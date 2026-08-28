Piețele mondiale intră într-o perioadă critică. Războiul cu Iranul, prețurile energiei și dobânzile pun presiune pe investitori

Piețele financiare se pregătesc pentru o lună septembrie încărcată de riscuri, după revenirea traderilor din vacanțele de vară. Războiul cu Iranul, incertitudinile privind Strâmtoarea Ormuz, inflația persistentă, nivelul ridicat al datoriilor publice și viitoarele decizii ale marilor bănci centrale se numără printre principalele teme urmărite de investitori, potrivit unei analize Reuters. În același timp, evaluările uriașe ale companiilor de inteligență artificială și tensiunile politice din Franța, Germania, Marea Britanie și Statele Unite pot aduce noi episoade de volatilitate.

Conflictul cu Iranul a devenit unul dintre principalii factori care dictează evoluția piețelor internaționale. Prețurile petrolului și gazelor au înregistrat oscilații puternice, pe măsură ce investitorii încearcă să determine dacă, când și în ce condiții vor putea fi redeschise rutele maritime esențiale.

În centrul atenției se află Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi de transport pentru energia mondială.

Mișcările prețurilor au favorizat acțiunile companiilor energetice, dar au afectat marii consumatori de energie. În același timp, presiunile inflaționiste rezultate din scumpirea energiei au lovit piața obligațiunilor guvernamentale.

Economia mondială a rezistat până acum creșterii prețurilor, însă mecanismele care au amortizat șocul inițial încep să se reducă.

Pe termen scurt, investitorii urmăresc negocierile dintre Iran și Oman privind gestionarea situației din Strâmtoarea Ormuz.

Pe termen mai lung, sunt analizate posibile schimbări geopolitice și economice, inclusiv dezvoltarea unor conducte care să evite Ormuz și apariția unor noi grupări regionale, inclusiv între Arabia Saudită, Pakistan și Turcia.

Un alt moment important pentru piețe va veni în septembrie, când Rezerva Federală a SUA și Banca Japoniei vor avea ședințe de politică monetară în aceeași săptămână.

Piețele estimează o probabilitate de aproximativ 40% ca Fed să majoreze dobânda la reuniunea din 16 septembrie.

Atenția nu va fi îndreptată numai asupra deciziei, ci și asupra mesajului transmis de președintele Fed, Kevin Warsh. Stilul său redus de comunicare a creat deja incertitudine în rândul investitorilor.

„Modul în care Fed va comunica de acum înainte este important, deoarece influențează credibilitatea sa generală și ratele dobânzilor la nivel global”, a declarat Justin Onuekwusi, director de investiții la St. James’s Place.

Situația este complicată și de recentele intervenții ale Trezoreriei americane pe piața obligațiunilor, care pot diminua claritatea semnalelor transmise de piață.

În Japonia, investitorii se așteaptă la o majorare a dobânzii din partea Băncii Japoniei pe 18 septembrie, după ce autoritățile au intervenit recent pentru susținerea yenului.

„Totul ține de mesaj și de cât de «hawkish» va suna guvernatorul”, a declarat Hank Calenti, strateg-șef pentru piețele globale la SMBC EMEA.

Randamentele obligațiunilor japoneze pe zece ani se apropie de 3%, cel mai ridicat nivel de la mijlocul anilor ’90.

Investitorii urmăresc și perspectiva listării Anthropic, care ar putea deveni următoarea companie tehnologică de foarte mari dimensiuni care intră pe bursă, după IPO-ul SpaceX din iunie.

Potrivit informațiilor citate de Reuters, Anthropic speră să atragă până la 100 de miliarde de dolari.

Compania fusese evaluată în luna mai la 965 de miliarde de dolari. O evaluare de 1.000 de miliarde de dolari în cadrul unei eventuale listări ar transforma Anthropic într-una dintre cele mai mari companii listate din lume.

„Când vine vorba despre Anthropic și OpenAI, probabil vom vedea evaluări extrem de exuberante”, a declarat Rory Dowie, manager de portofoliu multi-asset la Marlborough.

Riscul este ca apetitul investitorilor pentru companiile asociate inteligenței artificiale să înceapă să scadă.

„Dacă apetitul investitorilor pentru această temă slăbește chiar și pentru scurt timp, nu există o plasă de siguranță oferită de diversificare”, a avertizat Violeta Todorova, analist senior de cercetare la Leverage Shares.

O schimbare de sentiment nu ar afecta doar eventualele noi listări, ci și companii precum Nvidia și Microsoft și, în general, acțiunile ale căror evaluări includ deja așteptări ridicate privind dezvoltarea infrastructurii AI.

Riscurile politice și fiscale revin, de asemenea, în atenția investitorilor europeni.

Guvernul francez ar trebui să înainteze Adunării Naționale proiectul de buget în următoarele săptămâni. Executivul încearcă să mențină deficitul sub control înaintea alegerilor prezidențiale din 2027, într-un context în care sondajele indică perspective favorabile pentru extrema dreaptă.

„Există riscul ca randamentele OAT (obligațiunile franceze) să crească”, a declarat Guy Miller, economist-șef al Zurich Insurance Group. „Dar nu credem că acest lucru se va produce într-o asemenea măsură încât să submineze cu adevărat structura datoriei în euro.”

Presiuni ar putea apărea și asupra obligațiunilor germane. Cancelarul Friedrich Merz urmează să treacă printr-o serie de alegeri regionale, în timp ce popularitatea sa este scăzută, iar AfD ar putea depăși partidul cancelarului în unele scrutinuri.

Piețele urmăresc și primele decizii economice importante ale noului premier britanic Andy Burnham.

Politicile sale nu au provocat până acum îngrijorări semnificative în rândul investitorilor, însă încercarea de stimulare a economiei într-o perioadă în care finanțele publice sunt constrânse ar putea schimba situația.

Bugetul programat pentru octombrie și conferința Partidului Laburist din septembrie vor reprezenta două teste importante pentru Burnham și noul ministru de Finanțe, John Healey.

Costurile de împrumut ale Marii Britanii pe zece ani rămân ridicate, chiar dacă au coborât de la maximele ultimilor 18 ani atinse în mai.

„Există riscul să încerce să forțeze limitele și cred că aceasta ar fi o greșeală”, a declarat Andrew Wishart, economist senior pentru Marea Britanie la Berenberg.

În Statele Unite începe și perioada intensă de campanie înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Una dintre problemele cu impact direct asupra alegătorilor este prețul carburanților. Războiul cu Iranul a împins prețul mediu al benzinei la peste 4 dolari pe galon, după ce în ianuarie se situa sub 3 dolari.

Președintele Donald Trump le-a transmis americanilor în această lună că merită să accepte prețuri mai mari pentru înfrângerea Iranului. Unii analiști consideră însă că administrația ar putea dori o reducere a prețurilor înainte de scrutin.

Alegerile sunt puse în legătură și cu eforturile secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, pentru diminuarea costurilor de împrumut.