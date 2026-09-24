Transportul rutier de mărfuri în UE, în creștere. O categorie de mărfuri a depășit 3 miliarde de tone
Transportul rutier de mărfuri din Uniunea Europeană a înregistrat o creștere în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cantitatea totală de mărfuri transportată pe șoselele din UE a ajuns la 13,29 miliarde de tone, cu 1,8% mai mult decât în 2024.
Harta mărfurilor transportate pe șoselele UE în 2025. Ce categorii au dominat
Din perspectiva cantității de mărfuri transportate, cea mai importantă categorie a fost „minereuri metalice, produse miniere și din cariere”. Aceasta a însumat 3,04 miliarde de tone și a reprezentat 22,9% din totalul mărfurilor transportate rutier în Uniunea Europeană.
Pe următoarele poziții s-au aflat „produse alimentare, băuturi și tutun”, cu 1,61 miliarde de tone, echivalentul a 12,1% din total, precum și „alte produse minerale nemetalice”, cu 1,60 miliarde de tone, reprezentând tot 12,1%.
Datele Eurostat evidențiază însă diferențe atunci când transportul este analizat prin prisma distanței parcurse de mărfuri. Indicatorul utilizat în acest caz este tone-kilometru (tkm), care reflectă cantitatea transportată și distanța parcursă.
Produsele alimentare au avut cea mai mare pondere în tone-kilometru
În funcție de performanța transportului rutier de mărfuri, măsurată în tone-kilometru, categoria cu cea mai mare pondere în 2025 a fost „produse alimentare, băuturi și tutun”. Aceasta a însumat 311,1 miliarde tkm, ceea ce reprezintă 16,6% din totalul înregistrat la nivelul Uniunii Europene.
A doua categorie a fost „mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună”, care a totalizat 237,1 miliarde tkm și a avut o pondere de 12,6%.
Pe locul următor s-au situat „produse agricole, de vânătoare, forestiere și piscicole”, cu 206,3 miliarde tkm, respectiv 11,0% din totalul transportului rutier de mărfuri măsurat în tone-kilometru.
Structura transportului diferă astfel în funcție de indicatorul utilizat. În cazul cantității exprimate în tone, minereurile, produsele miniere și cele provenite din cariere au avut cea mai mare pondere, în timp ce raportarea la distanța parcursă a plasat produsele alimentare, băuturile și tutunul pe prima poziție.
Mărfurile periculoase au reprezentat 4% din transport
O categorie distinctă este reprezentată de mărfurile periculoase, care au constituit 4,0% din totalul transportului rutier de mărfuri din Uniunea Europeană în 2025, atunci când volumul este măsurat în tone-kilometru.
În această categorie au fost incluse lichide inflamabile, substanțe toxice și substanțe explozive. Ponderea acestora în transportul rutier total a variat semnificativ de la un stat membru la altul.
Finlanda a înregistrat cea mai ridicată proporție a mărfurilor periculoase raportată la transportul rutier total de mărfuri, cu 9,8%. Pe următoarele poziții s-au aflat Irlanda, cu 7,8%, și Cipru, cu 7,5%.
La polul opus, cea mai redusă pondere a fost consemnată în Lituania, unde mărfurile periculoase au reprezentat 0,7% din transportul rutier total de mărfuri. Portugalia și Slovacia au înregistrat câte 1,9%
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