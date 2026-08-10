Ce s-a întâmplat cu piețele după decizia Moody’s privind România. Anunțul făcut de Alexandru Nazare

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că reacţia pieţelor şi a investitorilor după reconfirmarea ratingului României de către agenţia Moody’s a fost una pozitivă. Randamentele titlurilor de stat româneşti au scăzut luni faţă de nivelurile înregistrate la închiderea şedinţei de vineri, atât pentru emisiunile de pe piaţa internă, cât şi pentru cele de pe pieţele externe.

Potrivit ministrului, evoluţia randamentelor a fost observată după decizia Moody’s de a menţine ratingul suveran al României în categoria recomandată investiţiilor. Scăderile au fost cuprinse între 4 şi 11 puncte de bază, în funcţie de maturitatea titlurilor.

Alexandru Nazare a precizat că, înainte de anunţul agenţiei de rating, investitorii au avut o atitudine prudentă faţă de România. În aceeaşi perioadă, randamentele obligaţiunilor pe 10 ani din alte state ale regiunii înregistrau scăderi de aproximativ 10-20 de puncte de bază, în timp ce România a evoluat diferit, în aşteptarea deciziei Moody’s.

„Am primit cu toţii o ştire importantă la finalul săptămânii trecute, când agenţia Moody’s a reconfirmat ratingul României, menţinând ţara noastră în categoria recomandată investiţiilor. Înaintea anunţului, pieţele au rămas prudente în ceea ce priveşte România. În timp ce randamentele obligaţiunilor pe 10 ani din alte ţări din regiune scădeau cu aproximativ 10-20 de puncte de bază, România a fost o excepţie, investitorii aşteptând decizia Moody’s. După publicarea deciziei însă, reacţia pieţelor a fost una favorabilă. Astăzi, 10 august, randamentele titlurilor de stat românești, atat cele emise pe piata interna cat si pe pietele externe au scăzut semnificativ față de închiderea de vineri (între 4-11 puncte de baza în funcție de maturitate)”, a scris luni seară, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor.

Un alt indicator invocat de Alexandru Nazare este rezultatul licitaţiei de titluri de stat organizate luni de Ministerul Finanţelor. Investitorii au depus oferte în valoare de 1,79 miliarde de lei, în condiţiile în care suma anunţată iniţial pentru împrumut era de 700 de milioane de lei.

Astfel, cererea înregistrată a fost de 2,6 ori mai mare decât valoarea pe care Ministerul Finanţelor intenţiona să o împrumute. Ministrul consideră că nivelul ofertelor depuse indică un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat româneşti.

„Un alt semnal pozitiv a venit de la licitaţia de titluri de stat de astăzi. Investitorii au vrut să cumpere de 2,6 ori mai multe titluri decât suma pe care Ministerul Finanţelor intenţiona să o împrumute: au fost depuse oferte de 1,79 miliarde de lei, faţă de cele 700 de milioane de lei anunţate iniţial. Cererea ridicată arată un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat româneşti”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a mai precizat că ordinele investitorilor au fost plasate la randamente competitive, sub nivelurile existente pe piaţa secundară. În aceste condiţii, Ministerul Finanţelor a adjudecat 809,25 milioane de lei, la acelaşi nivel de randament.

Alexandru Nazare a apreciat că rezultatele licitaţiei şi evoluţia randamentelor indică o reacţie favorabilă din partea pieţelor după decizia Moody’s. Potrivit acestuia, semnalele au venit atât din partea investitorilor de pe piaţa internă, cât şi din partea celor internaţionali.

„Mai mult, ordinele investitorilor au venit la randamente competitive, sub nivelurile de pe piața secundară, ceea ce a permis Ministerului Finanțelor să adjudece 809,25 milioane de lei, la același nivel de randament. Toate acestea arată că decizia Moody’s a fost bine primită atât de investitorii de pe piața internă, cât și de cei internaționali.

Este o reacție pozitivă a piețelor și un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanța.

România merită toată încrederea noastră. Cu echilibru şi responsabilitate sunt convins că vom putea nu doar menține calificativul actual, ci reveni la perspectiva “stabilă”, a mai subliniat Nazare.

Agenţia de rating Moody’s a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la Baa3, nivel care reprezintă ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor. Agenţia a menţinut, totodată, perspectiva negativă asociată ratingului suveran al ţării.

Decizia Moody’s a fost anunţată la o săptămână după ce agenţia Fitch a reconfirmat, la rândul său, ratingul României. Cele două decizii au venit într-o perioadă în care evoluţia finanţării statului şi a costurilor de împrumut reprezintă indicatori urmăriţi de investitori.

În mesajul său, Alexandru Nazare a legat evoluţia randamentelor şi rezultatul licitaţiei de reacţia investitorilor după decizia agenţiei Moody’s. Datele prezentate de ministru indică o scădere a randamentelor titlurilor de stat şi un nivel ridicat al ofertelor depuse la licitaţia organizată luni.

Ministrul Finanţelor a transmis că menţinerea calificativului şi îmbunătăţirea perspectivei rămân obiective pentru România. În mesajul publicat luni seară, acesta a făcut referire la necesitatea menţinerii unei abordări echilibrate şi responsabile pentru păstrarea calificativului actual şi revenirea perspectivei la nivelul „stabilă”.