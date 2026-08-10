Elon Musk lansează un avertisment pentru utilizatorii de internet. O schimbare uriașă este deja în desfășurare

Elon Musk avertizează că o parte tot mai mare a activității de pe internet va fi generată de sisteme automate, nu direct de utilizatori. Odată cu dezvoltarea agenților AI, diferența dintre traficul produs de software și cel realizat de oameni ar putea crește accelerat. Un scenariu prezentat de Cloudflare indică faptul că agenții software ar putea ajunge să genereze un volum de trafic de până la 1.000 de ori mai mare decât utilizatorii reali.

Elon Musk consideră realist scenariul în care boții și agenții bazați pe inteligență artificială vor ajunge să genereze o parte covârșitoare a activității online, pe măsură ce aceste instrumente vor fi integrate în tot mai multe servicii folosite zilnic.

Estimarea privind o posibilă diferență de până la 1.000 de ori între traficul produs de agenții software și cel generat direct de oameni provine de la Cloudflare. Un asemenea scenariu nu presupune că utilizatorii vor abandona internetul, ci că sistemele automate vor efectua în numele lor un număr mult mai mare de operațiuni.

Explicația ține de modul de funcționare al agenților software. Aceștia pot accesa, analiza, verifica și compara într-un interval foarte scurt un volum de pagini pe care un utilizator obișnuit nu l-ar putea parcurge manual.

Transformarea internetului nu este doar o perspectivă pentru următorii ani, deoarece sistemele automate generează deja o parte importantă a solicitărilor adresate site-urilor. Potrivit datelor Cloudflare, traficul automat reprezintă în prezent peste jumătate dintre solicitările înregistrate pe internet.

Boții există de mult timp și sunt utilizați inclusiv de motoarele de căutare, care accesează paginile pentru a le descoperi și indexa. Alte servicii folosesc sisteme similare pentru monitorizarea site-urilor, actualizarea bazelor de date sau colectarea automată a unor informații.

Agenții AI extind însă semnificativ această formă de automatizare. Spre deosebire de boții tradiționali, aceștia pot primi o sarcină formulată de utilizator și pot naviga independent pe internet pentru a identifica, verifica și organiza informațiile necesare.

Modul în care agenții AI pot schimba comportamentul online devine evident în cazul cumpărăturilor, unde o singură solicitare formulată de utilizator poate declanșa accesarea automată a unui număr mare de pagini.

Dacă o persoană dorește să compare mai multe produse, de exemplu, un agent AI poate căuta pe numeroase magazine online, poate verifica prețurile, specificațiile tehnice și disponibilitatea și poate organiza informațiile fără ca utilizatorul să deschidă manual fiecare site.

În acest fel, o singură cerere făcută de o persoană poate produce în fundal zeci sau chiar sute de accesări. Utilizatorul primește rezultatul final, fără să vadă toate operațiunile efectuate de sistem pentru obținerea acestuia.

Diferența esențială dintre navigarea tradițională și utilizarea agenților AI este viteza și numărul de surse care pot fi consultate. În timp ce o persoană verifică, de regulă, un număr limitat de site-uri înainte să ia o decizie, un agent poate analiza zeci sau sute de pagini pentru aceeași solicitare.

Acest tip de automatizare nu se limitează la cumpărături. Agenții pot fi utilizați pentru planificarea unei vacanțe, identificarea celor mai avantajoase oferte, compararea unor servicii sau documentarea necesară unui proiect.

Persoana care formulează cererea vede doar informațiile selectate și prezentate la final. În spatele răspunsului pot exista însă numeroase accesări automate, verificări și comparații realizate într-un interval foarte scurt.

Extinderea utilizării acestor instrumente la scară largă ar putea amplifica puternic volumul traficului automat. Dacă milioane de persoane vor apela zilnic la agenți AI, numărul solicitărilor efectuate de software poate crește rapid chiar și în situația în care timpul petrecut efectiv de oameni pe site-uri rămâne constant.

Astfel, creșterea traficului online nu ar mai reflecta automat o creștere similară a numărului de vizitatori umani. O parte tot mai mare a accesărilor ar putea proveni de la agenți care caută și procesează informații în numele utilizatorilor.

Această diferență devine importantă inclusiv pentru administratorii de site-uri, care vor trebui să distingă mai clar între vizitele oamenilor și solicitările generate automat.

Pentru publicațiile online și platformele de comerț electronic, răspândirea agenților AI poate schimba direct modul în care publicul ajunge la conținut. În modelul tradițional, utilizatorul caută o informație, accesează site-ul relevant și consultă pagina pentru a găsi răspunsul.

Un agent AI poate efectua însă întregul traseu în locul persoanei. Sistemul poate accesa sursele, poate extrage informațiile relevante, le poate compara și apoi poate prezenta utilizatorului direct rezultatul solicitat.

Într-un asemenea model, site-ul continuă să fie accesat pentru obținerea informației, însă persoana aflată în spatele solicitării poate să nu mai viziteze efectiv pagina. Pentru publicații și magazine online, această schimbare poate influența traficul uman direct și modul în care conținutul ajunge la utilizator.