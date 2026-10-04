Cât costă o ieșire în oraș în România. Prețurile pentru cafenea, bar, cinema, teatru și club

Prețul unei ieșiri în oraș diferă în România în funcție de oraș, tipul localului și activitatea aleasă. O cafea, un film, o reprezentație de teatru sau o seară într-un club pot avea costuri foarte diferite, iar tarifele publicate de operatori arată o plajă largă de prețuri.

În București, o cafea la o cafenea de specialitate poate costa de la aproximativ 10-15 lei pentru un espresso sau cappuccino și poate ajunge la 20 de lei pentru un latte. La Prêt à Café, de exemplu, espresso-ul este listat la 10 lei, cappuccino la 15 lei, flat white la 16 lei, iar caffè latte la 20 de lei. În același meniu, berea la sticlă pornește de la 14 lei, în timp ce un Aperol Spritz costă 35 de lei.

Și alte cafenele din Capitală au tarife apropiate, dar nu identice. La Cocon Specialty Coffee, espresso-ul simplu este 11 lei, cappuccino costă 17 lei, iar flat white și latte sunt 19 lei. O bere artizanală este listată la 18-20 de lei, în funcție de sortiment.

Pentru o ieșire la bar, prețurile cresc odată cu tipul băuturii comandate. Într-un restaurant din București, berea la 400-500 de mililitri este listată la aproximativ 14-19 lei, în timp ce cocktailurile clasice precum Gin Tonic sau Aperol Spritz costă 27 de lei. În locațiile orientate mai mult spre mixologie, tarifele pot fi mai mari, iar un cocktail poate ajunge la 45 de lei.

Cinema-ul rămâne una dintre variantele pentru care prețul poate fi calculat relativ simplu, însă tariful diferă după cinematograf, ziua săptămânii, poziția locului și formatul filmului. Cinema City precizează că prețurile pot varia între multiplexuri, filme și categorii de locuri.

Pentru oferta CINEMARȚI, compania afișează în prezent un tarif de 21,90 lei pentru un film 2D și 23,90 lei pentru unul 3D. Oferta nu se aplică formatelor speciale precum IMAX, 4DX și VIP sau avanpremierelor, iar ochelarii 3D nu sunt incluși.

Pentru formatele obișnuite, listele de prețuri publicate de Cinema City indică tarife care pot ajunge la câteva zeci de lei pentru un bilet de adult, în funcție de zi și categoria locului. La IMAX, prețurile publicate pentru un adult ajung la 52 de lei pentru anumite locuri la 2D și la 54 de lei pentru anumite locuri la 3D, la care se poate adăuga serviciul 3D de 6 lei.

Pentru două persoane, numai biletele la cinema pot însemna, astfel, aproximativ 43,80 lei dacă este folosită oferta de marți pentru un film 2D. La o proiecție IMAX, costul pentru două persoane poate depăși 100 de lei, înainte de eventualele produse cumpărate de la barul cinematografului.

La teatru, diferențele de tarif sunt legate de instituție, sala de spectacol și locul ales. Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca publică prețuri de 20, 30, 40, 50 și 60 de lei pentru Sala Mare, în funcție de categoria locului. Pentru anumite categorii de spectatori există tarife reduse, inclusiv bilete de 10 lei pentru elevi și studenți la anumite locuri.

În Brașov, un spectacol din stagiunea estivală 2026 a Teatrului „Sică Alexandrescu” are un tarif de 60 de lei pentru biletul întreg și 30 de lei pentru cel cu reducere. Aceste prețuri arată că o ieșire la teatru poate porni de la câteva zeci de lei pentru o persoană, dar tarifele diferă în funcție de spectacol și instituție.

La Teatrul Național București, prețurile afișate pentru spectacole din repertoriul curent ajung la 60, 80, 100 și 120 de lei, în funcție de spectacol și categoria locului. Pentru unele bilete cumpărate online se adaugă și taxa de procesare menționată de platforma de vânzare.

Pentru două persoane, o seară la teatru poate însemna, prin urmare, de la aproximativ 60-120 de lei în cazul unor tarife mai reduse până la 200-240 de lei pentru două bilete la spectacole cu prețuri de 100-120 de lei. Transportul și consumul de la o cafenea sau un restaurant nu sunt incluse în aceste valori.

Și cluburile au o structură de preț variabilă, în special pentru evenimentele organizate în weekend. Accesul poate fi gratuit la anumite petreceri sau poate presupune un bilet de câteva zeci de lei.

Listele de evenimente publicate în septembrie și octombrie 2026 arată exemple de bilete de 20-30 de lei la petreceri din Cluj-Napoca, 30 de lei pentru anumite evenimente din București și 45-80 de lei pentru un eveniment din Craiova. La alte evenimente, tariful poate fi mai mare, în funcție de artist și de tipul petrecerii.

Diferența dintre o seară obișnuită și un eveniment cu artist invitat se reflectă astfel și în costul accesului. La unele petreceri accesul poate fi gratuit, în timp ce la concerte sau evenimente speciale biletul poate ajunge la zeci sau chiar sute de lei.

La suma pentru intrare se adaugă băuturile comandate în local. Prețurile publice ale unor localuri indică valori de aproximativ 14-20 de lei pentru o bere obișnuită și 27-45 de lei pentru un cocktail, ceea ce înseamnă că două persoane care consumă câte două băuturi pot ajunge să cheltuiască între aproximativ 56 și 180 de lei doar pentru consum, în funcție de produsele alese.

Costul total crește atunci când aceeași ieșire include mai multe activități. Două persoane care merg la cinema într-o zi cu tarif promoțional și apoi la o cafenea pot plăti, de exemplu, 43,80 lei pentru două bilete 2D și aproximativ 30-40 de lei pentru două cafele, în funcție de sortimente și local.

O ieșire la teatru pentru două persoane, urmată de o cafea, poate trece de 100 de lei și poate ajunge la peste 250 de lei dacă sunt alese bilete de 100-120 de lei de persoană. În cazul unui club, costul depinde de taxa de acces și de numărul și tipul băuturilor comandate.

Tarifele publice confirmă și diferențele dintre tipurile de localuri. O cafea simplă poate costa în jur de 10-11 lei, în timp ce o băutură pe bază de cafea poate ajunge la 20-26 de lei. Berea poate porni de la aproximativ 13-15 lei în unele restaurante și poate depăși 20 de lei pentru anumite sortimente sau locații.

Prețurile afișate de operatori se pot modifica, iar unele oferte sunt valabile doar în anumite zile sau pentru anumite categorii de locuri. La cinema, de exemplu, tariful este influențat de formatul filmului și poziția scaunului, iar la teatru prețul depinde de sala și categoria biletului. Pentru evenimentele din cluburi, prețul poate fi stabilit separat pentru fiecare petrecere.