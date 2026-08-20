Alerta care a mobilizat 50 de experți în Brăila. Ce se întâmplă acum cu ovinele de la cele patru stâne
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Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță mobilizarea unei echipe mixte formate din 50 de experți și medici veterinari, inclusiv directori ai direcțiilor sanitar-veterinare din patru județe, după confirmarea unui focar de variolă ovină și caprină în localitatea Măxineni, județul Brăila.
Un focar de variolă a schimbat rapid situația de la stâne
Virusul a fost confirmat la animale provenite de la patru stâne din localitate, care dețin, potrivit informațiilor preliminare transmise de la nivel local, un efectiv total de 1.562 de ovine. DSVSA Brăila a primit sesizări din partea proprietarilor de animale, care au observat semne clinice compatibile cu această boală virală.
Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a dispus mobilizarea echipei de control, formată din specialiști din patru județe, inclusiv București. Acțiunea are loc în teren, în județul Brăila, după confirmarea prezenței virusului variolei ovine și caprine.
Verificările urmăresc evaluarea situației epidemiologice din zonă și identificarea tuturor animalelor susceptibile la boală. Autoritățile vizează limitarea și eradicarea bolii prin măsuri aplicate împreună cu autoritățile locale, fermierii și instituțiile partenere.
Controale pentru verificarea mișcărilor de animale
Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a anunțat că echipele vor verifica, în următoarele două zile, mișcările de animale și respectarea măsurilor impuse în județul Brăila, după confirmarea variolei ovine și caprine.
„Am decis mobilizarea în teren a echipelor noastre de experți din patru județe, inclusiv București, pentru a limita răspândirea virusului. Protecția efectivelor sănătoase de ovine este prioritatea noastră numărul 1. În următoarele două zile suntem pe teren în județul Brăila pentru că trebuie să verificăm foarte clar mișcările de animale și gradul de conformare cu măsurile pe care le-am impus. Situația epidemiologică impune intervenție rapidă, fermă și coordonată. Le mulțumim fermierilor care au sesizat apariția semnelor clinice compatibile cu variola ovină și caprină. Au acționat responsabil. Vom reveni cu detalii la finalul acestei acțiuni”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.
Rezultatele analizelor au confirmat prezența virusului variolei ovine și caprine
Potrivit datelor preliminare transmise de autoritățile locale, cele patru stâne afectate din Măxineni dețin împreună 1.562 de ovine. Identificarea cazurilor a pornit de la sesizările proprietarilor, care au solicitat sprijin medical veterinar după apariția unor manifestări suspecte.
DSVSA Brăila a fost notificată de mai mulți proprietari de ovine din Măxineni cu privire la semne clinice compatibile cu variola ovină și caprină. În total, patru proprietari s-au adresat medicului veterinar de liberă practică pentru evaluarea animalelor.
Prelevarea probelor s-a făcut în prezența medicului veterinar oficial din cadrul DSVSA Brăila. Mostrele recoltate de la animalele suspecte au fost transmise către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București pentru efectuarea analizelor de laborator.
Rezultatele analizelor efectuate la IDSA București au confirmat prezența virusului variolei ovine și caprine. Printre manifestările observate la animalele afectate s-au aflat secreții oculare și nazale, precum și leziuni și noduli la nivelul pielii.
Măsuri restrictive și supraveghere epidemiologică
După confirmarea focarului au fost instituite măsuri restrictive temporare privind mișcarea animalelor și a produselor de origine animală provenite din exploatațiile afectate și din zonele supuse restricțiilor. Autoritățile au dispus, de asemenea, măsuri de supraveghere epidemiologică.
Controalele vizează identificarea tuturor exploatațiilor care ar putea avea legături epidemiologice cu focarul din Măxineni. Specialiștii ANSVSA și structurile teritoriale urmăresc evoluția situației atât în județul Brăila, cât și în județele învecinate.
În paralel, sunt intensificate verificările referitoare la circulația și transportul ovinelor și caprinelor. Autoritățile urmăresc astfel prevenirea mișcărilor ilegale de animale, considerate una dintre principalele căi prin care se pot răspândi bolile infectocontagioase.
Neraportarea suspiciunilor, deplasarea neautorizată a animalelor și nerespectarea măsurilor de restricție pot favoriza extinderea bolii și pot compromite eforturile depuse de serviciile veterinare pentru protejarea efectivelor de animale și a sectorului zootehnic.
ANSVSA precizează că majoritatea crescătorilor de ovine și caprine respectă legislația și colaborează cu medicii veterinari și autoritățile. Protejarea crescătorilor și a efectivelor sănătoase rămâne o prioritate pentru serviciile veterinare.
ANSVSA monitorizează situația din Brăila
Autoritatea reamintește că variola ovină și caprină este o boală virală foarte contagioasă, care afectează ovinele și caprinele și necesită intervenția rapidă a autorităților sanitar-veterinare pentru limitarea și eradicarea focarelor.
ANSVSA, prin specialiștii săi și împreună cu structurile teritoriale, monitorizează permanent situația epidemiologică din județul Brăila și din județele învecinate. Verificările sunt orientate spre prevenirea extinderii bolii și identificarea exploatațiilor care pot prezenta legături epidemiologice cu focarul.
Echipa mixtă mobilizată în județul Brăila verifică situația din teren, mișcările de animale și respectarea măsurilor impuse după confirmarea virusului. Controalele se desfășoară pe parcursul următoarelor două zile, potrivit declarației președintelui ANSVSA.
ANSVSA va continua monitorizarea permanentă a situației epidemiologice și va dispune toate măsurile necesare pentru protejarea efectivelor de ovine și caprine și prevenirea extinderii bolii.
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