Schimbări majore pentru bucureșteni. Apa s-ar putea scumpi, iar mai multe stimulente financiare ar putea fi reduse sau eliminate

Consilierii generali ai Capitalei se reunesc vineri, de la ora 9:00, într-o ședință în care urmează să fie dezbătute mai multe proiecte cu impact direct asupra bucureștenilor. Pe ordinea de zi se află majorarea tarifului pentru apă, suspendarea stimulentului destinat adulților cu dizabilități, reducerea ajutorului acordat pentru nou-născuți și eliminarea Voucherului Materna. Un alt proiect prevede modificarea sumelor acordate copiilor cu dizabilități, în funcție de gradul de handicap.

Unul dintre proiectele importante aflate în dezbaterea Consiliului General prevede majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei/metrul cub.

Banii suplimentari ar urma să finanțeze realizarea unor bazine de retenție, considerate necesare pentru reducerea riscului de inundații în Capitală.

Primarul general Ciprian Ciucu a argumentat necesitatea investițiilor prin problemele provocate în ultima perioadă de inundații și prin posibilitatea ca fenomenele meteorologice extreme să devină mai frecvente sau mai intense pe fondul schimbărilor climatice.

Pentru realizarea investițiilor este prevăzută încheierea unui act adițional la contractul de concesiune dintre Municipiul București și Apa Nova. Noul program de investiții are o valoare de aproape 500 de milioane de euro.

O altă măsură care urmează să fie analizată vizează stimulentul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Acordarea acestuia ar putea fi suspendată temporar până când Primăria Capitalei reușește să achite drepturile restante către beneficiarii eligibili.

Suspendarea ar urma să se aplice atât cererilor noi, cât și stimulentelor destinate persoanelor eligibile care se află deja în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Situația financiară a programului este una dificilă. Conform documentelor care însoțesc proiectul, la 31 iulie 2026 se acumulaseră întârzieri de peste 650 de milioane de lei.

Restanțele reprezintă aproximativ 25 de luni de plăți și afectează circa 52.000 de beneficiari.

Plățile au fost oprite în fapt încă din noiembrie 2025, după epuizarea creditelor bugetare alocate programului. Menținerea schemei presupune în prezent un cost de aproximativ 26 de milioane de lei în fiecare lună.

Modificări sunt pregătite și pentru stimulentul financiar destinat nou-născuților. Valoarea acestuia ar urma să fie redusă de la 2.500 de lei la 2.000 de lei.

În același timp, accesul la ajutor ar urma să fie limitat la anumite categorii de beneficiare.

Printre acestea se numără mamele care beneficiază, prin dispoziție scrisă a primarului, de una dintre componentele venitului minim de incluziune, mamele cu dizabilități și mamele minore.

Ar urma să fie eligibile și femeile aflate temporar în situații critice de viață, inclusiv victimele calamităților sau ale violenței domestice, precum și persoanele aflate în situații de vulnerabilitate deosebită ori în situații de risc constatate prin anchetă socială.

Pe lista beneficiarilor sunt prevăzute și mamele care nasc cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone afectate de conflicte armate.

Un alt proiect prevede abrogarea stimulentului financiar destinat femeilor însărcinate din București.

Voucherul Materna a fost introdus în 2018 și este destinat achitării medicamentelor și serviciilor medicale.

Dacă proiectul va fi adoptat, programul nu va mai continua în forma actuală. Drepturile deja stabilite în baza Hotărârii CGMB nr. 120/2018 și născute înainte de intrarea în vigoare a noii hotărâri vor rămâne însă valabile.

Pe ordinea de zi suplimentară ar putea ajunge și un proiect care schimbă modul în care este acordat stimulentul financiar pentru copiii cu dizabilități.

Valoarea ajutorului ar urma să fie diferențiată în funcție de gradul de handicap.

Pentru copiii încadrați în grad de handicap grav, stimulentul propus este de 1.000 de lei pe lună.

În cazul gradului accentuat, suma ar urma să fie de 800 de lei lunar, iar pentru copiii încadrați în grad mediu, ajutorul ar fi de 400 de lei pe lună.

Încadrarea trebuie să fie dovedită printr-un certificat emis de una dintre comisiile pentru protecția copilului de la nivelul sectoarelor Capitalei.

De stimulent ar putea beneficia și copiii care urmează în București tratamente pentru afecțiuni hemato-oncologice și ale căror certificate de încadrare în grad de handicap au fost emise de comisia competentă din orice județ. Condiția este ca cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal să aibă domiciliul ori reședința în Capitală.

Tot pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introdus un proiect privind încetarea mandatului de consilier general al lui Alexandru Hazem Kansou, liderul grupului PSD din CGMB.

Acesta și-a prezentat demisia în contextul prevederilor privind incompatibilitățile aplicabile administratorilor publici.

Kansou, care ocupă și funcția de city manager al Sectorului 4, a explicat că decizia are legătură cu prevederile Legii ANI potrivit cărora administratorii publici intră în categoria persoanelor cărora li se aplică aceleași incompatibilități precum primarilor și viceprimarilor.

Toate aceste măsuri sunt, la acest moment, propuneri aflate în dezbaterea Consiliului General, urmând ca forma lor finală să depindă de votul consilierilor.