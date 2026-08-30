Bani după deces. Regulă importantă pentru moștenitori. Nu se pot retrage sume din cont. Documentele care sunt necesare

Cardul și codul PIN ale unei persoane decedate nu le dau rudelor dreptul să retragă banii rămași în cont. După decesul titularului, sumele nu dispar și nici nu devin proprietatea băncii, însă accesul la ele trebuie făcut potrivit procedurilor succesorale. Reguli distincte se aplică în cazul pensiei aferente lunii decesului și al drepturilor salariale câștigate înainte de moarte.

Una dintre situațiile care pot crea probleme după decesul unei persoane apare atunci când rudele au acces la card, telefonul asociat contului sau cunosc codul PIN.

Faptul că aceste informații sau instrumente se află în posesia familiei nu înseamnă însă că banii pot fi retrași imediat.

Sumele existente în contul persoanei decedate intră, de regulă, în masa succesorală. Dreptul asupra lor va fi stabilit prin procedura succesorală, în funcție de persoanele care au calitatea de moștenitor și de cota care îi revine fiecăreia.

Nici soțul și nici copiii nu devin automat titularii întregului sold doar pentru că sunt rude apropiate ale persoanei decedate.

Contul nu este blocat în mod automat în secunda în care titularul moare. Banca trebuie mai întâi să afle despre deces.

Informarea se poate face, de exemplu, prin prezentarea certificatului de deces de către familie sau printr-o notificare oficială transmisă instituției de credit.

După ce banca este informată și contul este blocat, operațiunile obișnuite nu mai pot fi realizate în aceleași condiții. Retragerile, plățile cu cardul și transferurile dispuse de fostul titular sau de persoanele care fuseseră împuternicite sunt restricționate.

Banii existenți în cont nu devin însă proprietatea instituției financiare. Ei rămân acolo până când persoanele îndreptățite își dovedesc drepturile.

O altă situație care poate crea confuzie este cea a persoanei care fusese împuternicită de titular să efectueze operațiuni bancare.

Împuternicirea nu înseamnă coproprietate asupra sumelor din cont și nici nu reprezintă un drept de moștenire.

Potrivit regulilor privind mandatul, acesta încetează, ca regulă, prin moartea titularului. Prin urmare, persoana care putea utiliza legal contul înainte de deces nu dobândește automat dreptul să retragă soldul după ce titularul a murit.

Există anumite reguli pentru acte urgente și pentru situațiile în care mandatarul nu cunoștea cauza încetării mandatului, însă acestea nu reprezintă o permisiune generală pentru retragerea banilor după ce decesul este cunoscut.

Accesul la sumele rămase se face după stabilirea drepturilor succesorale.

Notarul stabilește cine sunt moștenitorii și cotele care le revin. Dacă apar neînțelegeri care nu pot fi rezolvate prin procedura notarială, situația poate ajunge în instanță.

Ulterior, banca poate elibera sumele pe baza certificatului de moștenitor sau, dacă este cazul, a unei hotărâri judecătorești definitive.

Dacă sunt mai mulți moștenitori, simplul fapt că unul dintre ei ajunge primul la bancă nu îi oferă dreptul asupra întregului sold. Banii sunt distribuiți potrivit drepturilor stabilite prin documentele succesorale.

În cazul soților poate fi necesară și stabilirea regimului matrimonial, deoarece o parte dintre sumele existente în cont ar putea reprezenta bun comun, iar numai partea care îi aparținea persoanei decedate va intra efectiv în moștenire.

Actele necesare pot diferi în funcție de instituția de credit și de particularitățile fiecărui caz.

În mod obișnuit, pot fi necesare certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului și certificatul de moștenitor.

Dacă succesiunea a fost soluționată în instanță, poate fi necesară hotărârea judecătorească definitivă. Banca poate solicita și propriile formulare, datele contului în care trebuie transferată cota moștenitorului sau alte documente necesare pentru identificarea sumelor și a drepturilor succesorale.

Familia poate informa banca despre deces înainte ca succesiunea să fie finalizată. Certificatul de deces nu este însă suficient, de unul singur, pentru ca o rudă să retragă soldul contului.

În cazul pensiei trebuie făcută o distincție importantă între drepturile aferente lunii în care persoana a decedat și banii virați pentru o perioadă ulterioară.

Conform regulilor sistemului public de pensii, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care pensionarul a murit.

Prin urmare, pensia aferentă lunii decesului rămâne datorată. Dacă aceasta nu a fost încasată, sumele pot fi solicitate, în ordinea prevăzută de lege, de soțul supraviețuitor, copii, părinți și, în lipsa acestora, de ceilalți moștenitori.

Situația se schimbă dacă în cont ajunge din eroare o pensie aferentă unei luni ulterioare decesului. Acea sumă nu trebuie tratată ca un venit care poate fi cheltuit de familie, deoarece poate fi solicitată înapoi.

O regulă asemănătoare există pentru drepturile salariale.

Salariul aferent muncii prestate înainte de deces, precum și alte drepturi salariale deja câștigate, nu dispar prin moartea angajatului.

Aceste sume pot fi plătite persoanelor prevăzute de Codul muncii, în ordinea stabilită de lege.

Dacă salariul restant ajunge direct în contul bancar al persoanei după ce acesta a fost blocat, familia nu îl poate retrage pur și simplu folosind cardul rămas de la titular. Situația trebuie clarificată cu angajatorul și banca, iar pentru accesul la banii aflați în cont pot fi necesare documentele succesorale.

Regula importantă este că posesia cardului, cunoașterea codului PIN sau existența unei vechi împuterniciri nu echivalează cu dreptul asupra banilor.

Retragerea sau utilizarea sumelor după deces, înainte de clarificarea drepturilor, poate provoca inclusiv conflicte între moștenitori.

Familia trebuie să informeze instituțiile implicate și să clarifice separat ce sume îi aparțineau persoanei decedate, ce drepturi pot fi încasate legal după deces și ce plăți, dacă au fost făcute din eroare, trebuie restituite.

Așa subiectul pleacă de la „nu folosi cardul defunctului”, nu de la clasica formulă „ce se întâmplă cu banii din cont după deces”, deci îl diferențiază destul de mult editorial.