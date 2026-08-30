Prima zi de școală 2026: Unde merg elevii după festivitate? Idei de distracție cu colegii, în marile orașe din România

Prima zi de școală nu trebuie să se încheie după festivitatea de deschidere. Pentru elevii care vor să petreacă timp împreună cu colegii, 7 septembrie poate fi ocazia perfectă pentru o ieșire relaxată, de câteva ore. De la parcuri și muzee la escape room-uri, cafenele și activități sportive, variantele diferă în funcție de vârstă și oraș.

Revenirea la școală după vacanța de vară vine cu emoții, revederi și multe lucruri de povestit. Tocmai de aceea, prima zi de cursuri poate fi transformată într-un moment de socializare, mai ales pentru clasele care vor să își reia legăturile într-un cadru mai puțin formal.

O activitate de două până la patru ore, organizată imediat după festivitatea de deschidere, poate fi suficientă pentru ca elevii să petreacă timp împreună fără ca programul să devină obositor.

În București, copiii cu vârsta de până la 12 ani pot începe noul an școlar cu o vizită la Destiny Park, în zona Băneasa, unde pot participa la jocuri de rol inspirate din diferite profesii. O alternativă este Orășelul Cunoașterii, unde experimentele științifice interactive pot deveni o activitate potrivită pentru grupuri de colegi.

O altă variantă este o plimbare cu hidrobicicleta pe lacul din Parcul Herăstrău, urmată de o oprire pentru înghețată în zonele din apropiere. Pentru copiii pasionați de animale și natură, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” poate fi inclus într-un program scurt, completat de o plimbare în Parcul Kiseleff.

Pentru elevii între 12 și 16 ani, opțiunile devin mai dinamice. MINA sau Museum of Senses pot oferi experiențe digitale și interactive, dar și ocazia unor fotografii de grup. Sesiunile de la Jump Arena sau Cyberjump sunt potrivite pentru cei care vor să își consume energia, în timp ce o partidă de laser tag poate transforma prima zi de școală într-o competiție amicală între colegi. Escape room-urile din zone precum Muncii sau Unirii reprezintă o altă posibilitate, mai ales pentru grupurile care preferă provocările și jocurile de echipă.

Adolescenții cu vârste între 17 și 19 ani pot alege o variantă mai relaxată. Un tur al cafenelelor de specialitate de pe Calea Victoriei poate fi urmat de o sesiune de board games la Journey Pub sau Snakes & Twists. Pentru cei care preferă aerul liber, un picnic la apus în Parcul Izvor sau Parcul Carol, cu pizza la pachet și muzică, poate încheia prima zi de școală.

În Cluj-Napoca, elevii mai mici pot merge în Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, unde o plimbare cu hidrobicicleta pe lacul Chios poate fi combinată cu o oprire la una dintre terasele din apropiere. Adrenalin Park, în Feleacu, este o altă variantă pentru grupurile care preferă activitățile în aer liber și traseele de aventură. O oprire la o cofetărie sau la un atelier de înghețată din zona centrală poate completa ieșirea.

Pentru copiii între 12 și 16 ani, JumpYard Cluj este o opțiune pentru grupurile numeroase care vor o activitate sportivă. Escape room-urile, inclusiv experiențe tematice precum The Dungeon sau Museum Quest, pot testa spiritul de echipă, iar o partidă de laser tag poate fi urmată de o plimbare prin Iulius Park.

Liceenii între 17 și 19 ani pot transforma prima zi de școală într-o adevărată reuniune. O pauză la cafenelele din Piața Muzeului poate fi urmată de o întâlnire pe Cetățuie, de unde colegii pot privi apusul. Pentru pasionații de jocuri, Guild Hall oferă un cadru dedicat board games și întâlnirilor între prieteni.

La Timișoara, copiii de până la 12 ani pot merge în Parcul Copiilor „Ion Creangă”, unde au la dispoziție zone de joacă și spații pentru mișcare. O plimbare cu vaporetto pe Canalul Bega poate reprezenta o altă experiență interesantă, mai ales dacă este urmată de o oprire în Piața Unirii. Muzeul Apei oferă, la rândul său, o alternativă educativă pentru o ieșire în grup.

