoptă o abordare prudentă. Fiecare model trebuie verificat constant, iar rezultatele trebuie comparate cu observațiile reale și cu simulările clasice.

Cu toate acestea, experții sunt de acord că tehnologia oferă oportunități importante. Inteligența artificială permite analizarea unor cantități uriașe de date, accelerează simulările și poate contribui la îmbunătățirea prognozelor.

„Este cel mai mare factor care contribuie la progres, atât în ceea ce privește îmbunătățirea preciziei predictive, cât și provocarea unei reamintiri în comunitatea științifică atmosferică în sens larg, care a obligat pe toată lumea să își revizuiască presupunerile tradiționale”, a declarat David John Gagne.

În prezent, consensul din comunitatea științifică este că inteligența artificială nu va înlocui meteorologii și climatologii, dar va deveni un instrument esențial pentru înțelegerea vremii și a modului în care clima planetei se schimbă în următoarele decenii.