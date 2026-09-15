Ce trebuie să conțină sandvișul copilului pentru școală? Recomandarea nutriționiștilor

Ghiozdanul copilului nu ar trebui să conțină doar cărți și caiete. Ce ajunge în pauza mare pe masa celui mic poate influența energia și atenția de care are nevoie la ore. Nutriționiștii ne explică ce ingrediente pot transforma un simplu sandviș într-un prânz potrivit pentru o zi întreagă de școală.

Sandvișul pentru pauza mare poate deveni o provocare pentru părinți, care trebuie să aleagă ingrediente gustoase, dar și sănătoase.

Specialiștii în nutriție atrag atenția că nu cantitatea de mâncare este cea mai importantă, ci calitatea ingredientelor folosite. Prânzul trebuie să îi ofere copilului vitaminele și mineralele necesare, dar și energia de care are nevoie pentru a face față programului de la școală.

Consultantul în nutriție Maria Martac recomandă ca sandvișul să fie pregătit cu ingrediente precum cremă de brânză, mezeluri fără nitriți sau nitrați ori friptură rece preparată acasă. Acestea pot fi puse între două felii de pâine sau într-o lipie, în funcție de preferințele copilului.

Legumele nu ar trebui să lipsească din sandviș. Roșiile, ardeiul gras sau salata verde pot adăuga gust și nutrienți mesei. Potrivit specialistei, părinții pot include și ou fiert tare, tăiat rondele, însă trebuie să aibă grijă ca ingredientele să nu curgă din sandviș.

Maria Martac recomandă ca părinții să introducă mai multe gusturi în sandviș și să găsească variante pe care copilul să le accepte ușor. În acest fel, copilul știe că are ceva de mâncare la școală și poate lua masa în timpul pauzei.

„Putem găsi variante de cremă de brânză, de mezeluri fără nitriți sau nitrați sau friptura rece preparată acasă, de seara. Toate aceste ingrediente pot fi așezate între două felii de pâine sau într-o lipie sau fiecare ce preferă să mănânce. Avem grijă să punem și rondele de ardei gras sau o salată sau roșii, dar cu grijă să nu curgă. Trebuie să avem mai multe gusturi în sandviș. Putem pune și ou fiert tare tăiat rondele… Găsim soluții. Copilul stă liniștit, știe că are ce să mănânce”, a declarat consultantul în nutriție într-un interviu acordat pentru Medika TV.

Alimentația de la școală nu trebuie să se limiteze însă la sandvișuri. Specialiștii de la EatingWell.com au discutat cu nutriționista Megan Flynn despre modul în care poate fi pregătit un prânz sănătos pentru copii.

Potrivit ei, un prânz nu poate fi considerat potrivit dacă cel mic refuză să îl mănânce. De aceea, părinții ar trebui să țină cont de alimentele sănătoase pe care copiii le preferă atunci când pregătesc masa pentru școală. Experta recomandă și implicarea copiilor în pregătirea mâncării, atunci când acest lucru este posibil. Ea consideră că cei mici sunt mai dispuși să încerce alimente noi atunci când participă la alegerea și pregătirea acestora.

Transformarea cumpărăturilor și a pregătirii mesei într-o activitate interactivă și distractivă îi poate ajuta pe copii să își formeze abilități esențiale într-un mod practic și atractiv.

Printre variantele recomandate se numără wrapul integral cu pui, salată și iaurt. Acesta poate fi pregătit dintr-o lipie integrală, piept de pui la cuptor, salată verde, castravete și o cantitate mică de iaurt grecesc.

O altă variantă este reprezentată de pastele integrale cu mozzarella și roșii cherry. Acestea pot fi pregătite cu puțină mozzarella și ulei de măsline și pot fi consumate reci.

Rulourile cu cremă de brânză și legume reprezintă o altă soluție pentru masa de prânz. Acestea pot fi făcute dintr-o lipie integrală unsă cu cremă de brânză, peste care se adaugă ardei, castravete și frunze de spanac.

„Nu există un prânz potrivit dacă cei mici nu-l vor mânca. De aceea, trebuie să priviți în jur și să știți care sunt alimentele sănătoase pe placul copiilor dumneavoastră. Copiii sunt mult mai dispuși să încerce alimente noi dacă au un rol în alegerea și pregătirea lor. Transformarea pregătirii mâncării și a cumpărăturilor într-o activitate interactivă și distractivă poate ajuta la formarea unor abilități esențiale la copii, într-un mod practic și captivant”, susține Flynn.

Hidratarea este la fel de importantă. Copilul ar trebui să aibă permanent o sticlă cu apă la școală, iar sucurile nu sunt recomandate.

Dacă programul școlar se prelungește, copilul poate avea nevoie și de o gustare suplimentară până la masa principală. În acest caz, Maria Martac recomandă variante precum chefirul sau iaurtul.