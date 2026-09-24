Florin Cîțu avertizează că piața va testa politica monetară a BNR: Urmează o explozie a dobânzilor
SURSA FOTO: Dreamstime/Florin Cîțu
Fostul premier Florin Cîțu avertizează că piața va testa politica monetară a Băncii Naționale a României (BNR). El susține că evoluția dobânzilor din perioada următoare ar putea indica dacă politica monetară a BNR a fost prea relaxată în raport cu condițiile economice interne.
Florin Cîțu avertizează că piața va testa politica monetară a BNR
Florin Cîțu a publicat pe Facebook o analiză în care susține că piața urmează să testeze politica monetară a BNR. În opinia sa, evoluția dobânzilor va arăta dacă banca centrală a menținut o politică monetară prea relaxată pentru condițiile economice interne.
Potrivit fostului premier, în situația în care politica monetară a BNR a fost prea relaxată, ar urma o creștere puternică a dobânzilor. În schimb, dacă acest lucru nu se confirmă, Cîțu consideră că ar trebui să fie observată doar o creștere temporară a dobânzilor, urmată rapid de revenirea acestora la nivelurile înregistrate în urmă cu câteva luni.
„Piața va testa politica monetară a BNR. Dacă BNR a menținut o politică monetară prea relaxată pentru condițiile economice interne, urmează o explozie a dobânzilor.
Dacă nu, ar trebui să vedem doar o creștere temporară, urmată rapid de revenirea dobânzilor la nivelurile de acum câteva luni. Vom vedea”, a scris acesta pe Facebook.
Evoluția din perioada următoare va arăta care scenariu va fi confirmat
Fostul premier afirmă că evoluția din perioada următoare va arăta care dintre aceste scenarii se va confirma. În aceeași postare, Florin Cîțu critică declarațiile oficiale ale Guvernului și Ministerului Finanțelor referitoare la evoluția situației economice.
El susține că ceea ce se întâmplă în aceste zile confirmă faptul că afirmațiile oficiale privind o îmbunătățire a situației economice față de anul trecut au fost, în opinia sa, neadevărate.
„Totuși, ceea ce vedem în aceste zile confirmă că toate declarațiile oficiale ale Guvernului și Ministerului Finanțelor despre „îmbunătățirea” situației economice față de anul trecut au fost doar minciuni”, a mai scris fostul premier.
Postarea fostului premier poate fi vizualizată aici.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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