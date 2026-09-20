Pensia pe care o poți cere de la fostul soț după divorț. Ce condiții trebuie îndeplinite

Pensia de întreținere nu este un drept care privește exclusiv copiii după divorț. În anumite situații prevăzute de Codul Civil, unul dintre foștii soți poate solicita întreținere de la celălalt, însă dreptul nu apare automat odată cu desfacerea căsătoriei.

Regulile sunt prevăzute de articolul 389 din Codul Civil și vizează în principal situațiile în care fostul soț se află în nevoie din cauza unei incapacități de muncă. Aceasta trebuie să fi apărut înainte de căsătorie sau pe durata acesteia.

Pensia poate fi solicitată și dacă incapacitatea de muncă apare după divorț, dar într-un interval de cel mult un an și numai atunci când cauza acesteia are legătură cu căsătoria.

Avocatul Radu Pavel atrage atenția că acordarea întreținerii depinde de situația concretă a foștilor soți și de îndeplinirea condițiilor stabilite de lege.

Valoarea întreținerii nu este aceeași în toate cazurile. Potrivit regulilor prezentate în document, aceasta se stabilește în funcție de starea de nevoie a persoanei care o solicită și de posibilitățile financiare ale fostului soț obligat la plată.

Pensia de întreținere poate fi stabilită până la o pătrime din venitul net al celui care trebuie să o plătească. Există însă și o limită atunci când aceeași persoană datorează întreținere și copiilor.

Pensia datorată fostului soț, cumulată cu întreținerea datorată copiilor, nu poate depăși jumătate din venitul net al persoanei obligate la plată.

Pentru obținerea pensiei nu este suficientă simpla existență a unui divorț. Persoana care o solicită trebuie să demonstreze starea de nevoie și circumstanțele care justifică acordarea întreținerii.

Codul Civil stabilește mai multe condiții care trebuie analizate. Fostul soț trebuie să se afle în nevoie ca urmare a unei incapacități de muncă apărute înaintea căsătoriei sau pe durata acesteia. O altă situație este cea în care incapacitatea apare în maximum un an de la divorț și este provocată de o împrejurare care are legătură cu fosta căsătorie.

În același timp, sunt luate în calcul posibilitățile financiare ale persoanei de la care se solicită întreținerea. Dreptul nu este, prin urmare, acordat în mod automat tuturor foștilor soți aflați în dificultate.

Există și reguli speciale în situația în care divorțul a fost pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți. Potrivit documentului, acesta poate beneficia de prevederile referitoare la întreținere numai timp de un an de la desfacerea căsătoriei. Obligația încetează, printre altele, dacă persoana îndreptățită se recăsătorește.

Regulile generale privind întreținerea sunt completate de alte prevederi ale Codului Civil. Articolul 524 stabilește că dreptul la întreținere aparține celui aflat în nevoie și care nu se poate întreține din propria muncă sau din bunurile sale.

Totodată, nu poate solicita întreținere persoana care s-a făcut vinovată față de cel obligat la plată de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri.

Radu Pavel subliniază că trebuie analizate atât situația celui care solicită pensia, cât și posibilitățile financiare ale persoanei căreia îi este cerută plata.

„Litigiile de familie implică nu doar aspecte juridice, ci și situații personale sensibile, iar pensia de întreținere între foștii soți trebuie analizată cu atenție, prin raportare la starea de nevoie, capacitatea de muncă și mijloacele financiare ale părților. Fiecare caz are particularitățile sale, iar o evaluare juridică corectă este esențială pentru protejarea drepturilor și intereselor celor implicați”, a declarat Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Dr. Radu Pavel.

Nu orice persoană poate fi obligată la plata unei pensii de întreținere. Potrivit regulilor prezentate, obligația poate reveni numai celui care dispune de mijloacele necesare pentru plată sau are posibilitatea de a obține asemenea mijloace.

Pentru stabilirea capacității de plată sunt analizate veniturile și bunurile persoanei respective, posibilitățile sale de a obține venituri, precum și celelalte obligații pe care le are.

Codul Civil reglementează și modul în care este executată obligația. Articolul 530 prevede executarea în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională.

Dacă întreținerea nu este asigurată de bunăvoie în natură, instanța de tutelă poate dispune executarea obligației prin plata unei pensii stabilite în bani.

Posibilitatea de a solicita întreținere este analizată separat de modalitatea prin care a fost desfăcută căsătoria. Astfel, faptul că foștii soți au divorțat pe cale administrativă sau la notar nu elimină posibilitatea solicitării unei pensii dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

În cazul divorțului administrativ, cererea este depusă la ofițerul de stare civilă al primăriei care păstrează actul de căsătorie. Această procedură presupune acordul soților și, potrivit documentului, faptul că aceștia nu au copii minori împreună.

După depunerea cererii este acordat un termen de reflecție de 30 de zile. Dacă la expirarea perioadei ambii soți își mențin decizia, aceștia trebuie să se prezinte personal, iar ofițerul de stare civilă eliberează certificatul de divorț.