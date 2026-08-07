Ce se întâmplă după un accident de muncă: drepturile pe care mulți angajați nu știu că le pot cere

SURSA FOTO: Dreamstime „CES: Economia României are nevoie în continuare de forță de muncă din țări terțe non UE”

Persoanele asigurate care suferă accidente de muncă sau dezvoltă boli profesionale beneficiază de o serie de drepturi stabilite prin legislația privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Printre acestea se numără indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, programele de recuperare medicală, compensațiile pentru afectarea integrității, pensia de invaliditate sau despăgubirile acordate în cazul decesului.

Baza de calcul pentru indemnizația de incapacitate temporară de muncă, acordată în urma unui accident de muncă, se stabilește ca medie a câștigurilor brute realizate lunar de persoana asigurată în ultimele șase luni anterioare lunii pentru care este acordat concediul medical.

Calculul are la bază veniturile obținute din salarii sau venituri asimilate salariilor, definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Sunt luate în considerare veniturile realizate la un singur angajator.

În situația în care persoana asigurată a lucrat mai puțin de șase luni la angajatorul unde s-a produs accidentul de muncă, baza de calcul se determină prin raportarea la perioada efectiv lucrată. Sunt luate în calcul câștigurile brute lunare realizate între data începerii activității și sfârșitul lunii anterioare celei pentru care este emis certificatul de concediu medical.

Pentru stabilirea indemnizației în cazul unui accident de muncă produs în prima zi de activitate, atunci când stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul o reprezintă câștigul lunar brut stabilit pentru prima lună de activitate. Media zilnică se determină prin raportarea acestui venit la numărul zilelor lucrătoare din luna respectivă.

În cazul în care, în perioada anterioară accidentului, asiguratul a beneficiat de șomaj tehnic, indemnizația primită în această perioadă este inclusă în baza de calcul pentru incapacitatea temporară de muncă determinată de accidentul de muncă sau boala profesională.

Pentru accidentele de muncă și bolile profesionale, regulile privind stabilirea bazei de calcul sunt diferite față de cele aplicabile indemnizațiilor pentru alte situații medicale. Indemnizația de șomaj tehnic, acordată în perioada suspendării contractului individual de muncă potrivit prevederilor legale, este considerată venit asimilat salariului și intră în baza de calcul a indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Dacă angajatorul își suspendă temporar activitatea sau intră în proceduri precum dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară sau faliment, plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă poate fi preluată de casa teritorială de pensii competentă.

Plata este realizată de casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul social al angajatorului sau domiciliul solicitantului, pe baza certificatelor de concediu medical emise în continuare. Aceste documente trebuie să păstreze codul de diagnostic, codul indemnizației de asigurări sociale și baza de calcul inițială a indemnizației.

Persoanele asigurate care rămân cu leziuni permanente în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale pot beneficia de compensație pentru atingerea integrității. Dreptul se acordă celor care prezintă deficiențe ce reduc capacitatea de muncă între 20% și 50%, cu excepția persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate.

Compensația se acordă la cererea persoanei îndreptățite, pe baza deciziei medicului asigurătorului. Aceasta reprezintă o sumă fixă de bani, acordată integral o singură dată, fără să afecteze celelalte drepturi sau indemnizații ale asiguratului.

Cuantumul compensației este stabilit în funcție de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului sau bolii.

Pentru recuperarea capacității de muncă, persoanele asigurate pot beneficia de programe individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asigurătorului, în funcție de natura și diagnosticul bolii. Aceste programe pot include tratament balnear, în funcție de tipul afecțiunii.

Criteriile pentru acordarea biletelor de tratament balnear sunt aprobate anual de Casa Națională de Pensii Publice. Persoanele care nu mai îndeplinesc condițiile pentru programe individuale de recuperare pot primi bilete de tratament pe baza unei recomandări medicale emise de medicul curant.

Dispozitivele medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice provocate de accidente de muncă ori boli profesionale se acordă la cererea persoanei asigurate. Solicitarea se depune la casa teritorială de pensii de la domiciliul persoanei.

În cazul pierderii totale sau cel puțin a jumătății capacității de muncă, persoanele asigurate pot solicita pensie de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Evaluarea capacității de muncă și stabilirea gradului de invaliditate se realizează potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

În cazul decesului unei persoane asigurate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, o singură persoană poate beneficia de despăgubirea de deces. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul sau persoana care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Valoarea despăgubirii este de patru salarii medii brute comunicate de Institutul Național de Statistică. De asemenea, copiii și/sau soțul supraviețuitor pot beneficia de pensie de urmaș, în condițiile legislației din sistemul public de pensii.

Pentru lucrătorii români trimiși să desfășoare activitate în alte state, drepturile prevăzute de legislația română privind accidentele de muncă și bolile profesionale se aplică atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, inclusiv existența documentului portabil A1 care atestă aplicarea legislației de securitate socială din România.

În cazul unui accident de muncă produs într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Elveția, costurile anumitor prestații medicale pot fi rambursate de instituția competentă din România, dacă persoana rămâne supusă legislației române de securitate socială.

Cheltuielile pentru repatrierea unei persoane decedate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale sunt suportate din fondurile destinate acestor situații din bugetul asigurărilor sociale de stat. Transportul medical asistat al lucrătorului accidentat către România poate fi suportat de angajatorul care a dispus deplasarea în afara țării, potrivit condițiilor prevăzute de lege.