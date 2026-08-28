Sumele sunt aceleași, dar regula s-a schimbat. Cum primesc banii pentru carburant persoanele cu handicap

Persoanele cu handicap beneficiază de un card pe care sunt virate sumele acordate de stat pentru alimentarea cu carburant sau pentru încărcarea autoturismelor electrice.

Bonurile de carburant pe suport hârtie și decontarea cheltuielilor de transport au fost eliminate, iar valorile sprijinului financiar au rămas neschimbate.

Așadar, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru una dintre facilitățile prevăzute de lege. Acestea pot alege gratuitatea la transportul interurban sau bonuri valorice acordate pe suport electronic, sub forma unui card, care poate fi utilizat pentru alimentarea cu carburant.

Pentru autoturismele electrice, cardul poate fi folosit pentru alimentarea cu energie electrică. Facilitatea este destinată persoanelor care aleg această variantă în locul gratuității la transportul interurban.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de gradul de handicap. Pentru persoanele cu handicap grav, suma maximă acordată anual este de 1.500 de lei, în timp ce persoanele cu handicap accentuat pot primi cel mult 750 de lei pe an.

Bonurile valorice pot fi utilizate pentru un autoturism aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a familiei acesteia, a asistentului personal, a asistentului personal profesionist sau a însoțitorului.

De aceleași prevederi beneficiază și părintele, tutorele, asistentul maternal ori persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil cu handicap grav sau accentuat.

Facilitatea se aplică și atunci când îngrijirea copilului are loc în baza unei măsuri de protecție specială stabilite potrivit legii. Utilizarea cardului de carburant de către persoana cu handicap grav sau accentuat se face numai prin prezentarea actului de identitate.

Cardul de carburant poate fi utilizat la benzinăriile Petrom, OMV, Rompetrol, MOL și Lukoil. Acestea se numără printre rețelele unde poate fi folosit sprijinul acordat persoanelor cu handicap.

Regulile prevăd însă o posibilitate mai largă de utilizare. Cardurile pot fi folosite în toate societățile de distribuție a produselor petroliere de pe teritoriul României. Pentru autoturismele electrice, cardurile pot fi utilizate și la toate stațiile de alimentare a mijloacelor de transport electrice aflate pe teritoriul României.

Prin urmare, beneficiarii care au optat pentru această formă de sprijin pot utiliza cardul pentru alimentarea autoturismului, în limitele sumelor acordate și potrivit condițiilor stabilite pentru această facilitate.

Pentru acordarea sprijinului, persoana cu handicap trebuie să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială. La depunerea solicitării trebuie prezentate documentele necesare, în original. Printre acestea se află actul de identitate, documentele prin care persoana este desemnată reprezentant legal sau documentul care face dovada reprezentativității, precum și certificatul de naștere, după caz.

Acordarea bonurilor valorice se face diferit, în funcție de perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Pentru persoanele al căror document de încadrare în grad de handicap are valabilitate permanentă, bonurile valorice sunt acordate semestrial. În celelalte situații, acordarea se face trimestrial sau proporțional cu numărul de luni calendaristice din perioada de valabilitate a documentului ori a documentelor care atestă încadrarea în grad de handicap.

Cardurile sunt alimentate în termen de 60 de zile de la încheierea lunii în care a fost depusă cererea.

Eliberarea cardului se face în a doua jumătate a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea. Astfel, momentul depunerii solicitării influențează perioada în care cardul este emis și ulterior alimentat cu suma aferentă.

Pentru persoanele cu certificat de handicap permanent, formularul nu trebuie completat la fiecare acordare a sprijinului. Acesta se completează o singură dată pe an calendaristic sau la emiterea unui nou certificat de handicap.

O nouă cerere trebuie depusă atunci când este emis un nou certificat de handicap, de exemplu după expirarea celui anterior, și este eliberat un alt document.

Solicitarea trebuie actualizată și în situația în care se schimbă gradul de handicap. De asemenea, este necesară o nouă cerere atunci când beneficiarul dorește să schimbe opțiunea aleasă, respectiv să treacă de la transport interurban gratuit la card de carburant sau invers.

O nouă solicitare poate fi necesară și atunci când cardul este pierdut, furat sau uzat. Aceeași obligație există în cazul schimbării reprezentantului legal, a asistentului personal sau a altor date importante. Schimbarea domiciliului reprezintă, de asemenea, una dintre situațiile în care trebuie depusă o nouă cerere, potrivit celor relatate de newsweek.ro.