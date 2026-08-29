Voucher Materna, eliminat în București. Primăria Capitalei:Se suprapunea cu servicii medicale deja acoperite prin sistemul național de sănătate

Primăria Municipiului București a venit cu explicații după decizia de abrogare a programului „Voucher Materna”, în contextul informațiilor și reacțiilor apărute în spațiul public. Municipalitatea susține că programul presupunea cheltuieli de aproximativ 25 de milioane de lei anual și că o parte dintre serviciile finanțate prin intermediul acestuia sunt deja acoperite prin sistemul național de sănătate. Banii ar urma să fie direcționați către spitale, maternități și secțiile de neonatologie din Capitală.

Primăria Municipiului București a prezentat argumentele care au stat la baza deciziei de abrogare a programului „Voucher Materna”. Reprezentanții administrației locale susțin că măsura trebuie analizată inclusiv prin prisma situației financiare a Capitalei și a serviciilor medicale care sunt deja finanțate la nivel național.

„În spațiul public au apărut numeroase informații și interpretări cu privire la decizia de abrogare a programului „Voucher Materna”. Explicăm decizia pe baza unor argumente obiective, clare”, a transmis Primăria Municipiului București.

Unul dintre principalele argumente invocate de municipalitate este suprapunerea programului local cu serviciile oferite prin sistemul național de sănătate.

„Conform legislației în vigoare, TOATE femeile însărcinate beneficiază de acces la servicii medicale prin sistemul public de sănătate, inclusiv pentru monitorizarea sarcinii. Serviciile medicale prenatale — consultații, analize, investigații și monitorizarea sarcinii — sunt, în condițiile prevăzute de legislația națională, decontate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În aceste condiții, programul municipal ajunsese să finanțeze servicii care erau deja acoperite printr-un program național”, precizează PMB.

Municipalitatea susține că programele finanțate din bani publici trebuie evaluate astfel încât să nu existe suprapuneri, iar fondurile disponibile să fie folosite în domeniile în care este cea mai mare nevoie.

„O administrație responsabilă trebuie să urmărească permanent complementaritatea programelor publice, să evite suprapunerile și să direcționeze resursele acolo unde acestea produc cel mai mare beneficiu public.”

Un alt argument prezentat de Primăria Capitalei este cel financiar. Programul presupunea un efort bugetar anual estimat la aproximativ 25 de milioane de lei.

Calculată pentru o perioadă de patru ani, suma putea ajunge la aproximativ 100 de milioane de lei.

„Programul „Voucher Materna” presupunea un efort bugetar de aproximativ 25 de milioane de lei anual. Pe durata unui mandat de patru ani, acest efort putea ajunge la aproximativ 100 de milioane de lei. În contextul situației financiare dificile a Municipiului București, fiecare cheltuială trebuie analizată prin prisma necesității, eficienței și impactului său asupra serviciilor publice esențiale”, arată Primăria Capitalei.

Potrivit administrației locale, situația financiară a Bucureștiului impune o prioritizare mai strictă a cheltuielilor și investițiilor.

„Municipiul București are obligația de a-și echilibra finanțele și de a prioritiza investițiile și cheltuielile care răspund unor nevoi reale și urgente.”

Primăria precizează că renunțarea la program nu înseamnă că sănătatea mamelor și copiilor devine mai puțin importantă pentru administrația locală. Municipalitatea afirmă că resursele trebuie orientate către infrastructura medicală a Capitalei.

„Decizia de abrogare a programului nu reprezintă o diminuare a preocupării administrației pentru sănătatea mamelor și a copiilor. Dimpotrivă! Resursele disponibile trebuie orientate către spitalele și maternitățile din București, secțiile de neonatologie și infrastructura medicală”, transmite PMB.

Administrația Capitalei indică necesitatea unor investiții în modernizarea unităților medicale și îmbunătățirea condițiilor oferite pacienților și personalului.

„Există în continuare nevoi importante de investiții, modernizare și îmbunătățire a condițiilor pentru pacienți și personalul medical. Este mai eficient ca administrația municipală să contribuie la consolidarea infrastructurii medicale și a serviciilor publice pe termen lung, decât să mențină programe care se suprapun cu drepturi și servicii deja finanțate prin sistemul național.”

Primăria Capitalei mai susține că programele publice trebuie reevaluate periodic, inclusiv din perspectiva costurilor și a eficienței acestora.

„Deciziile administrative responsabile nu sunt întotdeauna cele mai populare. Rolul administrației publice nu este doar de a introduce sau menține programe care generează beneficii imediate și vizibile, ci și de a evalua permanent dacă acestea mai sunt necesare, dacă se justifică financiar și dacă reprezintă cea mai bună utilizare a banului public.”

În cazul Voucher Materna, concluzia administrației este că programul nu se mai justifică în forma în care a funcționat până acum, fiind considerat redundant în raport cu sistemul național.