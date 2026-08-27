Alertă în România. Transporturi ilegale de animale, descoperite în trafic. Peste 100 de oameni, mobilizați

O amplă acțiune de control a fost declanșată în județul Tulcea pentru verificarea transporturilor de animale și combaterea comerțului ilegal. Peste 100 de specialiști ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), alături de polițiști și jandarmi, participă la verificări. Încă din primele ore au fost descoperite două transporturi ilegale de animale, fără elemente de identificare și documente care să permită stabilirea trasabilității.

Operațiunea este desfășurată de ANSVSA împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Autoritățile au instituit filtre rutiere în puncte considerate strategice din județul Tulcea. Sunt vizate în special rutele folosite pentru tranzit, dar și zonele aflate în apropierea centrelor de colectare a animalelor.

Acțiunea este coordonată direct de președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, iar controalele urmăresc în primul rând proveniența animalelor și respectarea obligațiilor privind identificarea și transportul acestora.

Verificările au loc într-un context epidemiologic pe care instituția îl descrie drept complex, fiind acordată o atenție sporită zonelor în care există o densitate ridicată de unități de profil.

Primele nereguli au fost constatate la scurt timp după declanșarea operațiunii. Potrivit președintelui ANSVSA, au fost identificate două transporturi în care animalele nu aveau elementele necesare de identificare și trasabilitate.

„Încă din primele ore ale acțiunii de control am depistat, personal, două transporturi ilegale de animale, fără niciun element de identificare sau trasabilitate și fără respectarea normelor de siguranță pe durata transportului. Voi face publice toate aceste cazuri pentru sprijinirea fermierilor corecți. În acest moment, cel mai important vector al bolilor, care ține blocat un sector întreg, sunt acești intermediari neautorizați”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Autoritatea anunță astfel că rezultatele controalelor și cazurile descoperite vor fi făcute publice.

Una dintre principalele ținte ale operațiunii este trasabilitatea animalelor transportate. Echipele verifică documentele care însoțesc transporturile, certificatele de sănătate și sistemele de identificare, inclusiv crotaliile.

În același timp, sunt căutate vehiculele care transportă animale a căror proveniență nu poate fi demonstrată. Scopul este împiedicarea introducerii în circuitul comercial a unor animale cu statut sanitar necunoscut.

O altă componentă a controalelor vizează intermediarii care desfășoară astfel de activități fără autorizațiile necesare. ANSVSA avertizează că transporturile realizate în afara circuitului legal pot contribui la răspândirea bolilor și pot afecta crescătorii care respectă regulile sanitare veterinare.

Operațiunea din Tulcea continuă, iar fluxurile de transport sunt monitorizate de autorități. ANSVSA precizează că bilanțul complet va fi prezentat după finalizarea verificărilor.

Atunci vor fi comunicate atât neregulile constatate, cât și măsurile dispuse în urma controalelor.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Poliției și Jandarmeriei Române, care asigură intervenția și componenta logistică necesară desfășurării filtrelor rutiere.