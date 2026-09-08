3 din 4 elevi spun că îi doare spatele. Obiceiurile care le afectează postura încă din școala primară

Peste 76% dintre elevii evaluați prin programul #StaiDrept au declarat că se confruntă cu dureri de spate. Studiul a fost realizat în perioada 2023–2026, în 50 de școli publice și private din București și din zona metropolitană. Evaluările Asociației Kinetobebe au inclus 16.129 de elevi și 771 de cadre didactice. Datele arată că peste 90% dintre copii nu practică o activitate sportivă organizată.

Programul #StaiDrept, inițiat de Asociația Kinetobebe, reprezintă primul program de screening postural din România destinat elevilor din ciclul primar. Proiectul urmărește depistarea timpurie a problemelor de postură și informarea copiilor, părinților și profesorilor cu privire la regulile de igienă posturală.

Scopul intervențiilor este prevenirea afecțiunilor musculo-scheletale care pot influența sănătatea copiilor pe termen lung. Activitățile desfășurate în școli cuprind discuții cu elevii și cadrele didactice, evaluări posturale, fișe de autoevaluare, exerciții corective și sesiuni de educație prin mișcare.

În ultimii doi ani și jumătate, programul a fost aplicat sub forma unui proiect-pilot în unități de învățământ publice și private din București și din zona metropolitană. Elevii au beneficiat gratuit de evaluări efectuate de kinetoterapeuți specializați.

Proiectul-pilot derulat între 2023 și 2026 a inclus 16.129 de elevi și 771 de cadre didactice din 50 de școli, care au participat la activități de screening postural, educație și prevenție.

Rezultatele evaluărilor indică necesitatea unor intervenții sistematice pentru protejarea sănătății coloanei vertebrale încă din primii ani de școală. Dintre elevii incluși în program, 76,2% au raportat dureri de spate, însă numai 8,7% urmează programe de kinetoterapie.

Analiza rutinei zilnice a elevilor a evidențiat mai multe obiceiuri care pot favoriza apariția problemelor musculo-scheletale de la vârste fragede. Datele programului arată că:

84,6% dintre copii nu își fac temele într-un spațiu amenajat corespunzător;

85,7% nu cunosc poziția corectă în bancă;

89,1% nu țin corect caietul în timpul scrisului;

92,9% nu practică nicio activitate sportivă organizată.

Proporțiile înregistrate susțin necesitatea introducerii unor programe de prevenție și educație posturală în școlile din România.

Extinderea programului #StaiDrept la nivel național are ca obiectiv construirea unui sistem amplu de prevenție. Prima direcție propusă este introducerea screeningului postural în școlile din întreaga țară, cu o țintă de 50.000 de elevi evaluați în fiecare an.

O altă componentă vizează dezvoltarea unei aplicații digitale prin care părinții să poată verifica acasă postura copilului. Procesul de evaluare va fi ghidat și asistat digital, pentru a permite identificarea rapidă a eventualelor probleme.

Inițiatorii urmăresc și realizarea primei hărți digitale naționale privind sănătatea posturală a elevilor din ciclul primar. Informațiile colectate ar urma să formeze o bază de date care să poată fi folosită la elaborarea politicilor publice din sănătate și educație.

Planul de extindere include dezvoltarea unui program de consiliere kinetoterapeutică destinat copiilor. În urma evaluării parametrilor fiziologici, posturali și de sănătate, specialiștii vor putea recomanda activitatea sportivă potrivită fiecărui elev.

Programul prevede și intensificarea educației privind sănătatea posturală atât în școli, cât și în familie. Părinții și profesorii vor avea la dispoziție ghiduri, iar elevii vor putea participa la ateliere despre poziția corectă a corpului și folosirea dispozitivelor digitale.

Afecțiunile posturale apărute în copilărie se pot agrava atunci când nu sunt identificate și corectate la timp. Printre consecințele posibile se numără:

deformarea coloanei vertebrale;

apariția durerilor cronice de spate;

reducerea mobilității și a performanței fizice;

deteriorarea calității vieții la vârsta adultă.

Prin evaluări, educație și măsuri de prevenție, programul #StaiDrept urmărește să susțină dezvoltarea unei generații de copii mai sănătoși și mai activi.

Asociația Kinetobebe dezvoltă programe de prevenție, evaluare și recuperare destinate copiilor. Activitatea organizației promovează sănătatea musculo-scheletală și dezvoltarea armonioasă încă din primii ani de viață.

Asociația răspunde nevoilor sociale și educaționale ale comunităților prin acțiuni concrete, activități de voluntariat și proiecte adresate copiilor și familiilor vulnerabile.