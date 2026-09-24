Comerțul UE cu restul lumii s-a făcut în principal pe mare. Transportul maritim a dominat schimburile de mărfuri în 2025

Oficiul European de Statistică (Eurostat) a publicat date privind modul în care s-a desfășurat comerțul internațional cu mărfuri al Uniunii Europene în 2025. Transportul maritim a fost principala modalitate utilizată pentru schimburile comerciale cu țările din afara UE.

În 2025, Uniunea Europeană a importat pe cale maritimă 1,1 miliarde de tone de mărfuri din țări din afara UE, valoarea acestora fiind de 1.270 de miliarde de euro. În cazul exporturilor transportate pe mare, volumul total a fost de 0,5 miliarde de tone, iar valoarea mărfurilor exportate a ajuns la 1.069 de miliarde de euro.

Transportul maritim a dominat comerțul internațional al UE din punct de vedere al volumului fizic al mărfurilor. Acesta a reprezentat 73,3% din totalul importurilor și 72,6% din totalul exporturilor, raportat la greutate.

În ceea ce privește valoarea mărfurilor, ponderea transportului maritim a fost mai redusă. Transporturile pe mare au reprezentat 50,2% din valoarea totală a importurilor și 40,4% din valoarea totală a exporturilor Uniunii Europene.

Transportul aerian a avut, în schimb, o pondere redusă în ceea ce privește volumul mărfurilor, dar o importanță mai mare raportat la valoarea acestora. Doar 0,3% dintre importurile UE și 2,9% dintre exporturi au fost transportate pe calea aerului. Cu toate acestea, aceste mărfuri au reprezentat 20,7% din valoarea totală a importurilor și 29,1% din valoarea totală a exporturilor.

Și transportul rutier a avut o pondere mai mare în valoarea comerțului decât în volumul mărfurilor. În cazul importurilor, transportul rutier a reprezentat 19,5% din valoare, față de 6,0% din volum. Pentru exporturi, ponderea a fost de 24,9% din valoare și 17,4% din volum.

În cazul transportului feroviar, situația a fost diferită. Ponderea în volumul mărfurilor a fost mai mare decât cea în valoare. Transportul feroviar a reprezentat 2,6% din volumul importurilor și 2,9% din volumul exporturilor, în timp ce în ceea ce privește valoarea a avut ponderi de 1,2% pentru importuri și 1,3% pentru exporturi.