Regulă obligatorie pentru românii care stau la bloc. Penalități de 0,2% pe zi pentru neplată. Asociația te poate da în judecată

Restanțele la întreținere pot aduce proprietarilor de apartamente costuri suplimentare și, dacă datoriile se acumulează, pot determina asociația de proprietari să apeleze la instanță. Legea nr. 196/2018 stabilește mecanismele prin care pot fi recuperate sumele neachitate, de la aplicarea penalităților până la acționarea proprietarului în judecată. În situații extreme, dacă se ajunge la executare silită, consecințele pot afecta inclusiv apartamentul.

Cheltuielile unei asociații de proprietari nu se limitează la consumul individual din fiecare apartament. Proprietarii participă și la plata unor servicii și cheltuieli care privesc părțile comune ale imobilului.

Aici pot intra, în funcție de bloc, energia electrică utilizată în spațiile comune, funcționarea și întreținerea liftului, anumite costuri pentru apă sau încălzire și cheltuielile necesare administrării proprietății comune.

Separat, asociația poate constitui, în condițiile legii, fonduri destinate unor cheltuieli sau lucrări care privesc condominiul.

Listele de plată sunt întocmite periodic, iar proprietarii au obligația să achite sumele care le revin în termenul stabilit de lege.

Prima consecință financiară importantă pentru proprietarul care întârzie plata poate fi reprezentată de penalități.

Legea nr. 196/2018 permite asociației de proprietari să stabilească un sistem propriu de penalități pentru sumele neachitate la termen.

Penalitățile nu pot depăși 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se aplică numai după trecerea unei perioade de 30 de zile de la termenul scadent.

Există însă și o limită: valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei asupra căreia au fost calculate.

În consecință, o datorie lăsată neachitată o perioadă îndelungată poate deveni mai costisitoare, chiar înainte ca asociația să recurgă la instanță.

Dacă restanțele continuă să se acumuleze, asociația are posibilitatea să treacă la recuperarea lor pe cale judecătorească.

Legea permite asociației, prin președinte, să acționeze în instanță proprietarul care nu își achită cotele de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afișarea listei de plată.

Acțiunea asociației pentru recuperarea cotelor de contribuție este scutită de taxa judiciară de timbru.

Ajungerea în instanță nu înseamnă însă automat pierderea locuinței. Este vorba despre o procedură prin care asociația încearcă să recupereze datoria acumulată de proprietar.

Legea oferă asociațiilor de proprietari și o garanție pentru recuperarea restanțelor.

Asociația beneficiază de o ipotecă legală asupra apartamentelor și a altor spații aflate în proprietate individuală pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuție la cheltuielile asociației.

Există, de asemenea, un privilegiu asupra bunurilor mobile ale proprietarului datornic.

Ipoteca poate fi înscrisă în cartea funciară în condițiile prevăzute de lege, demersurile fiind realizate de președintele asociației pe baza documentelor care atestă datoria.

Dacă asociația obține un titlu executoriu, iar proprietarul nu își achită în continuare obligațiile, recuperarea banilor poate intra în etapa executării silite.

În funcție de situație și de procedurile legale aplicabile, executarea poate viza veniturile, conturile sau bunurile debitorului.

Vânzarea silită a apartamentului reprezintă o consecință extremă și nu intervine automat pentru simplul fapt că un proprietar a întârziat plata unei liste de întreținere.

Până la un asemenea scenariu există mai multe etape, de la acumularea restanțelor și penalităților până la demersurile judiciare și executarea silită.

Pentru proprietarul care nu poate achita integral suma acumulată, o soluție poate fi discutarea situației direct cu asociația de proprietari.

În practică, părțile pot încerca să stabilească modalitatea în care restanțele vor fi achitate, inclusiv prin plăți eșalonate, dacă se ajunge la o asemenea înțelegere.

Important este ca datoria să nu fie ignorată. O restanță care inițial privește doar întreținerea lunară poate acumula penalități și poate ajunge, în cele din urmă, să fie recuperată prin intermediul instanței și al procedurilor de executare silită.