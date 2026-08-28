AEP pregătește schimbări majore pentru partidele politice. Adrian Țuțuianu: Avem o fereastră clară până în iunie 2027

Autoritatea Electorală Permanentă pregătește o reformă a legislației privind partidele politice, care ar urma să aducă modificări în privința înființării și funcționării formațiunilor, finanțării, subvențiilor, sancțiunilor și procedurilor de dizolvare. Proiectul a fost prezentat reprezentanților partidelor și grupurilor parlamentare, iar președintele AEP, Adrian Țuțuianu, avertizează că modificările trebuie adoptate într-un interval relativ scurt pentru a putea fi aplicate înaintea alegerilor din 2028.

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, s-a întâlnit joi, 27 august, la sediul instituției, cu reprezentanții formațiunilor și grupurilor parlamentare pentru prezentarea proiectului de lege privind partidele politice.

La consultări au participat reprezentanți ai PSD, PNL, USR, POT, UDMR, SOS, AUR, ai Grupului parlamentar al minorităților naționale și ai Grupului Uniți pentru România.

Demersul face parte dintr-un proces mai amplu prin care AEP urmărește modernizarea legislației partidelor și reformarea cadrului electoral.

Printre principalele teme analizate se numără condițiile pentru înființarea, organizarea și funcționarea partidelor, evidența formațiunilor, finanțarea și sancțiunile aplicabile în cazul încălcării legislației.

Reguli noi privind înființarea și funcționarea partidelor

Unul dintre capitolele importante ale proiectului privește condițiile în care o formațiune dobândește și își păstrează personalitatea juridică.

În acest context au fost discutate regulile referitoare la structura internă a partidelor, organele de conducere și patrimoniul acestora.

AEP și reprezentanții formațiunilor parlamentare au analizat inclusiv pragurile aplicabile înființării și reînregistrării partidelor, precum și introducerea unor proceduri mai clare și mai predictibile.

Schimbări sunt analizate și pentru Registrul partidelor politice. Obiectivul este simplificarea procedurilor de actualizare a informațiilor și a modului în care sunt comunicate schimbările produse în structura formațiunilor.

Un alt capitol important este cel financiar. Consultările au vizat finanțarea partidelor și a fundațiilor politice, utilizarea subvențiilor, transparența surselor de finanțare și regimul patrimoniului.

A fost abordat și sistemul sancțiunilor și contravențiilor. AEP urmărește ca sancțiunile să fie proporționale cu faptele, dar suficient de eficiente pentru a descuraja încălcarea regulilor.

În ceea ce privește dizolvarea partidelor, discuțiile au avut în vedere păstrarea competenței instanțelor de judecată și clarificarea criteriilor și termenelor care trebuie respectate.

Reforma are în vedere și modul în care partidele vor funcționa în perioadele electorale.

Participanții la consultări au discutat necesitatea unor reguli mai clare pentru structurile de campanie, mandatarii financiari și reprezentarea legală a formațiunilor în timpul alegerilor.

Separat, a fost analizat regimul organizațiilor minorităților naționale, pentru care sunt avute în vedere prevederi legislative mai clare.

O altă problemă semnalată privește termenele procedurale actuale. În unele situații, acestea sunt considerate prea scurte în raport cu complexitatea procedurilor și timpul necesar pentru comunicarea și soluționarea lor.

Parlamentarii prezenți la întâlnire și-au exprimat disponibilitatea pentru constituirea unei comisii speciale care să discute pachetul legislativ propus de AEP.

Președintele AEP susține că reforma legislației partidelor nu poate fi separată de modificarea legislației electorale. Calendarul este unul important, deoarece noile reguli trebuie adoptate suficient de devreme pentru a putea fi implementate și testate înaintea scrutinurilor din 2028.

„Avem o fereastră de timp clară pentru reforma legislației electorale și a legislației privind partidele politice: septembrie 2026 – iunie 2027. După luna iunie 2027, adoptarea unor modificări în materie electorală va fi aproape imposibilă, în condițiile standardelor Comisiei de la Veneția și ale calendarului parlamentar și electoral. Anul 2027 trebuie să fie anul implementării. AEP va trebui să pregătească reglementările secundare, infrastructura informatică necesară, precum și personalul propriu și experții electorali. În același timp, partidele politice și instituțiile publice trebuie să aibă timpul necesar pentru a se adapta noilor reguli. Ne dorim ca noile reglementări să poată fi testate în cadrul unui scrutin înaintea alegerilor din 2028, astfel încât eventualele dificultăți de aplicare să fie identificate și corectate din timp. Decizia finală aparține Parlamentului. Rolul Autorității Electorale Permanente este să propună soluții clare, aplicabile și adaptate realităților de astăzi”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu.

Autoritatea Electorală Permanentă urmează să analizeze observațiile și propunerile formulate de reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare.

Acestea vor fi luate în calcul în procesul de fundamentare și elaborare a modificărilor legislative.

Discuțiile nu se opresc aici. AEP a anunțat că o nouă întâlnire pe tema reformei legislației partidelor politice va avea loc în luna septembrie.