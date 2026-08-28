Ilie Bolojan, atacat dur de Marius Budăi: „MINUS PENTRU ROMÂNI – acesta este bilanțul”

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a politicilor Guvernului, pe care îl numește „Guvernul Minus”. Social-democratul enumeră o serie de indicatori economici despre care susține că s-au deteriorat, de la PIB, investiții străine și producție industrială până la consum, locuri de muncă și puterea de cumpărare. Datele și concluziile prezentate îi aparțin lui Budăi.

Într-o postare publică, Marius Budăi construiește un bilanț critic al guvernării în jurul ideii de „minus”, susținând că efectele politicilor adoptate se văd într-o serie largă de indicatori economici și sociali.

„Trebuie să recunoaștem: domnul Ilie Bolojan a reușit o performanță rară în politica românească. A găsit formula prin care aproape orice indicator economic poate fi transformat într-un MINUS. Nu este puțin lucru. Este nevoie de talent”, afirmă Marius Budăi.

Fostul ministru enumeră apoi domeniile în care consideră că situația s-a deteriorat:

„Minus la PIB. Minus la consum. Minus la investiții străine. Minus la producția industrială. Minus la locuri de muncă. Minus la numărul de firme. Minus la puterea de cumpărare. Minus la fondurile europene. Minus la nivelul de trai. Practic, România a intrat în epoca „reformei cu semnul minus în față”.”

Social-democratul își susține criticile printr-o serie de cifre referitoare la evoluția economiei. Potrivit datelor prezentate de acesta, PIB-ul ar fi înregistrat un minus de 0,8% în primul semestru, iar investițiile străine ar fi scăzut cu 82% în aceeași perioadă.

Budăi vorbește și despre un minus de 10 miliarde de euro din PNRR, o reducere de 3,3% a producției industriale, pierderea a 60.000 de locuri de muncă și dispariția a 10.000 de firme.

În ceea ce privește consumul, acesta afirmă că scăderea s-ar manifesta pentru a 11-a lună consecutiv.

Fostul ministru indică, de asemenea, pierderi de putere de cumpărare pentru pensionari și salariați și vorbește despre efecte negative asupra mamelor, veteranilor și sectorului HoReCa.

Budăi ironizează explicațiile oferite pentru măsurile economice și susține că situația resimțită de populație contrastează cu discursul despre reforme.

„Dacă mai continuă puțin, probabil că singurul indicator care va mai rămâne pe plus va fi numărul de explicații despre cât de bine merge România. Aici, trebuie să-i acordăm credit: explicațiile merg excelent”, afirmă acesta.

Fostul ministru continuă atacul, punând accent pe efectele pe care susține că populația le resimte direct.

„Românii văd facturile. Văd prețurile. Văd taxele. Văd locurile de muncă dispărute. Văd firmele care se închid. Dar, liniștiți-vă, ni se explică foarte doct că totul este pentru binele nostru.”

În continuarea mesajului, social-democratul critică repetarea argumentului reformelor pentru justificarea măsurilor adoptate.

„Este un concept economic revoluționar: românul pierde, dar “reforma” câștigă. Seniorul pierde putere de cumpărare, dar avem “reformă”. Salariatul plătește mai mult, dar avem “reformă”. Familia cumpără mai puțin, dar avem “reformă”. Firma se închide, dar avem “reformă”. Industria scade, dar avem “reformă”. Economia scade, dar avem “reformă”. Bineînțeles, “fără excepții”.”

Budăi afirmă că efectele politicilor economice nu pot fi evaluate exclusiv prin indicatori sau justificări tehnice.

„Doar că există o problemă cu această matematică. Românii nu trăiesc în Excel și au văzut rezultatul – MINUS.”

Mesajul se încheie cu o critică directă la adresa lui Ilie Bolojan și cu formula pe care Budăi o folosește pentru a caracteriza Executivul.