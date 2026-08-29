Un nou medicament pentru cancerul pancreatic a fost aprobat în SUA. Tratamentul costă aproape 40.000 de dolari pe lună

Un nou tratament destinat uneia dintre cele mai frecvente forme de cancer pancreatic a fost aprobat sub formă de comprimate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA). Medicamentul daraxonrasib, dezvoltat de Revolution Medicines și comercializat sub denumirea Rasonque, reprezintă o nouă opțiune pentru adulții diagnosticați cu adenocarcinom pancreatic metastatic (PDAC).

În studiile clinice de fază 3, tratamentul a redus cu 60% riscul de deces. Pacienții care au primit daraxonrasib au avut o supraviețuire de 13,2 luni, comparativ cu 6,7 luni în cazul celor tratați cu chimioterapie.

Cancerul pancreatic este a treia cauză principală de deces provocat de cancer în Statele Unite, după cancerul pulmonar și cel colorectal, potrivit American Cancer Society. Pentru anul 2026 sunt estimate aproximativ 67.000 de noi diagnostice de cancer pancreatic în SUA.

Deși noul medicament oferă o alternativă importantă pentru pacienții cu cancer pancreatic avansat, tratamentul are un preț de listă foarte ridicat. Costul angro de achiziție, înainte de reducerile și rabaturile aplicate prin intermediul asigurărilor, este de aproximativ 39.800 de dolari pentru o cantitate de 30 de zile, la doza zilnică recomandată, conform Yahoo! Finance.

La nivel anual, acest preț ajunge la aproximativ 477.000 de dolari. Potrivit publicației de specialitate BioPharma Dive, valoarea este de peste două ori mai mare decât prețul de listă al Keytruda, medicamentul împotriva cancerului care înregistrează cele mai mari vânzări și este produs de Merck.

Prețul de listă nu reprezintă însă neapărat suma pe care o va achita efectiv pacientul. Costurile suportate din propriul buzunar depind de tipul de asigurare și de eligibilitatea pentru programe de sprijin financiar.

În cadrul apelului cu investitorii organizat după aprobarea FDA, directorul financiar al Revolution Medicines, Jack Anders, a precizat că unii pacienți eligibili vor putea beneficia de acoperire prin Medicare Part D. Reducerile suplimentare oferite prin programele guvernamentale ar putea diminua prețul estimat cu 20%-30%.

De asemenea, programul (ON)Path al companiei farmaceutice urmărește să îi ajute pe pacienți să identifice programele și resursele disponibile pentru a începe tratamentul cât mai repede.

Prezentarea făcută în cadrul apelului cu investitorii a arătat și că pacienții eligibili care au asigurări comerciale ar putea avea acces la medicament cu un coplată de până la zero dolari.

Daraxonrasib nu vindecă cancerul pancreatic. Medicamentul reprezintă însă o opțiune de prelungire a vieții pentru pacienții care au urmat chimioterapie, dar au avut rezultate limitate.

FDA a aprobat tratamentul la 35 de zile după ce a acceptat solicitarea depusă de Revolution Medicines, considerându-l o nouă opțiune importantă pentru pacienții care se confruntă cu o formă de cancer extrem de dificilă și greu de tratat.

Printre cele mai frecvente reacții adverse menționate de FDA se numără erupțiile cutanate, diareea, inflamația mucoaselor din cavitatea bucală, greața, oboseala, vărsăturile, durerile abdominale, edemele, scăderea poftei de mâncare și hemoragiile.

Aprobarea medicamentului a fost considerată de Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) drept un progres major în tratamentul cancerului pancreatic. Organizația a evidențiat și avantajul administrării sub formă de comprimat, care poate fi mai puțin solicitantă pentru pacienți decât chimioterapia administrată intravenos.

Cancerul pancreatic este dificil de depistat deoarece, în multe cazuri, provoacă puține simptome sau chiar niciun simptom. Din acest motiv, majoritatea pacienților află că au boala abia după ce aceasta s-a răspândit, moment în care opțiunile de tratament sunt limitate.

Multe planuri de asigurări private și programe de asigurări finanțate de guvern acoperă medicamentele și tratamentele împotriva cancerului. Pacienții trebuie însă să verifice exact ce prevede polița lor și ce cheltuieli pot rămâne în sarcina proprie.

Unele companii de asigurări solicită autorizare prealabilă înainte ca un tratament sau un medicament să fie acoperit. În cazul planurilor Medicare pentru medicamente, pacienții care au o franșiză pot avea cheltuieli directe de până la 615 dolari, în timp ce anumite planuri nu au franșiză.

După atingerea franșizei, pacienții pot ajunge să plătească o coasigurare Medicare de 25% până când ating plafonul anual al cheltuielilor suportate din propriul buzunar.

În 2026, după ce cheltuielile pentru medicamente acoperite ajung la 2.100 de dolari, pacienții intră de regulă în etapa denumită acoperire catastrofală. Din acel moment, planul de asigurare acoperă integral costurile medicamentelor acoperite pentru restul anului.

Pentru gospodăriile cu venituri reduse care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, Medicaid poate acoperi medicamentele împotriva cancerului. Programul poate acoperi, de asemenea, testele de screening, analizele de laborator, consultațiile medicale și îngrijirea în ambulatoriu.

Diagnosticul de cancer poate avea un impact financiar important, pe lângă efectele fizice și emoționale ale bolii. Organizația nonprofit CancerCare pune la dispoziție gratuit broșura PDF Managing the Cost of Cancer, care prezintă posibilele costuri medicale, creșterea cheltuielilor de trai și modalități prin care pacienții își pot gestiona mai bine situația financiară și prioritățile.

Pentru organizarea aspectelor financiare, pacienții și familiile lor sunt sfătuiți să înceapă prin înțelegerea asigurării de sănătate. Aceasta presupune verificarea termenilor poliței și folosirea ghidurilor disponibile pentru clarificarea detaliilor privind acoperirea.

Un alt pas este păstrarea documentelor importante, inclusiv copii ale actelor medicale, documentelor privind starea de sănătate și documentelor de asigurare, într-un singur loc accesibil.

De asemenea, este recomandată ținerea unei evidențe a cheltuielilor medicale și a informațiilor financiare.

În cele din urmă, pacienții pot verifica beneficiile și formele de sprijin disponibile, inclusiv programele guvernamentale de asistență financiară, beneficiile destinate veteranilor, grupurile de sprijin și serviciile de asistență socială oferite la nivelul comunității.