Alertă în Tulcea. Patru focare de variolă ovină și caprină. Peste 355.000 de animale, monitorizate de autorități

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a declanșat o operațiune amplă în județul Tulcea, după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină. Peste 100 de medici veterinari, alături de Poliție și Jandarmerie, participă la acțiunile de control și prevenire a răspândirii virusului. În total, autoritățile monitorizează peste 355.000 de ovine și caprine.

Cele patru focare au fost confirmate în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov, potrivit informării transmise de ANSVSA.

Autoritățile au mobilizat un dispozitiv format din peste 100 de medici veterinari. În operațiune sunt implicați inclusiv directorii executivi ai direcțiilor sanitar-veterinare din Olt, Dolj, Ialomița, Dâmbovița și Vaslui.

Acțiunile din teren beneficiază și de sprijinul Poliției și Jandarmeriei.

Amploarea intervenției este dată și de efectivele care trebuie supravegheate. În județul Tulcea sunt înregistrate 355.212 animale vizate de monitorizare, dintre care 301.270 sunt ovine și 53.942 caprine.

Prima direcție de intervenție presupune verificarea efectivelor direct în exploatații. Medicii veterinari controlează documentele de identificare și înregistrare și analizează istoricul deplasărilor animalelor.

Sunt verificate, de asemenea, restricțiile de mișcare deja impuse. Prin aceste controale, autoritățile încearcă să stabilească eventualele conexiuni epidemiologice dintre exploatații și traseul pe care virusul s-ar fi putut răspândi.

O atenție deosebită este acordată și centrelor de colectare din zonele de protecție și supraveghere.

Acestea sunt considerate puncte cu risc ridicat din cauza numărului mare de animale care pot ajunge în același loc.

O altă componentă a operațiunii presupune intensificarea controalelor în trafic.

Medicii veterinari și echipajele de poliție verifică transporturile pentru a identifica eventuale deplasări neautorizate de animale.

Sunt vizate în special animalele neidentificate, cele transportate fără documentele necesare și situațiile în care nu poate fi demonstrată trasabilitatea efectivelor.

ANSVSA consideră controlul deplasărilor esențial pentru limitarea răspândirii bolii și avertizează că încălcarea regulilor sanitar-veterinare va atrage sancțiuni.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, spune că prioritatea autorităților este izolarea cât mai rapidă a virusului și întreruperea lanțului de transmitere.

„Obiectivul curent este izolarea rapidă a virusului prin controlul strict al mișcărilor de animale. Identificarea sursei, a traseului și a destinației fiecărui efectiv de ovine și caprine reprezintă singura metodă eficientă de a întrerupe lanțul de transmitere. Aceste controale protejează fermele care respectă normele biosecuritate în fața riscurilor majore generate de comerțul ilegal și mișcările clandestine. Acolo unde constatăm încălcări ale legislației sanitare-veterinare, vom aplica sancțiuni ferme și măsuri de restricție imediate”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

ANSVSA atrage atenția proprietarilor și crescătorilor de animale că suspiciunile de boală trebuie raportate autorităților.

Neraportarea acestora, lipsa crotaliilor și încălcarea restricțiilor privind circulația animalelor sunt considerate încălcări grave ale legislației. Astfel de situații pot contribui la răspândirea virusului și pot îngreuna intervenția autorităților pentru eliminarea focarelor.

Măsurile de supraveghere și restricțiile vor fi menținute în zonele cu risc epidemiologic din județul Tulcea până când focarele vor fi stinse oficial și situația sanitar-veterinară va fi stabilizată.