Schimbările climatice aduc pierderi de miliarde de euro. Cine va plăti factura fenomenelor extreme din Europa

Incendiile de vegetație din Franța, Spania și Grecia readuc în prim-plan costurile tot mai mari ale fenomenelor extreme provocate de schimbările climatice. Economiștii avertizează că Europa nu este încă pregătită să gestioneze impactul financiar al acestor dezastre, iar întrebarea este cine va suporta, pe termen lung, nota de plată.

Autoritățile franceze au evacuat aproximativ 220.000 de persoane din calea incendiilor de vegetație care au afectat sudul țării. În paralel, incendii importante continuă să fie înregistrate și în Spania și Grecia, alimentând îngrijorările privind creșterea costurilor de asigurare și extinderea așa-numitului „deficit de protecție”, adică diferența dintre pierderile reale și valoarea despăgubirilor acoperite prin polițe de asigurare.

Potrivit estimărilor Morningstar DBRS, incendiile din Franța au provocat pagube cuprinse între 10 și 15 miliarde de euro, dintre care câteva miliarde de euro ar urma să fie acoperite de companiile de asigurări.

Marcos Alvarez, director general în cadrul Morningstar DBRS, a avertizat că riscurile pentru industrie ar putea crește semnificativ dacă incendiile vor ajunge în zone urbane importante.

Acesta a explicat că un incendiu de vegetație scăpat de sub control, care ar ajunge într-un oraș de dimensiunea Bordeaux, ar genera pierderi de o cu totul altă amploare.

Deși valoarea pagubelor este mult sub cele aproximativ 40 de miliarde de dolari provocate de incendiile din California în 2025, incendiile din Franța ar putea deveni cele mai costisitoare din istoria țării.

Pe lângă distrugerile provocate locuințelor și afacerilor, asigurătorii estimează că vor primi numeroase cereri de despăgubire pentru evacuările care au împiedicat proprietarii să își folosească locuințele.

Brokerii din domeniu atrag atenția și asupra efectelor indirecte ale incendiilor, precum întreruperea activității companiilor, blocajele din lanțurile de aprovizionare și problemele apărute în furnizarea utilităților.

În prezent, cea mai mare parte a costurilor este suportată de sectorul privat. Spre deosebire de inundații și secetă, incendiile de vegetație nu sunt incluse în schema de compensare de stat pentru dezastre naturale din Franța.

Agenția Fitch Ratings apreciază că efectele asupra rezultatelor financiare ale asigurătorilor vor rămâne limitate în 2026, atât timp cât incendiile nu vor afecta zone rezidențiale, comerciale sau industriale importante.

În același timp, companiile de asigurări din Franța au adoptat măsuri de urgență prin care persoanele evacuate din apropierea orașului Bordeaux pot beneficia de cazare la hotel pentru o perioadă de până la trei săptămâni, costurile fiind suportate de asigurători.

Unul dintre beneficiari, farmacistul Nicolas Mulac din Marcheprime, a precizat că, după evacuarea locuinței, procedura pentru recuperarea cheltuielilor de cazare și masă a fost una foarte simplă.

Incendiile recente evidențiază vulnerabilitatea Europei în fața fenomenelor extreme și nivelul redus al protecției financiare existente.

Potrivit Băncii Centrale Europene și autorității europene de supraveghere a asigurărilor, doar un sfert din pierderile provocate de catastrofele asociate schimbărilor climatice în perioada 1980-2024 au fost acoperite prin polițe de asigurare.

Exemplul Spaniei ilustrează această diferență. Incendiile de vegetație din 2025 au produs pagube de aproape 5 miliarde de euro, însă mai puțin de un miliard de euro era acoperit prin asigurări, potrivit lui Tyson Vickery, responsabil global pentru plasarea riscurilor în cadrul brokerului Marsh.

Ana Matarranz, director general al Gallagher Spania, a arătat că industria asigurărilor are experiență în gestionarea incendiilor de vegetație, însă schimbarea majoră este reprezentată de frecvența și intensitatea tot mai mare a acestor fenomene.

Analiștii și specialiștii în climă avertizează că lipsa unor date istorice suficiente privind incendiile de vegetație din Europa îngreunează evaluarea riscurilor și stabilirea condițiilor de asigurare. În consecință, primele pentru asigurările de locuință ar putea crește în zonele cu risc ridicat la reînnoirea polițelor de la începutul anului viitor.

În perioada 2016-2025, aproximativ 5% din pierderile globale estimate la 173 de miliarde de euro provocate de incendiile de vegetație au fost înregistrate în Europa.

Un raport publicat în iulie de divizia pentru climă a AXA estimează că până în 2050 zonele din jurul orașelor franceze ar putea avea, în medie, cu aproape 70% mai multe zile pe an cu risc ridicat de incendii de vegetație.

Cu toate acestea, la nivelul Uniunii Europene, măsurile pentru consolidarea protecției împotriva fenomenelor climatice extreme se află încă într-o etapă exploratorie.

Wynne Lawrence, partener în cadrul firmei de avocatură Clyde & Co din Londra, a declarat că, deși este încă prea devreme pentru estimarea costului final al incendiilor din această vară, Europa se confruntă tot mai des cu condiții care până de curând erau asociate în principal cu regiuni precum California sau anumite zone din Australia.