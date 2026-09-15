Ce se întâmplă cu ultima pensie după deces. Ce trebuie să știe familia înainte de a retrage banii

Ultima pensie a unei persoane decedate poate fi solicitată de membrii familiei, în condițiile prevăzute de lege. În România, plata se cuvine inclusiv pentru luna în care pensionarul a murit. O sumă virată ulterior în cont nu reprezintă automat o plată necuvenită. Familia trebuie să verifice perioada pentru care au fost trimiși banii înainte de a-i retrage.

Pensia aferentă lunii decesului rămâne un drept cuvenit, chiar dacă titularul moare înainte de data plății. Articolul 100 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește că plata încetează din luna următoare celei în care a survenit decesul. Prevederea este prezentată și de Casa Județeană de Pensii Botoșani.

De exemplu, pentru un pensionar care moare pe 5 septembrie, suma aferentă lunii septembrie este datorată. Începând cu octombrie, plata pensiei trebuie oprită.

Data la care banii ajung în cont nu este, prin urmare, suficientă pentru a stabili dacă transferul a fost făcut din greșeală. O plată înregistrată la câteva zile sau săptămâni după deces poate reprezenta un drept cuvenit, iar verificarea trebuie să privească luna pentru care a fost virată suma.

Sumele pe care pensionarul avea dreptul să le primească, dar nu le-a încasat înainte de deces, pot fi solicitate potrivit unei proceduri distincte. Articolul 107 din Legea nr. 360/2023 se referă atât la pensia pentru luna decesului, cât și la eventualele drepturi restante cuvenite și neîncasate până la acea dată.

Plata se face unei singure persoane: soțul supraviețuitor, un copil sau un părinte. În lipsa acestora, banii pot reveni celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun, potrivit informațiilor publicate de Casa de Pensii a Municipiului București.

Decesul titularului înainte de încasare nu anulează aceste drepturi. Persoana îndreptățită trebuie însă să solicite plata la casa teritorială de pensii, conform procedurii aplicabile.

O pensie virată pentru o lună ulterioară celei în care a murit beneficiarul are un regim diferit de suma datorată pentru luna decesului. Dacă persoana a decedat în septembrie, iar în cont este plătită pensia aferentă lunii octombrie, aceasta reprezintă o sumă necuvenită.

O astfel de eroare poate apărea atunci când informația despre deces nu ajunge la casa de pensii înainte de efectuarea transferului programat.

Rudele nu trebuie să considere suma respectivă parte a moștenirii. Retragerea sau cheltuirea banilor nu înlătură posibilitatea recuperării lor de către instituția care a făcut plata.

Recuperarea banilor plătiți necuvenit poate fi făcută direct din contul titularului decedat, prin demersurile casei de pensii. Legea nr. 360/2023 reglementează această procedură pentru situațiile în care cauza încetării plății nu a fost comunicată la timp.

La cererea casei de pensii, însoțită de documentele prevăzute de lege, banca restituie suma necuvenită în limita soldului disponibil în ziua înregistrării solicitării. Termenul de restituire este de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii, conform Legii nr. 360/2023.

Dacă suma a fost deja retrasă, casa de pensii poate continua demersurile pentru identificarea persoanei care a încasat-o și pentru recuperarea banilor. Lipsa fondurilor din cont nu transformă plata făcută din eroare într-un drept al familiei.

Înainte de folosirea unei sume intrate în cont după deces, familia trebuie să clarifice la casa teritorială de pensii ce perioadă acoperă plata. Totodată, decesul trebuie adus la cunoștința instituției dacă aceasta nu a primit deja informația.

Pentru pensia din luna decesului și pentru eventualele restanțe cuvenite, persoana îndreptățită poate depune solicitarea de plată. Sumele pot fi cerute în cadrul termenului general de prescripție, potrivit prevederilor prezentate de Casa de Pensii a Municipiului București.

Dacă transferul privește o lună ulterioară decesului, banii nu trebuie tratați ca o sumă moștenită. Verificarea perioadei de plată înainte de retragere poate evita situația în care rudele cheltuiesc o pensie necuvenită, iar ulterior li se solicită restituirea acesteia.