Adio, închirieri „ca până acum”. Reguli mai stricte pentru proprietarii de apartamente

Apartamentele închiriate în regim hotelier vor trebui să respecte cerințe mai stricte, apropiate de standardele aplicate unităților hoteliere. Proprietarii care desfășoară această activitate ca afacere vor avea noi obligații privind dotările, informarea turiștilor și prezența online. În paralel, autoritățile urmăresc limitarea închirierilor nedeclarate, care creează concurență pentru operatorii ce funcționează legal. Schimbările vizează o piață care a crescut puternic în România în ultimii ani.

Apartamentele oferite turiștilor pentru șederi de scurtă durată vor trebui să se apropie mai mult de standardele întâlnite în hoteluri, potrivit noilor cerințe pregătite pentru această piață. Măsurile vizează în special proprietarii care au transformat închirierea locuințelor într-o activitate comercială constantă și urmăresc stabilirea unor condiții mai clare pentru serviciile oferite turiștilor.

Printre schimbări se numără introducerea unor cerințe privind lenjeria de pat și prosoapele puse la dispoziția clienților. Acestea vor trebui să fie albe, un standard asociat în mod obișnuit unităților hoteliere și care ar urma să fie aplicat și locuințelor exploatate în regim hotelier.

Obligațiile nu se vor limita însă la dotările din interiorul spațiilor de cazare. Proprietarii vor trebui să își consolideze și prezența în mediul digital, inclusiv prin pagini pe rețelele sociale și printr-un site dedicat unității pe care o administrează.

Modul în care sunt comunicate informațiile importante turiștilor se va schimba, de asemenea. Instrucțiunile referitoare la cazare și hărțile de evacuare vor putea fi consultate prin intermediul unui cod QR, astfel încât clienții să le poată accesa direct de pe telefon.

Piața cazărilor pe termen scurt s-a extins odată cu creșterea interesului turiștilor pentru alternative la hotelurile clasice. Apartamentele în regim hotelier sunt rezervate atât pentru vacanțe la mare și la munte, cât și pentru sejururi în București și în celelalte orașe mari.

Prețul rămâne unul dintre principalele criterii luate în calcul atunci când turiștii aleg între un apartament și un hotel. Pentru o parte dintre clienți, unitățile hoteliere sunt accesate mai rar tocmai din cauza diferențelor de cost.

„Foarte rar hoteluri. Prețul e cel mai important”, a spus un turist.

Pe lângă tariful cazării, contează facilitățile care pot face mai confortabil un sejur de câteva zile. Posibilitatea de a găti sau de a spăla hainele reprezintă avantaje importante pentru cei care preferă o locuință închiriată în locul unei camere de hotel.

„Lucruri standard, mașină de spălat, facilități pentru gătit, frigider”, a precizat un alt turist.

În București, cerințele clienților sunt influențate puternic de amplasarea apartamentului și de accesul la infrastructura orașului. Proprietățile aflate în zone centrale sau în apropierea stațiilor de metrou au un avantaj, însă turiștii urmăresc și calitatea conexiunii la internet, amenajarea locuinței și distanța față de magazine.

„Marea majoritate în București caută locații aproape de metrou, să fie centrale, să aibă un internet bun, să fie amenajate cu bun gust, aproape de magazine”, a explicat un administrator de apartamente.

Recenziile publicate pe platformele de rezervări reprezintă un alt criteriu important înainte de confirmarea unei cazări. Experiențele clienților anteriori pot influența direct decizia celor care compară mai multe proprietăți disponibile în aceeași zonă.

„La apartament! În general ne uităm la comentarii și la review-uri, să vedem dacă este bine!”, a mai transmis un turist, notează Observator.

Noile prevederi stabilesc mai clar diferența dintre persoanele care obțin ocazional venituri din cazare și proprietarii pentru care închirierea în regim hotelier a devenit o activitate economică desfășurată la scară mai mare.

Pragul stabilit este de peste șapte camere, respectiv mai mult de 14 locuri de cazare. Cei care depășesc această limită nu își vor mai putea desfășura activitatea în aceeași formă ca persoanele fizice care oferă un număr redus de spații spre închiriere.

„Este o clarificare pe care o considerăm utilă pentru că ajută la clarificarea activității desfășurate de o persoană fizică versus caracterul unui business turistic profesional”, a declarat președintele Federației Industriei Hoteliere din România.

Delimitarea este relevantă într-o piață în care proprietățile oferite pentru sejururi scurte concurează tot mai vizibil cu hotelurile și alte structuri clasificate de cazare.

Înăsprirea cerințelor vine pe fondul dezvoltării accelerate a pieței de cazare pe termen scurt. În România sunt oferite spre închiriere aproximativ 74.000 de apartamente și camere, ceea ce indică dimensiunea la care a ajuns acest segment.

Numărul proprietăților disponibile a crescut cu aproximativ 8% față de anul anterior. Evoluția arată că tot mai multe locuințe și camere sunt introduse în circuitul cazărilor pe termen scurt, pe fondul cererii venite atât din partea turiștilor români, cât și a celor străini.

Extinderea acestui segment a amplificat și diferențele dintre proprietarii care respectă cerințele legale și cei care oferă cazare fără să își declare sau să își autorizeze corespunzător activitatea. Noile reguli urmăresc o delimitare mai clară a activităților desfășurate profesional și stabilirea unor standarde aplicabile celor care operează la scară mai mare.