Elevii între 12 și 16 ani pot alege o plimbare prin Iulius Gardens, combinată cu activități precum mersul pe role sau trotinetă. Laser tag-ul este potrivit pentru o competiție între colegi, iar bowlingul și biliardul din zona Iulius Mall reprezintă soluții practice în cazul în care vremea nu este favorabilă.

Pentru adolescenții de 17-19 ani, cafenelele de pe Strada Alba Iulia și din Piața Libertății pot deveni puncte de întâlnire pentru primele discuții despre noul an școlar. O alternativă este o reuniune pe gazonul din Piața Unirii sau în Iulius Gardens. Cei care vor o activitate mai antrenantă pot opta pentru un escape game în echipă.

În Iași, copiii mai mici pot începe anul școlar cu o ieșire la Palas Garden, unde o plimbare și un picnic pe gazonul din apropierea Palatului Culturii pot crea atmosfera potrivită pentru o reuniune de clasă. Parcul Copou oferă o altă variantă, cu alei umbrite, Teiul lui Eminescu și posibilitatea unei opriri pentru înghețată. Pentru cei care preferă natura, Rezervația de Stejari sau Parcul Expoziției pot găzdui jocuri de grup în aer liber.

Pentru categoria 12-16 ani, Master Escape și laser tag-ul sunt variante pentru cei care preferă competițiile și provocările. Aventura Park Ciric poate fi ales de grupurile care vor trasee prin copaci și tiroliană, în timp ce bowlingul de la Iulius Mall sau Palas poate transforma prima zi de școală într-o competiție amicală între colegi.

Liceenii pot alege o plimbare pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Strada Lăpușneanu, cu opriri la cafenele. Palas Garden este potrivit și pentru o întâlnire la apus, cu mâncare comandată și timp pentru discuții. Pentru cei care preferă sportul, un meci amical de baschet sau fotbal pe un teren din oraș poate fi o alternativă simplă și accesibilă.

În Constanța, elevii de până la 12 ani pot merge la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, unde vizita la Delfinariu poate fi completată cu o plimbare prin Microrezervație. Faleza Cazinoului oferă o altă variantă pentru o ieșire de grup, cu traseul dintre Cazino și Portul Tomis și o oprire pentru înghețată sau desert. În Parcul Tăbăcărie, copiii pot combina joaca în aer liber cu o plimbare pe lac.

Pentru cei între 12 și 16 ani, Gravity Park oferă spații pentru activități precum parkour, skate, role și escaladă. Dacă vremea permite, o partidă de volei sau frisbee pe plajă poate fi o alegere potrivită imediat după festivitatea de deschidere. Escape room-urile reprezintă o alternativă pentru grupurile care preferă enigmele și competiția.

Adolescenții între 17 și 19 ani pot merge în zona Peninsulară și Piața Ovidiu, unde cafenelele și terasele creează un cadru potrivit pentru o reuniune. O plimbare pe digul din Portul Tomis la apus poate fi urmată de o oprire la o terasă, iar o ieșire la un beach lounge din Mamaia Sud sau Constanța poate prelungi atmosfera de vacanță înainte ca toamna să își intre complet în drepturi.

În Craiova, pentru copiii sub 12 ani, Parcul Nicolae Romanescu rămâne una dintre cele mai generoase variante. O vizită la Grădina Zoologică, o oprire la Castelul Fermecat și o plimbare cu barca de la Debarcader pot ocupa câteva ore. Centrul Vechi, cu zona Piața Mihai Viteazul și Strada Lipscani, poate fi inclus ulterior pentru o oprire la o cofetărie sau patiserie. Parcul Tineretului oferă, la rândul său, spații pentru joacă și alergare.

Elevii de 12-16 ani pot opta pentru activități sportive și recreative la Water Park Craiova sau pentru o ieșire în Parcul Tineretului, unde pot fi combinate plimbările cu bicicleta și activitățile sportive. Escape room-urile reprezintă o altă soluție pentru grupurile care vor să își testeze spiritul de echipă și capacitatea de a rezolva probleme împreună.

Pentru liceenii de 17-19 ani, terasele din Centrul Vechi pot deveni locul unei prime întâlniri după revenirea la școală. O reuniune la Debarcaderul din Parcul Nicolae Romanescu oferă un cadru mai liniștit, în mijlocul naturii, în timp ce o seară de biliard și board games poate încheia ziua într-un mod mai dinamic.