Fondurile PNRR, absorbite în proporție de 98%. Apelul lui Cseke Attila către autoritățile locale: Au rămas trei zile

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a ajuns la un grad de absorbție de 98% a fondurilor din PNRR alocate investițiilor pe care le coordonează. Ministrul Cseke Attila susține că obiectivul de 100% poate fi atins până la finalizarea programului, însă autoritățile locale trebuie să se mobilizeze în ultimele zile. Proiectele care nu vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august urmează să fie continuate din fondurile autorităților locale.

Ministerul Dezvoltării se apropie de utilizarea integrală a fondurilor PNRR destinate investițiilor aflate în coordonarea instituției.

Potrivit ministrului Cseke Attila, gradul de absorbție a ajuns la 98%, iar până la încheierea programului ar putea fi atins nivelul de 100%.

Autoritățile locale și ceilalți beneficiari trebuie însă să finalizeze procedurile necesare și să încarce documentația proiectelor în platforma pusă la dispoziție de minister.

„Au rămas trei zile până la termenul de 30 august 2026 pentru finalizarea proiectelor şi acum avem nevoie de mobilizarea tuturor autorităţilor locale, a beneficiarilor proiectelor. Documentaţia trebuie încărcată în platforma pusă la dispoziţie de minister, pentru că fiecare proiect finalizat înseamnă bani europeni folosiţi pentru dezvoltarea comunităţilor din România!”, a subliniat ministrul Dezvoltării.

Una dintre țintele importante asumate de Ministerul Dezvoltării a fost deja îndeplinită.

Prin Programul guvernamental „Sfânta Ana” au fost construite 110 creșe, fiind create peste 6.600 de locuri pentru copii.

Programul va continua și după încheierea finanțării prin PNRR, urmând să fie susținut din bugetul de stat.

„Scăderea natalităţii este una din problemele majore ale României, iar lipsa locurilor în creşe de stat pentru cei mici este soluţionată prin programul de construire a creşelor. Din acest motiv, programul va continua şi după PNRR, cu finanţare de la bugetul de stat”, a arătat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul a precizat că finalizarea celor 110 creșe demonstrează că obiectivele asumate prin program pot fi atinse.

Investițiile coordonate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR acoperă mai multe domenii importante pentru comunitățile locale.

Fondurile europene sunt utilizate pentru reabilitarea termică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, dar și pentru intervenții asupra spitalelor, școlilor și altor clădiri publice.

Finanțările vizează și dezvoltarea infrastructurii verzi și a unor proiecte cu impact asupra mediului în localitățile din România.

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut joi o teleconferință cu prefecții, în contextul apropierii termenului pentru finalizarea investițiilor din PNRR.

La începutul lunii august, dintre cele peste 15.000 de proiecte, mai existau peste 4.500 de investiții care trebuiau recepționate.

În cursul acestei luni au fost recepționate peste 2.000 dintre acestea, însă mobilizarea trebuie să continue în ultimele zile înaintea termenului-limită.

Miza finalizării investițiilor până la sfârșitul lunii august este importantă inclusiv pentru bugetele locale.

Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, legea privind închiderea programului PNRR, aprobată de Parlament, stabilește că lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor trebui continuate pe banii autorităților locale.

În acest context, Ministerul Dezvoltării solicită beneficiarilor să finalizeze proiectele și să încarce documentația necesară în platforma instituției, astfel încât investițiile eligibile să poată fi acoperite din fondurile europene disponibile.